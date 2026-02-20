Om nog terug te komen op die hekken bij Aston Martin: het is zeker niet zo dat F1-teams deze zomaar mogen inzetten tijdens testdagen. Voorheen was het standaard dat dit wel mocht, maar er zijn nu regels die de inzet hiervan beperken.

Voor de testdagen gelden dezelfde bepalingen als Artikel B3.3, dat is dus van het sportief reglement. Het komt erop neer dat het niet toegestaan is om in de paddock, garages, pitlane of op de grid "schermen, afdekkingen of andere obstructies te gebruiken die op enige wijze een deel van de wagen aan het zicht onttrekken, tenzij duidelijk is dat zulke afdekkingen uitsluitend om mechanische redenen nodig zijn, bijvoorbeeld ter bescherming tegen brand".

Het volgende is specifiek niet toegestaan:

a. Motor-, versnellingsbak- of radiateurafdekkingen terwijl motoren worden vervangen of binnen de garage worden verplaatst.

b. Afdekkingen over reservevleugels die op een standaard in de pitlane staan en niet in gebruik zijn.

c. Onderdelen zoals (maar niet beperkt tot) reservevloeren, brandstofinstallaties of gereedschapswagens mogen niet worden gebruikt als visuele obstructie.

Het volgende is wél toegestaan:

a. Afdekkingen over beschadigde wagens of onderdelen.

b. Een transparante gereedschapstray van maximaal 50 mm diep boven op de achtervleugel.

c. Verwarmings- of warmtebehoudhoezen voor motor en versnellingsbak op de grid.

d. Een speciaal ontworpen achtervleugelafdekking ter bescherming van een monteur die de wagen start tegen brand.

e. Afdekkingen over de codenummers van de bandenleverancier (niet over de FIA-barcode).

f. Een afdekking over de wagen in parc fermé gedurende de nacht.

g. Een afdekking over de wagen in de pitlane of op de grid als het regent.

h. Bandenwarmers (zoals beschreven in de technische reglementen).

Speciaal voor de testdagen gelden dan nog enkele uitzonderingen. Dan mogen afdekkingen gebruikt worden...

a. Op elk moment dat de vloer van een wagen niet gemonteerd is.

b. Tijdens het bergen en herstellen van een wagen die beschadigd is geraakt tijdens het rijden op de baan.