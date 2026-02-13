Overslaan naar hoofdinhoud

Testverslag
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben de snelste tijden gereden op de derde en laatste testdag van deze week in Bahrein. Oscar Piastri legde ondertussen drie Grand Prix-afstanden af.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Nadat George Russell in de ochtendsessie de snelste tijd had gereden met 1.33.918 - wat op dat moment de snelste tijd van de test was - nam Andrea Kimi Antonelli het stuur van hem over voor de middagsessie. De Italiaan kwam pas na anderhalf uur voor het eerst de baan op, maar voerde met nog twee uur te gaan het tempo op de C3-band op. Eerst verbeterde hij Russells tijd met een 1.33.900, waarna hij niet veel later naar een 1.33.699 dook. Daarmee sloot de coureur uit Bologna de dag als snelste af.

Lewis Hamilton eindigde de derde testdag als derde dankzij een 1.34.209 in de ochtend. Oscar Piastri, die de hele dag in de McLaren reed, noteerde in de middag een beste tijd van 1.35.549, goed voor de vierde positie. De Australiër was daarbij bijzonder productief: hij reed in zijn eentje bijna drie Grand Prix-afstanden.

Max Verstappen, die in de ochtend 61 ronden afwerkte in de RB22 en na de lunch plaatsmaakte voor teamgenoot Isack Hadjar, stond dankzij een 1.35.341 als vijfde geklasseerd aan het einde van de dag. Dat was slechts twee posities lager dan op het moment waarop hij de auto overdroeg. Hadjar noteerde in het laatste uur een 1.35.610 en kwam daarmee zesde te staan in de tijdenlijst, direct achter de viervoudig wereldkampioen. In het laatste half uur zorgde de Fransman nog voor een opmerkelijk moment in de pits door zich met zijn Red Bull te melden bij de Mercedes-monteurs.

Lewis Hamilton met in zijn kielzog Isack Hadjar tijdens de derde testdag.

Lewis Hamilton met in zijn kielzog Isack Hadjar tijdens de derde testdag.

Esteban Ocon zette in de middagsessie een 1.35.753 op de klokken, goed voor de zevende tijd. Haas-teamgenoot Oliver Bearman kwam met zijn in de ochtend gereden 1.35.972 uiteindelijk op de negende plek in de tijdenlijst uit, nadat Franco Colapinto in de Alpine nog een tiende sneller was gegaan. Audi-coureur Nico Hülkenberg completeerde de top-tien.

Elf minuten voor het einde bracht Hamilton zijn Ferrari tot stilstand in de uitloopstrook bij bocht acht, wat de tweede rode vlag van de dag opleverde. In de ochtend had voormalig teamgenoot Valtteri Bottas ook voor een rode vlag gezorgd door bij bocht elf met technische problemen aan zijn Cadillac stil te vallen. De auto van Hamilton verdween snel achter de vangrail, waarna achtereenvolgens een virtuele safety car, een safety car en een rode vlag werd ingesteld, zodat de FIA haar systemen kon testen.

De test werd afgesloten met een afgebroken start, een extra formatieronde en een staande herstart, waarbij Colapinto bij het plaatsnemen op de grid nog bijna in de vangrail belandde. Bij de start bleven vervolgens meerdere auto's op de startopstelling achter. Colapinto reed eveneens met flink wat vertraging weg, waarna de anti-stall in werking trad en hij zijn Alpine aan de kant moest parkeren.

Met het einde van de derde testdag kwam ook een einde aan de eerste testsessie in Bahrein. Volgende week wordt er opnieuw drie dagen getest op het circuit van Sakhir, wederom van woensdag tot en met vrijdag.

Uitslag derde dag F1-test Bahrein

COUREUR 

TEAM 

TIJD 

VERSCHIL 

RONDEN 

1   

Antonelli 

Mercedes 

1.33.669 

 

61

2    

Russell  

Mercedes 

1.33.918 

+0.249 

78 

3    

Hamilton  

Ferrari 

1.34.209 

+0.540 

150

4    

Piastri  

McLaren 

1.34.549 

+0.880 

161 

5    

Verstappen 

Red Bull 

1.35.341 

+01.672 

61 

6    

Hadjar 

Red Bull 

1.35.610 

+01.941 

59 

7    

Ocon 

Haas 

1.35.753 

+02.084 

75 

8    

Colapinto  

Alpine 

1.35.806 

+02.137 

144 

9    

Bearman  

Haas 

1.35.972 

+02.303 

70 

10    

Hülkenberg 

Audi 

1.36.291 

+02.622 

58 

11    

Albon 

Williams 

1.36.665 

+03.124 

78 

12    

Lawson  

Racing Bulls 

1.36.808 

+03.139 

119 

13    

Sainz 

Williams 

1.37.186 

+03.517 

68 

14    

Bortoleto  

Audi 

1.37.536 

+04.582 

67 

17º    

Pérez 

Cadillac 

1.38.365 

+04.696 

60 

15    

Stroll  

Aston Martin 

1.38.165 

+04.754 

72 

16    

Bottas  

Cadillac 

1.38.772 

+05.103 

37 
