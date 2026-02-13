F1-wintertest Bahrein live: Volg de derde testdag met livetiming
Volg hier de derde testdag van de Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
Live standen
Stand
Liveblog
Verstappen heeft een koelronde gereden en zette weer aan op de C3-band, maar het levert met 1.35.734 geen verbetering op. Wel zien we meerdere verbeteringen bij andere coureurs, te beginnen met Bearman die naar P3 is gegaan in 1.36.936. Colapinto noteert zojuist 1.38.401, Bortoleto 1.41.355.
En het lijkt erop dat de livetiming weer meewerkt, dus dat is goed nieuws. Het andere goede nieuws is dat we alle elf teams al in actie hebben gezien in dit eerste uur van de laatste testdag - en vooralsnog zonder problemen.
Verstappen verbetert zijn tijd naar 1.35.341 en bezet zodoende de tweede plaats in de RB22.
En dus inderdaad: we hebben met de 1.34.075 van Russell een nieuwe snelste tijd van deze testweek. Leclerc was gisteren de snelste met 1.34.273, op woensdag was Norris de snelste met een rondetijd van 1.34.669.
Een handmatige tussenstand dan maar, in afwachting van een werkende livetiming vanaf het circuit - zodat deze ook bovenaan ons liveblog weer gaat werken.
|PosITIE
|
Coureur
|
Team
|RONDETIJD
|RONDEN
|1
|Russell
|Mercedes
|1:34.075
|12
|2
|Lawson
|Racing Bulls
|1:37.238
|11
|3
|Sainz
|Williams
|1:37.322
|12
|4
|Bearman
|Haas
|1:37.764
|6
|5
|Hamilton
|Ferrari
|1:37.963
|8
|6
|Stroll
|Aston Martin
|1:42.639
|5
|7
|Verstappen
|Red Bull
|1:44.543
|6
|8
|Colapinto
|Alpine
|3
|9
|Bortoleto
|Audi
|7
|10
|Piastri
|McLaren
|4
|11
|Bottas
|Cadillac
|2
Dat gaat dan dus om dit soort 'wasrekken'.
Ook deze ochtend hebben we al enkele teams met de bekende aero rakes - 'wasrekken' - gezien, waaronder de Red Bull RB22 van Verstappen. Hiermee meten de teams de luchtstromen rondom de auto, in het geval van aero rakes vaak achter bepaalde onderdelen. Met flow-vis (verf) worden die luchtstromen voor of op onderdelen bestudeerd.
En als we het dan toch over Stroll hebben: hij zorgde gisteren ook voor wat opschudding in de paddock met zijn uitspraken over de performance van de AMR26. Momenteel zou het team namelijk "4,5 seconden" langzamer zijn dan de topteams.
Dat is nou niet heel hoopgevend voor de prestaties van Alonso en Stroll dit jaar - al zou het natuurlijk wel weer bijzondere boordradioberichten opleveren van beide heren. Voor nu is het natuurlijk de vraag in hoeverre er verstoppertje gespeeld wordt, maar dit soort uitspraken zie je niet vaak tijdens testdagen - ook omdat de PR-afdeling dat niet zozeer kan waarderen.
Stroll trekt pijnlijke conclusie: "Aston Martin komt 4,5 seconden tekort"
Aston Martin heeft nog behoorlijk wat werk te verzetten. Lance Stroll concludeert op de tweede dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein dat het team zo'n vier en een halve seconde tekortkomt.
Ook Stroll is naar buiten gereden in de Aston Martin AMR26. Hij had een tegenvallende test op woensdag: hij mocht de hele dag in de auto rijden, maar kwam niet verder dan 36 ronden dankzij problemen met de Honda-krachtbron. Vandaag mag Stroll weer de hele dag in de AMR26 rijden, dus hij zal hopen nu veel meer meters te maken.
Het voordeel is dat we enkele collega's op locatie hebben, die kunnen ons nog van updates voorzien. Momenteel is het Russell die bovenaan staat met een rondetijd van 1.37.834. Niet verkeerd voor het begin van de testdag, maar we hebben de afgelopen dagen al rondetijden in de 1.34 gezien, dus het was ook zeker geen pushronde.
Wat we zonder livetiming moeten doen? Ook een goede vraag. Er wordt op de redactie al gegrapt dat we in ieder geval de Formule E in Saudi-Arabië wel kunnen volgen - en aangezien Verstappen heeft aangegeven dat F1 niet heel anders is met deze nieuwe auto's...
En voor wie nu denkt: waar is de livetiming gebleven? Dat is een goede vraag, want er lijken - net als gistermiddag - problemen te zijn met de livetiming van F1 vanaf het circuit. Deze zal dus hopelijk straks wel weer werken en updaten, maar voor nu is dat even afwachten. Er zijn in ieder geval wel degelijk auto's op de baan te vinden: Russell, Hamilton en Verstappen hebben zich al gemeld.
Het is momenteel weer prima vertoeven in Bahrein, waar het 25 graden is. De asfalttemperatuur bedraagt 30 graden en deze zal naarmate de ochtendsessie vordert wel stijgen. De afgelopen dagen zagen we al asfalttemperaturen van 40 graden.
Het is 10.00 uur lokale tijd in Bahrein, de lampen aan het einde van de pitstraat springen van rood naar groen en dus is de ochtendsessie begonnen! Vier uur lang mag er getest worden voordat het tijd is voor de lunchpauze.
En nog in een oogopslag de cijfers van de tweede testdag op een rij.
Zo hebben we het hoofdthema van de donderdag uitgelicht, nu de focus weer naar de baanactie die er vandaag zit aan te komen. Wie mogen vandaag het circuit op om data te verzamelen voor de teams? Spoiler alert: Max Verstappen rijdt alleen de ochtendsessie namens Red Bull, Isack Hadjar krijgt de middagsessie.
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Oscar Piastri
|Oscar Piastri
|Mercedes
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|Williams
|Carlos Sainz
|Alexander Albon
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|Liam Lawson
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Lance Stroll
|Haas
|Oliver Bearman
|Esteban Ocon
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Nico Hülkenberg
|Alpine
|Franco Colapinto
|Franco Colapinto
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
Die uitspraken van Verstappen hebben voor flink wat opschudding gezorgd in de F1-paddock. Regerend wereldkampioen Lando Norris reageerde op zijn beurt dat hij wel kan genieten van de nieuwe F1-auto's en stelde dat het Verstappen vrijstaat om te vertrekken. "Als hij wil stoppen, dan kan hij stoppen. De Formule 1 verandert voortdurend. Soms zijn de auto's fijner om mee te rijden, soms wat minder fijn. We verdienen belachelijk veel geld met het rijden van rondjes, dus we zouden eigenlijk niet mogen klagen."
Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"
In navolging van de felle kritiek die Max Verstappen op de F1-auto's voor 2026 heeft geuit, laat Lando Norris weten dat de coureurs weinig reden tot klagen hebben.
Gisteren kwam Max Verstappen niet in actie op de baan, maar hij moest zich wel melden voor mediasessies: een algemene met internationale media en een Nederlandse mediasessie. Daarin maakte de Red Bull-coureur heel duidelijk dat hij niet geniet van de 2026-auto's. Zo omschreef hij de nieuwe generatie F1-auto's als "Formule E op steroïden", noemde hij de focus op energiemanagement en de manier waarop gereden moet worden "F1-onwaardig" en stelde hij dat dit allemaal "niet helpt" om langer in de Formule 1 te blijven. Zijn volledige reactie lees je in onderstaand artikel.
Max Verstappen kraakt 2026-auto's en plaatst vraagtekens bij F1-toekomst
Max Verstappen heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe F1-auto’s voor 2026. Volgens de viervoudig wereldkampioen helpen ze niet om hem langer in de Formule 1 te houden.
Voor wie de tweede testdag gemist heeft: in onderstaand verslag lees je alles wat je moet weten.
Leclerc bovenaan op tweede F1-testdag Bahrein, Norris rijdt tweede tijd
Charles Leclerc heeft de tweede testdag in Bahrein bovenaan afgesloten. Zijn 1.34.273 van voor de lunchpauze werd in de middag niet meer verbeterd.
Goedemorgen en welkom bij het liveblog van Motorsport.com! Het is alweer de laatste testdag van deze week op het Bahrain International Circuit. Zoals gebruikelijk begint de sessie om 08.00 uur Nederlandse tijd en loopt deze door tot 17.00 uur, met tussen 12.00 uur en 13.00 uur een lunchpauze. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de verrichtingen van de coureurs en teams en kun je de tussenstand bijhouden via onze livetiming.
