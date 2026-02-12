Leclerc bovenaan op tweede F1-testdag Bahrein, Norris rijdt tweede tijd

In tegenstelling tot woensdag gingen de rondetijden op de tweede testdag niet verder omlaag, toen de baan in de middagsessie iets koeler werd. Zodoende bleef Charles Leclerc bovenaan de tijdenlijst staan met zijn 1.34.273 uit de ochtend. Lando Norris bleef ondertussen tweede met zijn 1.34.784, die hij eveneens voor de lunchonderbreking op de klokken had gebracht.

Een half uur voor het einde was er nog wel een goede verbetering van Oliver Bearman. De Haas F1-coureur reed een paarse eerste en tweede sector, maar bleef op de streep steken op een 1.35.394, waarmee hij derde kwam te staan op het tijdenscherm. George Russell, die bij Mercedes was ingestapt voor de middagsessie, zakte daardoor met een 1.35.446 naar de vierde positie.

Nadat Max Verstappen woensdag een begin had gemaakt aan het testprogramma van Red Bull Racing - en een bijzonder productieve dag kende in de RB22 - was het donderdag de beurt aan zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar om verder bekend te raken met de auto. Zijn dag begon echter verre van optimaal: door een hydraulisch probleem ging nagenoeg de volledige ochtendsessie verloren. In de middag kon er wel gewoon gereden worden bij Red Bull. Richting het einde van de dag kwam Hadjar tot een 1.36.561, waarmee hij voor de vijfde tijd van de dag tekende, al moest hij met die tijd wel ruim twee seconden toegeven op de snelste tijd van Leclerc.

Audi F1-coureur Gabriel Bortoleto ging in het laatste uur rond in 1.36.670, waarmee hij uiteindelijk zesde stond. Pierre Gasly reed de zevende tijd en zorgde in de middag voor een rode vlag door stil te vallen bij de eerste bocht. Een probleem met de aandrijflijn maakte een vroegtijdig einde aan zijn dag.

Behalve bij Red Bull ging het donderdag ook bij Mercedes niet van een leien dakje. Andrea Kimi Antonelli legde slechts drie ronden af voor de lunchpauze als gevolg van een probleem met de power unit. Ook bij Cadillac verliep de dag niet vlekkeloos. Sergio Pérez veroorzaakte aan het begin van de dag een rode vlag door stil te vallen en na de lunch deed teamgenoot Valtteri Bottas hetzelfde door een spiegel te verliezen op start/finish. De Fin noteerde aan het einde van de dag een 1.36.824, die hem op P8 deed belanden. Alexander Albon en Nico Hülkenberg maakten de top-tien in de tijdentabel compleet.

Vrijdag keren de coureurs terug op de baan voor de derde en laatste dag van de eerste wintertest in Bahrein. Dan neemt ook Verstappen weer plaats achter het stuur van de RB22. De Nederlander staat ingepland voor de ochtendsessie, waarna Hadjar de eerste wintertest in Bahrein afrondt voor Red Bull.

Uitslag tweede dag F1-test Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL 1 Leclerc Ferrari 139 1.34.273 2 Norris McLaren 149 1.34.784 +0.511 3 Bearman Haas 130 1.35.394 +1.121 4 Russell Mercedes 54 1.35.466 +1.193 5 Hajdar Red Bull 87 1.35.561 +2.288 6 Bortoleto Audi 67 1.36.670 +2.397 7 Gasly Alpine 97 1.36.723 +2.450 8 Bottas Cadillac 67 1.36.824 +2.551 9 Albon Williams 62 1.37.229 +2.956 10 Hülkenberg Audi 47 1.37.266 +2.993 11 Lindblad Racing Bulls 83 1.37.470 +3.197 12 Sainz Williams 69 1.37.592 +3.319 13 Lawson Racing Bulls 50 1.38.017 +3.744 14 Alonso Aston Martin 98 1.38.248 +3.975 15 Pérez Cadillac 42 1.38.653 +4.380 16 Antonelli Mercedes 3