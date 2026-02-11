Norris snelste op eerste F1-testdag Bahrein, Verstappen rijdt tweede tijd

De eerste officiële testdag van het Formule 1-seizoen 2026 in Bahrein zit erop. Max Verstappen maakte een positieve indruk door constante long runs te rijden en bovendien een groot deel van de dag aan de leiding te gaan in de tijdenlijst. Vlak voor het ingaan van het laatste uur was het echter regerend wereldkampioen Lando Norris die nog net even iets sneller ging dan de Red Bull-coureur.

Verstappen kreeg de volledige eerste testdag tot zijn beschikking en werkte een omvangrijk programma af in de Red Bull RB22. In de ochtend was hij de snelste man met een 1.35.433 op de medium band, waarna de focus in de middagsessie werd verlegd naar racesimulaties. Op de harde C1-band liet de Nederlander een zeer constant tempo zien, met meerdere ronden in de hoge 1.37 en lage 1.38. Ook zijn long run op de C3-band begon sterk, al was daar – op het ruwe asfalt van Bahrein – na enkele ronden wel zichtbaar verval door bandenslijtage. Desondanks bleef zijn pace overtuigend. Voorafgaand aan die lange run had Verstappen op de medium compound ook nog een nieuwe snelste tijd gereden met 1.34.830.

De viervoudig wereldkampioen sloot de dag echter niet bovenaan af. Op een inmiddels koelere baan sloeg Norris toe met een 1.34.669 op de medium band. Die tijd was 0.161 seconde sneller dan de beste ronde van Verstappen op dat moment, al moet daarbij worden aangetekend dat Norris profiteerde van gunstigere omstandigheden – de baan begon richting zonsondergang steeds meer grip te bieden. Verstappen maakte het verschil met Norris in het laatste uur nog wel kleiner. Eerst reduceerde hij het verschil naar 0.151 seconde door zich te verbeteren naar 1.34.820 en kort voor het einde nog verder naar 0.129 seconde middels een 1.34.798.

Max Verstappen stond lange tijd bovenaan in de tijdenlijst en reed van alle coureurs de meeste ronden. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Ferrari meldde zich in de middag eveneens nadrukkelijker in de bovenste regionen. Charles Leclerc, die het stuur had overgenomen van Lewis Hamilton, klom op de zachte band naar de derde plaats met een 1.35.190. Haas-coureur Esteban Ocon profiteerde eveneens van de afkoelende baan en rukte met een 1.35.578 op de C3-band op naar de vierde plek in de tijdentabel. Oscar Piastri was met zijn tijd uit de ochtendsessie over de hele dag genomen uiteindelijk nog vijfde.

Williams – dat de shakedown in Barcelona aan zich voorbij had laten gaan – werkte na de lunchpauze nog een lange run af met Alexander Albon op de C3-band. Zijn tijden begonnen in de hoge 1.40, maar liepen gestaag op richting de 1.42, wat de forse bandenslijtage op deze baan nog eens bevestigde. Voor Williams was het echter vooral waardevolle data, na een ochtend waarin Carlos Sainz al veel meters had gemaakt.

Niet bij alle Formule 1-teams verliep de dag probleemloos. Mercedes kende een moeizame middagsessie, waarin Andrea Kimi Antonelli veel tijd verloor omdat zijn team een afwijking in de data moest onderzoeken. Aston Martin stond eveneens lange tijd binnen vanwege een motorische kwestie, waardoor Lance Stroll beperkt in actie kwam. Audi trok de aandacht met zijn radicale sidepods, maar kampte opnieuw met betrouwbaarheidsproblemen: Nico Hülkenberg zorgde voor een korte rode vlag door bij de voorlaatste bocht tot stilstand te komen. Bij Racing Bulls viel het doek helemaal voortijdig: door een vloeistoflek kwam de auto van Arvid Lindblad na de ochtendsessie niet meer in actie.

Alles overziend liet dag één vooral zien dat Red Bull en Verstappen een solide basis hebben, terwijl McLaren en Norris eveneens een snelle indruk maakten. De komende testdagen zullen echter moeten uitwijzen hoe de verhoudingen zich ontwikkelen wanneer alle Formule 1-teams hun kaarten echt op tafel leggen. Donderdag om 8.00 uur Nederlandse tijd gaat het testen in Bahrein verder.

Uitslag eerste dag F1-test Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL 1 Norris McLaren 58 1.34.669 2 Verstappen Red Bull 136 1.34.798 +0.129 3 Leclerc Ferrari 80 1.35.190 +0.521 4 Ocon Haas 115 1.35.578 +0.909 5 Piastri McLaren 54 1.35.602 +0.933 6 Russell Mercedes 56 1.36.108 +1.439 7 Hamilton Ferrari 52 1.36.433 +1.764 8 Gasly Alpine 49 1.36.765 +2.096 9 Hülkenberg Audi 73 1.36.861 +2.192 10 Albon Williams 68 1.37.437 +2.768 11 Antonelli Mercedes 30 1.37.629 +2.960 12 Lindblad Racing Bulls 75 1.37.945 +3.276 13 Sainz Williams 77 1.38.221 +3.552 14 Pérez Cadillac 58 1.38.828 +4.159 15 Bortoleto Audi 49 1.38.871 +4.202 16 Bottas Cadillac 49 1.39.150 +4.481 17 Stroll Aston Martin 36 1.39.883 +5.214 18 Colapinto Alpine 28 1.40.330 +5.661