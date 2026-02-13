En als we het dan toch over Stroll hebben: hij zorgde gisteren ook voor wat opschudding in de paddock met zijn uitspraken over de performance van de AMR26. Momenteel zou het team namelijk "4,5 seconden" langzamer zijn dan de topteams.

Dat is nou niet heel hoopgevend voor de prestaties van Alonso en Stroll dit jaar - al zou het natuurlijk wel weer bijzondere boordradioberichten opleveren van beide heren. Voor nu is het natuurlijk de vraag in hoeverre er verstoppertje gespeeld wordt, maar dit soort uitspraken zie je niet vaak tijdens testdagen - ook omdat de PR-afdeling dat niet zozeer kan waarderen.