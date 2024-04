"We zijn blij. We zijn qua gescoorde punten opnieuw het derde team, waardoor we onze derde plek in het kampioenschap consolideren. Dat is een positieve uitkomst", vertelde Andrea Stella na afloop van de Grand Prix van Japan. De Italiaanse teambaas van McLaren zag Lando Norris uiteindelijk achter de Red Bulls en Ferrari's als vijfde eindigen in Suzuka, nadat hij vanaf de derde plek was gestart. De Brit was ook de eerste van de voorste groep die een pitstop maakte, om daarna tegelijk met Charles Leclerc zijn tweede bandenwissel te doen. Met die beslissing was Norris niet helemaal tevreden doordat hij zijn tweede stint naar eigen zeggen had kunnen verlengen.

Stella staat echter volledig achter de strategische calls. "We hadden weinig opties over, want we wisten dat Ferrari klaar was voor de undercut toen we Lando al vroeg naar binnen haalden. We handelden dus uit voorzorg. We hadden twee sets harde banden, waardoor we vroeg konden stoppen. Door Lando vroeg naar binnen te halen wilden we ook zien of we voor het podium konden gaan en misschien zelfs Pérez zouden kunnen verslaan", verklaarde de teambaas de beslissingen. "Ik vond het de moeite waard om het te proberen. Qua totale racetijd was dit niet helemaal optimaal, maar ik denk zeker dat het de moeite waard was. Wat betreft Lando zijn we blij dat we geprobeerd hebben om het podium te halen."

"Het moment van de tweede pitstop werd geforceerd door Leclerc", vervolgt Stella, die ook zag dat Carlos Sainz op dat moment in de race steeds dichter bij Norris kwam en op de baan aan hem voorbij zou gaan. "En als dat was gebeurd, dan zou Lando tijd verliezen en achter Hamilton en Russell belanden. Want als je tegen zoveel auto's racet, moet je meerdere gevolgen in overweging nemen. Het is niet alsof je tegen slechts één auto strijdt. Ik weet ook niet hoe leuk dat is voor toeschouwers, maar voor ons maakt het de race behoorlijk complex wat betreft met wie je eigenlijk aan het vechten bent."

Voor Leclerc eindigen met andere strategie?

Uiteindelijk moest Norris het dus doen met de vijfde plaats in Suzuka. Een podiumplaats was volgens Stella hoe dan ook een lastig verhaal geworden, ongeacht de gekozen strategie. "Ik denk niet dat het mogelijk was om veel meer te doen of op het podium te eindigen. Als we met Lando de poging voor een podiumfinish hadden opgegeven, hadden we voor Leclerc kunnen eindigen", antwoordt Stella op een vraag van Motorsport.com. "Dat was achteraf gezien de enige mogelijkheid die we hadden kunnen krijgen, maar daar hadden we de kans op een podium voor moeten opgeven. Daar waren we niet klaar voor."

