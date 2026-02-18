Tweede F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming
Volg hier de eerste testdag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
Een beetje hetzelfde beeld dat we vorige week hebben gezien van de long runs bij Cadillac, zagen we net bij Pérez: op de harde C1-banden zagen de rondetijden er niet heel indrukwekkend uit, al is het dus de vraag in hoeverre alle onderdelen ook echt al tot het uiterste gedreven worden in dit stadium van de testdagen.
1.41.792 - 1.41.288 - 1.41.144 - 1.40.892 - 1.41.303 - 1.41.351 - 1.44.910 - 1.42.567 - 1.41.518 - 1.41.856 - 1.42.400 - 1.41.719 - 1.42.073
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
En we zien nu ook de hekken bij de Red Bull-garage staan: vaak een teken dat er dusdanig veel aan de auto gesleuteld wordt, dat deze voorlopig ook niet in actie komt. Er zijn ook bepaalde regels voor het afschermen van de auto tijdens dit soort testdagen: dat mag lang niet meer de hele tijd, iets wat zo'n tien jaar geleden nog wel het geval was bij de wintertests in Barcelona.
Een stevige verremming voor Norris bij het inrijden van de pitstraat. Die heeft daar op de limiet gezeten. Of hij te hard reed, is de vraag. Het oogde wel iets sneller dan zou moeten omdat zijn banden niet thuisgaven.
Een update vanaf het circuit dan: Pérez heeft nu inderdaad veertien ronden gereden en is daarmee Hadjar gepasseerd. Bij Red Bull is men dus al lang aan het sleutelen aan de RB22.
Een goede vraag van RednaStic F1: "Hoe zit het met die achterlichten. deze knipperen niet gelijk matig. zijn er bepaalde patronen die bepaalde dingen weergeven? batterij opladen, veiligheid e.d.?"
Dat is scherp opgemerkt! Er zijn inderdaad verschillende zaken die daarmee worden aangegeven. Het is in beide gevallen om veiligheidsoverwegingen.
In het geval van regen gaat het erom dat het zich beter is en dat achterliggende auto's weten dat er voor hen een auto rijdt. In dat geval zullen de rode lampen vier keer per seconde branden - wat op tv-beelden misschien niet zo snel oogt omdat dit niet zo snel geregistreerd wordt.
Daarnaast gaan de lampen dus branden als de batterij wordt opgeladen. Dat heeft ook met veiligheid te maken: dit waarschuwt namelijk achterliggende auto's voor een mogelijk snelheidsverschil omdat er dus geen energie ingezet, maar opgeladen wordt. De lampen knipperen dan twee keer per seconde - dat gebeurt ook bij het rijden door de pitstraat.
Als reactie op Nekstwan: we beantwoorden de vragen maar al te graag in ons liveblog! We kunnen niet beloven dat er veel tijd voor gaat zijn tijdens een kwalificatie of race aangezien de focus dan ergens anders ligt, maar tijdens dit soort testdagen en vrije trainingen is daar wat meer tijd voor uiteraard. Dus we doen ons best!
En zo is er sprake geweest van problemen bij Cadillac, maar als Pérez nu wat langer doorrijdt kan hij zomaar Hadjar gaan passeren in aantal ronden. De Fransman staat ook al lange tijd in de garage met de RB22 en heeft slechts dertien ronden gereden. Pérez' teller staat nu op vijf.
Pérez heeft nu inderdaad meer dan een installatieronde kunnen doen en noteert nu ook zijn eerste rondetijd van de dag: 1.41.792.
Leclerc is weer naar binnen na zijn long run op de C3-band. Het was dus grotendeels een stabiele run, met een duidelijk verval na zes ronden.
1.38.716 - 1.38.616 - 1.38.755 - 1.38.363 - 1.38.640 - 1.38.525 - 1.39.227- 1.39.249 - 1.39.665 - 1.39.434 - 1.39.659 - 1.39.637 - 1.41.529
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Spanning en sensatie in de pitstraat: Pérez lijkt zich op te maken voor een run met de Cadillac, zijn derde van de dag. Gaat deze langer duren dan één ronde? Het team had vanochtend te kampen met sensorproblemen.
Afgelopen ronde heeft Leclerc een fout gemaakt, want hij gaat van 1.39 ineens naar 1.41.529. Voor zover de constante run.
De Audi R26 van Hülkenberg kleurt deels groen nu: niet vanwege het BP-logo, maar omdat er flow-vis op de rechter voorwielophanging en de rechtersidepod zit. Daar wordt dus de luchtstroom rondom deze onderdelen gemeten nu.
De rondetijden van Leclerc aan het begin van deze run lagen in de hoge 1.38, maar zijn inmiddels richting de mid-1.39 gegaan.
Antonelli is klaar met zijn run, die zag er opnieuw snel en stabiel uit.
1.37.585 - 1.37.758 - 1.37.612 - 1.37.657 - 1.37.883 - 1.37.763 - 1.37.857 - 1.38.135 - 1.37.778
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Norris had wat moeite in deze tiende ronde van zijn run en besluit dan ook de pitstraat op te zoeken. Hij reed op een set van de prototypebanden van Pirelli.
De rondetijden van die long runs verklappen ook al een beetje of er voluit gereden wordt en hoeveel brandstof er aan boord zit. Norris zit al een tijdje in de 1.40 waar Leclerc in de hogere 1.38 zit en Antonelli in de hogere 1.37.
Meerdere coureurs zijn nu bezig aan een langere run. Gasly is al negen ronden onderweg op de mediums, Norris en Antonelli zijn bezig aan hun achtste ronde.
Het is bij Red Bull nog niet veel beter: Hadjar heeft maar 13 ronden gereden in de eerste twee uur van deze ochtendsessie. Ocon is het productiefst met 37 ronden, voor Lindblad met 35 ronden.
Pérez was net weer even teruggekeerd op het circuit, maar na een ronde stond hij weer in de garage. Geen geweldige start van de dag voor Cadillac, dat slechts twee ronden heeft afgewerkt.
Twee paarse sectoren voor Antonelli... maar de tweede sector kleurt geel en dus blijft hij derde staan, al verkleint hij het gat naar Leclerc tot vier tienden van een seconde: 1.34.158.
Een vraag van Nekstwan: "Ik heb op jullie site alleen nog maar Gasly en Sainz gehoord over de startproblematiek. Leeft dit ook onder de overige 20 coureurs? Het zou een veiligheidsissue zijn en aangezien de GPDA ooit werd opgericht i.v.m. de veiligheid van coureurs lijkt deze kwestie typisch iets voor de coureursvakbond. En aangezien George Russell daarin een functie heeft: hoe staat hij hierin? Of wordt er van een mug een olifant gemaakt?"
Laten we beginnen met Russells standpunt, dat is dan op basis van de eerste testweek in Bahrein. Hij stelde dat het bij de shakedown in Barcelona wel een veiligheidsprobleem vormde, maar dat het vorige week al minder het geval was - puur omdat de teams en coureurs meer over de nieuwe motoren leren.
"We zijn ons er zeer van bewust dat je bij een racestart simpelweg vertrekt zodra de lichten uitgaan. Je vertrekt alleen niet wanneer je turbo zich in het juiste werkgebied bevindt. Zoals ik al zei, denk ik dat we vooruitgang hebben geboekt."
"Ik weet niet precies hoe het bij de andere fabrikanten zit. Ferrari lijkt hogere versnellingen te kunnen gebruiken dan andere fabrikanten, wat er waarschijnlijk op wijst dat zij een kleinere turbo hebben. Daardoor zitten zij misschien in een iets gunstigere positie bij de start."
"Zolang er geen veiligheidsprobleem is, is het waarschijnlijk acceptabel. Dat was er mogelijk nog wel in Barcelona, maar zoals gezegd hebben we sinds Barcelona op dat specifieke punt grote stappen gezet."
En niet te vergeten trouwens: Sainz is net als Russell een voorzitter in de GPDA, dus deze twee coureurs kunnen dit soort problemen ook aankaarten. Het is de bedoeling dat het vandaag besproken wordt tijdens de F1 Commission.
Ook onder meer Charles Leclerc verwacht chaos bij de start van de eerste race, Oscar Piastri stelde onlangs nog dat een slechte start dit jaar veel meer gevolgen kan hebben qua positieverlies.
Gasly kende geen heel soepele tweede sector, maar was in de eerste en derde wel sneller en zo gaat hij van de zesde naar de vijfde tijd in 1.35.898.
Een flink uitstapje voor Hülkenberg in bocht 4, waar hij te wijd gaat na een moment van overstuur en even door de grindbak rijdt. Het ziet er allesbehalve gemakkelijk uit om deze nieuwe generatie F1-auto's te besturen.