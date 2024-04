Ook in het Formule 1-seizoen 2024 komt Mercedes niet goed uit de verf. Een tekort aan downforce breekt Lewis Hamilton en George Russell net als de voorbije twee seizoenen op. In eerste instantie dacht men dat er sprake was van een correlatieprobleem tussen windtunnel en de praktijk. Uit onderzoek blijkt echter dat de downforce exact zoals voorspeld geproduceerd wordt, maar dat het geen voordeel oplevert. Daarom denkt men inmiddels dat de problemen meer mechanisch van aard zijn. In de Grand Prix van Japan werd daarom gekozen voor een andere afstelling. Teambaas Toto Wolff legt uit wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de status: “We meten de downforce met sensoren. De gegevens zeggen ons dat we in een bepaalde bocht in Melbourne zeventig punten meer downforce hadden dan vorig jaar het geval was. Maar qua rondetijd zijn we niets sneller. Dat slaat nergens op. Dus wat is de beperkende factor?”

Het betreft vooral snelle bochten, waarin Mercedes het idee heeft veel beter te kunnen presteren dan het daadwerkelijk doet. Ook in Japan kon de formatie geen potten breken met de zevende plaats voor Russell en P9 voor Hamilton. Wolff ziet wel vooruitgang in de kennis over de W15: “Al twee jaar lang zien we dingen die erop wijzen dat er veel meer downforce zou moeten zijn dan daadwerkelijk het geval is. We hebben de downforce nu gemeten, en het is er gewoon. We kunnen het echter niet omzetten in rondetijd. Dat is natuurlijk cruciaal.”

Rondjes lopen

Hoewel de aerodynamica bij F1-benchmark Red Bull een belangrijke rol speelt, is ook de rol die de ophanging speelt van grote waarde. Daardoor kan het topteam de juiste rijhoogte creëren, wat het grondeffect versterkt. Volgens Wolff moet Mercedes ervoor zorgen dat de mechanische aspecten veel beter op een lijn liggen met de aerodynamica: “De auto is zo complex voor ons. De aerodynamische en de mechanische balans moeten correleren. We hebben de afgelopen jaren een bepaalde weg gevolgd. We bleven maar rondjes lopen, totdat we op het punt kwamen waarop we zeiden: ‘Oké, hier moet iets aan gedaan worden’.”