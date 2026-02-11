F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming

Wat ook anders is dan de shakedown in Barcelona: Williams is aanwezig. Het team liet de shakedown volledig aan zich voorbijgaan door vertragingen in de productielijn voor de FW48, waardoor het vooral een afweging was: testen in Barcelona met het risico dat er een gebrek aan reserveonderdelen is in de eerste raceweekenden, of die week overslaan en met meer zekerheid aan het nieuwe seizoen beginnen. Vandaag zullen Carlos Sainz (ochtend) en Alexander Albon (middag) hun eerste testmeters met de FW48 maken.

Foto door: Kym Illman / Getty Images