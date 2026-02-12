F1-wintertest Bahrein live: Volg de tweede testdag met livetiming
Volg hier de tweede testdag van de Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
En de AMR26 staat weer binnen met 15 ronden achter de naam van Alonso. Een rustige start voor het team zo, al geldt dat dus nog meer voor Mercedes dat nog altijd maar 3 ronden heeft gereden met Antonelli achter het stuur.
Voor Aston Martin is dat ook wel broodnodig, aangezien het team gisteren met problemen met de Honda-krachtbron leek te kampen en daardoor slechts 36 ronden reed met Lance Stroll achter het stuur.
Fernando Alonso's teller staat nu op 14 ronden en hij zal hopen veel meer ronden te rijden dan zijn teamgenoot gisteren - ook omdat hij weet dat dit zijn enige testdag van de week is. Wellicht dat de rollen volgende week omgedraaid zijn met twee testdagen voor Alonso en één voor Stroll.
Norris is nu ook weer op de baan, dus de controle aan de achterkant van de MCL40 lijkt vooral uit voorzorg te zijn geweest. Gasly, Bearman, Alonso en Hülkenberg vergezellen de Brit momenteel op het circuit.
Voordat Norris de pitstraat opzocht, reed hij dus een langere run op de harde C1-band. We hebben alleen de relevantere rondetijden meegenomen, want hij begon de run met een snellere 1.35, waarna een 1.43 volgde. Pas daarna kwam hij meer in het ritme van een gebruikelijke long run.
1.38.454 - 1.37.421 - 1.37.290 - 1.37.431 - 1.37.820 - 1.37.934 - 1.37.687 - 1.37.846
Meerdere internationale collega's zijn aanwezig op het circuit en dat levert ook wat inzichten op wat betreft het geluid van deze vernieuwde V6-hybridemotoren. De opmerkingen van collega Jake Boxall-Legge, die in bocht 11 heeft staan toekijken zojuist - een remzone na het rechte stuk vanaf bocht 10.
"De Mercedes lijkt de meest soepel klinkende power unit te hebben, niet heel ver verwijderd van zijn vorige motor, terwijl die van Ferrari een vergelijkbare toonhoogte heeft maar met een iets rauwer randje - een beetje alsof je de stem van een jonge Al Pacino vergelijkt met die van tegenwoordig."
"De Honda had gisteren onder acceleratie nog een duidelijke brul, maar klinkt vandaag wat tammer. De VCARB 03 van Liam Lawson klonk bij lage toerentallen erg schor, en de Audi is simpelweg luid - je hoort hem al van ver aankomen. Ook het uitrolgeluid van de Audi is opvallend: een diepe, gorgelende klank begeleidt de R26 wanneer Nico Hülkenberg het gas loslaat richting bocht 11."
Bovenaan de lijst staat Gasly, die al 29 ronden heeft gereden op het 5,412 kilometer lange Bahrain International Circuit. Leclerc volgt op 24 ronden, voor Bearman met 21 ronden en Norris en Albon met allebei 17 ronden. Hülkenberg heeft er 13 gereden, Lawson 11 terwijl Alonso (9), Pérez (4) en Antonelli (3) als enigen nog in de enkele cijfers zitten.
Hoewel Pérez vanochtend al na tien minuten de eerste rode vlag van de dag veroorzaakte, staat hij met zijn 4 gereden ronden niet onderaan de lijst. Die 'eer' gaat naar Mercedes en Antonelli: zij hebben slechts 3 ronden afgewerkt tot nu toe.
In de McLaren-garage wordt momenteel een inspectie uitgevoerd aan de achterkant van de MCL40, mogelijk een controle van de motor na de run van Norris van zojuist. Hij heeft tot nu toe zeventien ronden gereden.
Terwijl we die regels nog opzochten, heeft Leclerc zojuist de snelste tijd van Norris overgenomen. De Ferrari-coureur heeft op de C3-band een flinke sprong gemaakt nu de baan 35 graden aantikt: 1.34.442.
Om nog even terug te komen op die vraag van zojuist over de avondklok: in het sportief reglement zijn inderdaad drie periodes vastgelegd waarin het personeel maar in beperkte mate ingezet mag worden, maar dit geldt allemaal alleen maar voor raceweekenden - zo valt onder Artikel B9.5.1 te lezen.
"De timing en duur van de Restricted Periods (beperkte periodes) worden hieronder vastgesteld:
a. "Restricted Period One":
Begint tweeënveertig (42) uur vóór de geplande start van VT1 en eindigt negenentwintig (29) uur vóór de geplande start van VT1.
b. "Restricted Period Two":
Begint achttien (18) uur vóór de geplande start van VT1 en eindigt vier (4) uur vóór de geplande start van VT1.
c. "Restricted Period Three":
i. Bij elke competitie in het standaardformat [GP-weekend zonder sprint] begint deze periode veertien (14) uur vóór de geplande start van VT3 en eindigt drie (3) uur vóór de geplande start van VT3. Indien de onbeperkte tijd tussen het einde van VT2 en het begin van de derde beperkte periode meer dan vier (4) uur bedraagt, wordt de extra tijd toegevoegd aan het begin van de derde beperkte periode.
ii. Bij elke competitie in het alternatieve format [sprintformat] begint deze periode veertien (14) uur vóór de geplande start van de formatieronde voor de Sprint en eindigt drie (3) uur vóór de geplande start van de formatieronde voor de Sprint. Indien de onbeperkte tijd tussen het einde van de Sprintkwalificatie en het begin van de derde beperkte periode meer dan drie (3) uur bedraagt, wordt de extra tijd toegevoegd aan het begin van de derde beperkte periode."
Gasly heeft net op de C3-band meerdere ronden achter elkaar gereden, maar de verschillen in rondetijden lijken ook wel te verraden dat de batterij werd opgeladen voor de eerste ronde, en deze is toen volop benut waarna deze veel minder energie gaf in de daaropvolgende ronden.
1.37.625 - 1.41.327 - 1.38.585 - 1.39.678 - 1.40.084
Een goede vraag van Nico Hildering in de reacties: "Goedemorgen! Vraagje; geldt er bij de wintertests ook een avondklok? Waarom heeft RedBull anders de auto vannacht en vanochtend vroeg niet al opgebouwd? Je kan zelfs in ploegen werken omdat het maar 1 auto is.."
Over het antwoord moesten we toch even nadenken, want hoewel we het vanzelfsprekend vinden dat er andere regels gelden bij testdagen dan in raceweekenden, willen we natuurlijk niet zomaar iets roepen op basis wat we zomaar hebben aangenomen.
Maar voor dit soort Testing of Current Cars (TCC) gelden inderdaad veel minder regels dan tijdens een Competition - simpelweg een raceweekend dus. Tijdens een raceweekend moeten de teams zich aan de avondklok houden - al mag deze per jaar wel een paar keer verbroken worden. Tijdens testdagen zijn er - zover wij in het sportief reglement zien - geen specifieke regels omtrent de avondklok.
Wat er dan precies fout is gegaan bij Red Bull, is de vraag. Het team spreekt van een "routinefout" bij de opbouw van de auto gisteren. Het is dan de vraag wanneer dat aan het licht is gekomen en in hoeverre het wenselijk was om zo laat op de avond/nacht nog een team van monteurs aan de auto te laten sleutelen, als er ook nog genoeg tijd is in de ochtend. Men wil de monteurs immers ook niet te veel belasten, ook al zullen deze waarschijnlijk in shifts werken.
Norris heeft een kort bezoekje aan de pitstraat gebracht en is vervolgens weer gaan pushen op de C1-band, wat hem een nieuwe snelste tijd oplevert: 1.35.795.
De problemen bij Cadillac waren niet al te groot, want Pérez heeft zich weer op de baan gemeld en zojuist zijn eerste tijd van de dag op de klokken gebracht: 1.43.185. Norris was een stuk sneller in zijn eerste ronde op de C1-band en neemt P1 over van Gasly in 1.36.187.
Gasly scherpt de snelste tijd verder aan na een koelronde: 1.37.625. Nog altijd komt dat niet echt in de buurt van de snelste tijden die we gisteren zagen, maar de baantemperatuur stijgt nu ook langzaam naar 33 graden en de snelste tijden van de dag zien we normaliter pas ook aan het einde van de middagsessie, wanneer de zon al onder is gegaan.
Een nieuwe snelste tijd van de dag tot nu toe voor Gasly, die de Alpine nog altijd bovenaan de tijdenlijst zet: 1.38.027. Dat deed hij wel op de C3-band. Bearman heeft op diezelfde band net 1.38.792 genoteerd.
Red Bull laat aan Motorsport.com inderdaad weten dat de RB22 voorlopig nog niet de baan op zal gaan: "We hebben alleen een routinematig probleem met de opbouw van de auto van gisteren en verwachten een vertraging van de komende twee uur." Hadjar moet dus nog even geduld hebben.
Leclerc is bezig op de zachte banden, dat zijn de C3-banden die hier met gele markeringen worden gebruikt - en dus niet zoals gebruikelijk de rode markeringen. Hij sprong net al naar de tweede tijd en heeft zijn tijd nu aangescherpt naar 1.40.451, maar staat dus nog wel achter Gasly.
Alonso rijdt zojuist de pitstraat uit met de Aston Martin AMR26, dus het is voor nu alleen nog wachten op Red Bull en Hadjar - al zouden daar naar verluidt problemen zijn gevonden bij het opbouwen van de auto. Motorsport.com heeft navraag gedaan bij het team, dus we houden dat nauwlettend in de gaten.
Gasly is al enkele ronden stabiel in de 1.40 aan het rijden op de harde C1-band, maar een echte long run wordt het niet want na vier getimede ronden duikt hij weer de pitstraat in.
Tot nu toe hebben we negen van de elf teams in actie gezien: Alpine, Haas, Ferrari, Racing Bulls, McLaren, Audi, Williams, Cadillac en Mercedes. Alleen Red Bull en Aston Martin zijn nog niet op de baan gespot. Daar rijden Hadjar en Alonso de hele dag.
De Racing Bulls VCARB 03 van Liam Lawson - die gisteren zijn 24ste verjaardag vierde - is omgetoverd tot een soort X-Wing dankzij de bekende aero rakes. Met deze 'wasrekken' op de auto kunnen de teams middels sensoren de luchtstromen rondom de auto meten. Vaak gebeurt dit achter bepaalde onderdelen, waar flow-vis (verf) wordt gebruikt om de luchtstromen voor of op onderdelen te controleren.