Volg hier de derde testdag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
We zagen net al een verremming van Piastri in bocht 1, nu volgt Hülkenberg dat voorbeeld - en laat zien dat het nog een tikje erger kan. Die banden zijn wel afgeschreven, vermoeden we.
Op een nieuwe set van de C3-band weet Antonelli zijn tijd niet te verbeteren, al laat hij opnieuw de laatste sector paars oplichten. Kortom, daar had hij nog genoeg energie in de batterij om de snelste sectortijd te noteren, al is de ronde met 1.34.090 dus niet beter.
Opnieuw een wat langere run voor Antonelli op de C3-band, net als eerder vandaag zaten de rondetijden rond de 1.36, al was deze run iets rommeliger.
1.36.826 - 1.36.767 - 1.36.656 - 1.37.579 - 1.36.794 - 1.36.765 - 1.37.038 - 1.37.254 - 1.37.611
Om nog terug te komen op die rit van Ocon met de intermediates: we noemden al dat dit een test kan zijn voor de actieve aerodynamica. Dat heeft ook een reden: in de regen gaan namelijk alleen de flaps op de voorvleugel omlaag voor Straight Mode, en dus niet de achtervleugel. Deze gaat alleen open als de baan droog verklaard is.
Het levert voor nu in ieder geval fraaie beelden op van een driftende Haas.
Het is flink glijden voor Ocon op die intermediates, hij is er al drie ronden mee bezig. En de rondetijden dan: van 1.48.3 naar 1.53.077, dus we kunnen stellen dat deze banden vrij snel slijten. Maar het kan ook een test zijn met het oog op de actieve aerodynamica.
De F1-teams hadden vorige week allemaal één set van de intermediates gekregen en banden van afgelopen week mochten ook meegenomen worden naar deze test, mits deze minder dan negen ronden hadden afgelegd. Dat is logischerwijs het geval bij deze intermediates, waar nog geen noodzaak voor is geweest.
En de livetiming liegt niet: Ocon is momenteel bezig op de intermediates - en gaat er ook een ronde mee rijden. Wellicht dat Haas wil zien hoe snel deze intermediates in slickbanden veranderen bij 41 graden baantemperatuur op een van de meest veeleisende circuits qua bandenslijtage.
Na een uur rijden is dit de tussenstand wat betreft het aantal gereden ronden:
Antonelli - 22 ronden
Lindblad - 20 ronden
Ocon - 17 ronden
Hülkenberg - 16 ronden
Leclerc - 15 ronden
Piastri - 15 ronden
Sainz - 15 ronden
Gasly - 15 ronden
Pérez - 1 ronde
Stroll - 0 ronden
We hadden het al veel over Aston Martin, nu is er een verklaring van Honda - en dat is geen goed teken voor het Britse team.
"Onze laatste run met Fernando Alonso gisteren bracht een batterijgerelateerd probleem aan het licht dat invloed had op ons testprogramma met het Aston Martin F1-team."
"Sindsdien hebben we simulaties uitgevoerd op de testbank bij HRC in Sakura. Door dit probleem en een tekort aan powerunit-onderdelen hebben we het programma voor vandaag aangepast: het zal zeer beperkt zijn en uitsluitend uit korte runs bestaan."
Om nog terug te komen op die hekken bij Aston Martin: het is zeker niet zo dat F1-teams deze zomaar mogen inzetten tijdens testdagen. Voorheen was het standaard dat dit wel mocht, maar er zijn nu regels die de inzet hiervan beperken.
Voor de testdagen gelden dezelfde bepalingen als Artikel B3.3, dat is dus van het sportief reglement. Het komt erop neer dat het niet toegestaan is om in de paddock, garages, pitlane of op de grid "schermen, afdekkingen of andere obstructies te gebruiken die op enige wijze een deel van de wagen aan het zicht onttrekken, tenzij duidelijk is dat zulke afdekkingen uitsluitend om mechanische redenen nodig zijn, bijvoorbeeld ter bescherming tegen brand".
Het volgende is specifiek niet toegestaan:
a. Motor-, versnellingsbak- of radiateurafdekkingen terwijl motoren worden vervangen of binnen de garage worden verplaatst.
b. Afdekkingen over reservevleugels die op een standaard in de pitlane staan en niet in gebruik zijn.
c. Onderdelen zoals (maar niet beperkt tot) reservevloeren, brandstofinstallaties of gereedschapswagens mogen niet worden gebruikt als visuele obstructie.
Het volgende is wél toegestaan:
a. Afdekkingen over beschadigde wagens of onderdelen.
b. Een transparante gereedschapstray van maximaal 50 mm diep boven op de achtervleugel.
c. Verwarmings- of warmtebehoudhoezen voor motor en versnellingsbak op de grid.
d. Een speciaal ontworpen achtervleugelafdekking ter bescherming van een monteur die de wagen start tegen brand.
e. Afdekkingen over de codenummers van de bandenleverancier (niet over de FIA-barcode).
f. Een afdekking over de wagen in parc fermé gedurende de nacht.
g. Een afdekking over de wagen in de pitlane of op de grid als het regent.
h. Bandenwarmers (zoals beschreven in de technische reglementen).
Speciaal voor de testdagen gelden dan nog enkele uitzonderingen. Dan mogen afdekkingen gebruikt worden...
a. Op elk moment dat de vloer van een wagen niet gemonteerd is.
b. Tijdens het bergen en herstellen van een wagen die beschadigd is geraakt tijdens het rijden op de baan.
Antonelli laat de derde sector paars kleuren en hoewel de eerste en tweede sector groen zijn - dat duidt op persoonlijke verbeteringen - is het niet genoeg voor de nieuwe snelste ronde van de dag. Wel sluit hij aan op de tweede plaats, op twee tienden van Leclerc: 1.33.916.
Bij Aston Martin zagen we net de hekken vervangen worden door een muur aan monteurs, maar nu zijn toch weer de hekken teruggekeerd - daar wordt dus flink aan de AMR26 gesleuteld. Gisteren kwam de middagsessie vroegtijdig ten einde voor Alonso na een merkwaardig probleem richting bocht 4, waarbij de motor ook flink in de toeren sloeg.
Hülkenberg met een verbetering van zijn eigen tijd, maar hij sluit aan op de negende plaats met 1.37.793. Pérez en Stroll hebben nog geen rondetijd, dus die P9 is voorlopig ook de laatste plaats.
Antonelli is binnen na zijn run op de C3-band, al een relatief lange stint voor de start van de dag - en het zag er vrij constant uit.
1.36.716 - 1.37.207 - 1.36.696 - 1.36.828 - 1.36.894 - 1.36.878 - 1.36.684 - 1.37.027 - 1.36.778
Maar er is nu weer een nieuwe nummer twee achter Leclerc, want het is Piastri die 1.34.352 op de klokken brengt en zo Ocon en Hadjar dus weer een positie terugverwijst.
Ocon is nu de nieuwe nummer twee op de lijst: met 1.34.494 gaat hij nipt voorbij aan landgenoot Hadjar.
Hadjar kan zijn tijd in deze run op de C3-band niet verbeteren: 1.35.120 waar zijn snelste tijd tot nu toe 1.34.511 is.
Gasly heeft nu wel een rondetijd achter zijn naam staan en die is goed voor de vierde plaats: 1.36.064.
Bij Aston Martin zijn de hekken voor de garage inmiddels vervangen door een muur aan monteurs, die de auto afschermen zodat er niet zomaar foto's gemaakt kunnen worden. Dat hoort ook bij dit soort testdagen. Het zou voor Aston Martin goed zijn om een probleemloze dag af te werken na de problemen van woensdag en donderdag.
Hadjar is in de eerste en tweede sector sneller dan zijn vorige tijd, maar verliest iets meer in de laatste sector. Het levert wel een persoonlijk snelste tijd op, maar hij blijft op de tweede plaats staan: 1.34.511.