F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming
Volg hier de eerste testdag van de Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
Bij Verstappen zien we dan ook de nodige 'aero rakes', de bekende 'wasrekken' waarmee data verzameld wordt. Op die manier kunnen F1-teams inzichten krijgen in de luchtstromen rondom de auto en dus bepalen of de data overeenkomen met wat er in de windtunnel is gezien - of niet. Ook bij Bortoleto zagen we deze aero rakes in zijn eerste ronde: hij had deze achter de voorwielen zitten, twee voor de achterkant en een voor de achtervleugel.
De eerste rondetijd van de dag is een feit, maar het laat ook meteen zien dat de focus niet ligt op snelle tijden: Max Verstappen noteert 1.48.950, dat is niet meer dan een installatieronde geweest. Lindblad deed dat ook: 1.50.902.
De omstandigheden in Bahrein dan: het is er zeer warm te noemen, zo vroeg op de ochtend. Het is 26 graden met asfalttemperaturen van 31 graden. Dat zijn in principe prima omstandigheden voor een test, al zullen de temperaturen natuurlijk nog wel wat oplopen in de middag.
De coureurs mogen deze week volop testen, maar zitten wel met enkele beperkingen. Een daarvan is het aantal beschikbare banden. Elk team mocht in totaal 28 sets van de slickbanden aanvragen. Het gaat dan om de C1, C2 en C3 - de drie hardste banden van het spectrum. Voor het geval dat hebben alle teams ook één set van de intermediates gekregen.
Max Verstappen gaat als eerste de baan op in de RB22, gevolgd door Gabriel Bortoleto in de Audi R26 en Arvid Lindblad in de Racing Bulls VCARB 03.
Het is 10.00 uur lokale tijd in Bahrein en dus springen de lampen aan het einde van de pitstraat op groen. De eerste testdag op het Bahrain International Circuit is begonnen!
Net als bij de shakedown in Barcelona zijn we er alle testdagen bij met ons liveblog. Mocht je vragen hebben over bepaalde aspecten van de testdagen of het F1-seizoen 2026 in zijn algemeen: stel deze in de reacties en dan doen wij ons best om deze te beantwoorden!
Het wordt dus een drukke dag met in totaal 17 van de 22 coureurs die vandaag van de partij zijn. De meeste teams zullen dus in de lunchpauze aan de slag gaan met het ombouwen van de auto naar de voorkeuren van de coureur die in de middagsessie gaat rijden.
En over de rijdersbezetting gesproken: een overzicht van alle coureurs die vandaag op deze eerste testdag in Bahrein in actie zullen komen, met onder meer Max Verstappen die de hele dag in de Red Bull RB22 rijdt.
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Oscar Piastri
|Oscar Piastri
|Mercedes
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|Charles Leclerc
|Williams
|Carlos Sainz
|Alexander Albon
|Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|Arvid Lindblad
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Lance Stroll
|Haas
|Esteban Ocon
|Esteban Ocon
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Nico Hülkenberg
|Alpine
|Franco Colapinto
|Pierre Gasly
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
Wat ook anders is dan de shakedown in Barcelona: Williams is aanwezig. Het team liet de shakedown volledig aan zich voorbijgaan door vertragingen in de productielijn voor de FW48, waardoor het vooral een afweging was: testen in Barcelona met het risico dat er een gebrek aan reserveonderdelen is in de eerste raceweekenden, of die week overslaan en met meer zekerheid aan het nieuwe seizoen beginnen. Vandaag zullen Carlos Sainz (ochtend) en Alexander Albon (middag) hun eerste testmeters met de FW48 maken.
Het slechte nieuws voor F1-fans dan: deze week wordt enkel het laatste uur van de testdagen op tv uitgezonden. De eerste zeven uur aan baanactie moeten we het dus doen met de livetiming vanaf het circuit, waar we gelukkig ook enkele (internationale) collega's hebben zitten om ons van de laatste updates te voorzien. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd is het dus mogelijk om de beelden vanaf het circuit te volgen.
Ten opzichte van de shakedown in Barcelona zijn er enkele zaken anders. Het allerbelangrijkste nieuws: er is livetiming. Dat was in eerste instantie bij de shakedown onbedoeld ook in te zien, totdat men deze op de eerste dag al offline haalde. Nu is dus wel gewoon bij te houden hoeveel ronden de coureurs rijden en wat voor rondetijden zij rijden – al is dat bij testdagen natuurlijk niet altijd even relevant.
Goedemorgen en welkom bij het liveblog van Motorsport.com! Het is de start van de wintertest in Bahrein, de eerste van twee driedaagse tests. Vandaag - net als alle andere dagen - mogen de coureurs van 10.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd de baan verkennen en belangrijke data verzamelen. Dat betekent dat er van 08.00 uur tot 17.00 uur Nederlandse tijd gereden wordt, met een lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de verrichtingen van de teams.
