Een goede vraag van RednaStic F1: "Hoe zit het met die achterlichten. deze knipperen niet gelijk matig. zijn er bepaalde patronen die bepaalde dingen weergeven? batterij opladen, veiligheid e.d.?"

Dat is scherp opgemerkt! Er zijn inderdaad verschillende zaken die daarmee worden aangegeven. Het is in beide gevallen om veiligheidsoverwegingen.

In het geval van regen gaat het erom dat het zich beter is en dat achterliggende auto's weten dat er voor hen een auto rijdt. In dat geval zullen de rode lampen vier keer per seconde branden - wat op tv-beelden misschien niet zo snel oogt omdat dit niet zo snel geregistreerd wordt.

Daarnaast gaan de lampen dus branden als de batterij wordt opgeladen. Dat heeft ook met veiligheid te maken: dit waarschuwt namelijk achterliggende auto's voor een mogelijk snelheidsverschil omdat er dus geen energie ingezet, maar opgeladen wordt. De lampen knipperen dan twee keer per seconde - dat gebeurt ook bij het rijden door de pitstraat.