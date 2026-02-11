Hamilton kritisch: "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen"

Lewis Hamilton mocht vanochtend tijdens de eerste officiële Formule 1-test namens Ferrari het spits afbijten op het Bahrain International Circuit. Hij kwam uiteindelijk tot een vierde tijd en keek met een tevreden gevoel terug op de sessie.

De Engelsman was na afloop van de shakedown in Barcelona redelijk positief over de nieuwe generatie F1-auto's en onderstreepte in Bahrein dat enthousiasme nog maar eens. "De auto is kleiner, korter en lichter, dus hij is makkelijker op te vangen. Het stuurt de bochten in als een GP2-wagen, het is eigenlijk best leuk – het is een beetje als rallyrijden. Zo voelt het echt."

Toch is het nog te vroeg voor Hamilton om een definitief oordeel te geven of deze generatie auto’s beter bij zijn rijstijl past. Ferrari is volgens hem nog volop aan het experimenteren met de basisafstelling. "Op dit moment voelt het nog nergens echt alsof we een duidelijke richting in zijn geslagen", legt hij uit. "We testen heel veel verschillende dingen. We proberen het werkvenster te vinden waarin de auto wil functioneren, hoe we de banden moeten optimaliseren, het aeropakket, de rijhoogte, de mechanische balans – al die verschillende factoren."

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bovendien maakten de baanomstandigheden - in niets vergelijkbaar met die in Barcelona twee weken geleden - het werk er niet makkelijker op. "Hier is het veel stoffiger en een stuk heter", constateerde Hamilton. "Ook door de wind voelde het vandaag niet echt geweldig, het was heel vlagerig. En dit is de eerste dag: in de ochtend is het eigenlijk nooit leuk."

Een extra uitdaging vormt het onder de knie krijgen van het energiemanagement. De coureurs krijgen vanaf dit seizoen te maken met zaken als 'overtake mode' en 'boost mode' en zullen extra moeten letten op het opladen van de batterijen. Hamilton noemde het systeem extreem ingewikkeld en verwacht dat het publiek er ook niet echt op zit te wachten. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen", zegt hij lachend. "Het is zo complex, echt belachelijk complex. We hebben er op één dag zeven meetings over gehad en het voelt alsof je een studie nodig hebt om alles volledig te snappen."