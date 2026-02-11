Rekent Mercedes op een FIA-ingreep? "Tot vrijdag dacht ik nog dat er niks speelde"

De Mercedes-motor staat in het centrum van alle belangstelling aan het begin van de Formule 1-wintertest in Barcelona. Toto Wolff benadrukte woensdag weliswaar dat Red Bull in zijn optiek de absolute benchmark is, maar dat neemt niet weg dat rivalen achter de schermen plannen smeden om de controles van de compressieverhouding nog voor de start van het F1-seizoen aangepast te krijgen.

Rivalen dringen er bij de FIA op aan dat de controles anders moeten, aangezien Mercedes tijdens de statische tests bij buitentemperatuur voldoet aan de 16:1 ratio, maar tijdens het rijden een hogere ratio kan halen. Wolff benadrukt, net zoals Williams-teambaas James Vowles dat ook al deed, dat alle Mercedes-motoren volledig legaal zijn, al sluit hij niet langer stellig uit dat er geen ingreep komt.

"Ik ben de afgelopen weken een beetje in de war geraakt door hoe het zover heeft kunnen komen, dus hoe dit ineens een onderwerp is geworden. Tot afgelopen vrijdag had ik de indruk dat er niets zou veranderen." Gevraagd of hij sinds afgelopen vrijdag de indruk heeft dat er wel een FIA-ingreep aanstaande is, liet Wolff aan onder meer Motorsport.com weten: "Nou ja, ik heb een artikel gelezen op een Italiaanse website waarin stond dat er dingen gaan veranderen, dus ik zou zeggen dat wij het dan toch ook moeten weten!"

Alhoewel dat laatste met een knipoog was, zei Wolff het in Bahrein wel degelijk met een serieuze ondertoon. De strekking van Wolffs verhaal was behoorlijk anders toen hij de media te woord stond tijdens de Mercedes-launch. Toen liet de Oostenrijker nog weten dat andere fabrikanten 'hun shit' op orde moesten krijgen, maar ditmaal klonk het dat Mercedes "screwed" is als de rest samenspant.

“Het zijn niet alleen de teams, je hebt ook de stem van de FIA nodig, en je hebt de stem van de commerciële rechtenhouder nodig. Maar als zij besluiten om een bepaalde mening of een bepaalde agenda te delen, dan ben je de pineut.” Na een vraag van deze website, voegde de Oostenrijker toe dat er in de voorbije weken vele spelletjes zijn gespeeld door Mercedes' tegenstanders. "Ik denk dat het lobbyen door de andere motorfabrikanten in de afgelopen maanden enorm is toegenomen. Ik bedoel ze hebben geheime bijeenkomsten gehouden, geheime brieven naar de FIA gestuurd, maar tegenwoordig blijft natuurlijk helemaal niets geheim. Maar dat alles heeft wel tot deze situatie geleid."

Voor een daadwerkelijke ingreep is een supermeerderheid in de Power Unit Advisory Committee nodig, wat in de praktijk neerkomt op vier van de vijf motorfabrikanten, plus steun van de FIA en FOM. De bal ligt voornamelijk bij de FIA, waarbij Wolff inmiddels geen enkel scenario meer durft uit te sluiten.

"Weet je, deze sport zit vol verrassingen, dus je kunt nooit met zekerheid iets zeggen… Tijdens het hele proces dat we de motor hebben ontworpen, hebben we de FIA nauw betrokken bij alle beslissingen die we hebben genomen. We hebben alle garanties gekregen dat wat we hebben gedaan volgens de regels was. En het is ook niet zo dat we hier over een enorme performance differentiator spreken. Maar goed, ik denk dat al onze concurrenten zich een beetje benadeeld voelden en lang bij de FIA hebben gelobbyd."

Kan Mercedes deelnemen in Melbourne als de FIA ingrijpt?

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mocht de FIA daadwerkelijk overstag gaan en de meetmethodes aanpassen – ofwel door het meten van een warme motor ofwel met sensoren – dan is de voornaamste vraag of de vier teams die worden aangedreven door Mercedes-motoren überhaupt kunnen rijden in Melbourne. De homologatiedatum voor de 2026-motoren is 1 maart, en gezien de lange aanlooptijd voor motorische veranderingen is er nauwelijks tijd voor wijzigingen – zeker niet voor fundamentele aspecten.

"Nou ja, als het een regel wordt, dan moet je simpelweg aan het reglement voldoen. En als je je niet aan het reglement kunt voldoen, dan moet de FIA met een andere oplossing komen – hoe je dingen alsnog kunt aanpassen. Maar dat is ons momenteel niet duidelijk." Bovendien is iets aanpassen veel makkelijker gezegd dan gedaan. "Natuurlijk ontwikkel je een motor over een langere periode, en heb je een lange aanlooptijden voor veranderingen. Als je te horen krijgt dat je de motor niet kunt gebruiken op de manier waarop je hem hebt ontwikkeld, dan kan dat behoorlijk schadelijk zijn voor de prestaties."

Geruchten dat Mercedes in dat geval zou overgaan tot juridische stappen, spreekt Wolff echter tegen. "Er bestaat geen scenario waarin we iemand voor de rechter zouden slepen. In de Formule 1 is het naar mijn mening belangrijker dan ooit dat je weet wat de regels zijn, maar technische vindingrijkheid moet altijd gerespecteerd worden. En daarom respecteren we altijd het bestuur van de sport. Als de regelgever van deze sport besluit om het reglement te veranderen, of dat nou tegen ons werkt of voor ons werkt, dan moeten we ons daar gewoon bij neerleggen."

Wolff spreekt schattingen tegen: "Gaat slechts om een paar pk"

Wolff maakt afsluitend duidelijk dat de compressieverhouding in zijn optiek geen groot verschil maakt. Verhalen over 10 tot 13 pk en meerdere tienden per ronde acht niet in lijn met de werkelijkheid. "Het gaat maar om een paar pk's, wat waarschijnlijk neerkomt op twee of drie. De kans dat dit een groot verschil maakt tijdens een Grand Prix is vrijwel te verwaarlozen. Het gaat meer om het precedent dat we scheppen, wat de complicaties zijn van een nieuwe regel, hoe je die controleert, en ook hoe dit van invloed is op het ADUO-systeem. In dat opzicht kunnen de nu nog onbekende gevolgen enorm en niet te overzien zijn."