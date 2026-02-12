Een goede vraag van Nico Hildering in de reacties: "Goedemorgen! Vraagje; geldt er bij de wintertests ook een avondklok? Waarom heeft RedBull anders de auto vannacht en vanochtend vroeg niet al opgebouwd? Je kan zelfs in ploegen werken omdat het maar 1 auto is.."

Over het antwoord moesten we toch even nadenken, want hoewel we het vanzelfsprekend vinden dat er andere regels gelden bij testdagen dan in raceweekenden, willen we natuurlijk niet zomaar iets roepen op basis wat we zomaar hebben aangenomen.

Maar voor dit soort Testing of Current Cars (TCC) gelden inderdaad veel minder regels dan tijdens een Competition - simpelweg een raceweekend dus. Tijdens een raceweekend moeten de teams zich aan de avondklok houden - al mag deze per jaar wel een paar keer verbroken worden. Tijdens testdagen zijn er - zover wij in het sportief reglement zien - geen specifieke regels omtrent de avondklok.

Wat er dan precies fout is gegaan bij Red Bull, is de vraag. Het team spreekt van een "routinefout" bij de opbouw van de auto gisteren. Het is dan de vraag wanneer dat aan het licht is gekomen en in hoeverre het wenselijk was om zo laat op de avond/nacht nog een team van monteurs aan de auto te laten sleutelen, als er ook nog genoeg tijd is in de ochtend. Men wil de monteurs immers ook niet te veel belasten, ook al zullen deze waarschijnlijk in shifts werken.