Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Testverslag
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Charles Leclerc heeft op de slotdag in Bahrein de snelste tijd van de wintertests gereden: 1.31.992. Aston Martin kende opnieuw een moeizame dag door problemen met de Honda-motor.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De wintertests in Bahrein zitten erop. Charles Leclerc noteerde op de derde en laatste dag van de tweede testweek een 1.31.992 en tekende daarmee voor de snelste rondetijd van alle zes testdagen op het Bahrain International Circuit. Terwijl Ferrari overtuigend voor de dag kwam, werd de vrijdag van Aston Martin overschaduwd door nieuwe problemen bij motorleverancier Honda.

Leclerc slaat toe in de namiddag

Leclerc had in de ochtendsessie al de snelste tijd in handen met 1.33.689, maar ging in de koelere omstandigheden van de namiddag nog een klap sneller. Met paarse sectoren in alle drie de delen van het circuit dook hij als eerste onder de 1.33-grens: 1.32.655. Daarmee ging hij ruim een tiende sneller dan de toptijd die Andrea Kimi Antonelli op donderdag had neergezet (1.32.803).

Met nog een half uur te gaan ging Leclerc ook nog onder de 1.32 met een 1.31.992, waarmee hij verder afstand nam van de concurrentie. Lando Norris kwam nog het dichtst in de buurt van Leclerc met 1.32.871 – de regerend kampioen moest daarmee echter al zo'n negen tienden toegeven op de Monegask – terwijl Max Verstappen aan het einde van de dag in de Red Bull RB22 tot 1.33.109 reikte. George Russell bracht in het laatste uur van de test – ook wel 'power hour' genoemd – een 1.33.197 op de klokken, waarmee hij aan het einde van de dag vierde stond in de tijdentabel.

Charles Leclerc voerde het tempo in de slotfase van de derde testdag flink op.

Charles Leclerc voerde het tempo in de slotfase van de derde testdag flink op.

Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Zeer weinig ronden voor Aston Martin

De ochtendsessie moest kort worden onderbroken met een rode vlag, omdat Antonelli zijn Mercedes langs de baan had geparkeerd. Er was sprake van verlies van pneumatische druk, waarna het team de motor verving om Russell een probleemloze middag te geven. De Brit kon uiteindelijk nog meer dan tachtig ronden toevoegen aan de 49 die Antonelli eerder op de dag had gereden.

Veel zorgwekkender was de situatie bij Aston Martin. Honda meldde voorafgaand aan de ochtendsessie dat zich tijdens de laatste run op donderdag een batterijgerelateerd probleem had voorgedaan bij Fernando Alonso. Sindsdien is er op de testbank in Sakura gewerkt om het probleem op te lossen. Als gevolg daarvan – en door een tekort aan power unit-onderdelen – moest het programma van Aston Martin drastisch worden ingekort. Lance Stroll zou slechts drie runs van elk twee ronden rijden. En aangezien er in de voorbije twee weken al vaker tijd verloren was gegaan bij Aston Martin, zal het team uit Silverstone nu met de nodige vraagtekens afreizen naar de seizoensopener in Melbourne.

Een zeldzaam beeld op de laatste dag van de wintertests: Lance Stroll in actie op de baan.

Een zeldzaam beeld op de laatste dag van de wintertests: Lance Stroll in actie op de baan.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Racesimulaties van Haas en Racing Bulls

Haas en Racing Bulls deden het een stuk beter als het gaat om het aantal voltooide ronden. Zij trokken in de middagsessie de aandacht door een volledige racesimulatie af te werken. Oliver Bearman deed dit met drie verschillende compounds – achtereenvolgens de C3-, de C1- en de C2-band – en liet in zijn laatste stint een reeks bijzonder constante tijden hoog in de 1.38 noteren.

Arvid Lindblad begon eveneens op de C3-band, maar reed daarna twee stints op de C2-band. Op die laatste compound was de F1-rookie aanmerkelijk langzamer dan Bearman. Tijdens zijn tweede stint begon hij in de 1.40, waarna de tijden opliepen naar de 1.41 en zelfs 1.42. De derde stint begon hij met tijden in de 1.39, waar hij lang wist te blijven alvorens in de 1.40 te zakken. De Brit was met liefst 165 ronden wel de meest productieve coureur van de dag.

Met nog een allerlaatste, probleemloze oefenstart kwam er een einde aan de wintertests in Bahrein. De volgende keer dat de auto's op de baan verschijnen, is op vrijdag 6 maart in Melbourne, wanneer de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië worden verreden.

Uitslag zesde F1-testdag Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL
1 Leclerc Ferrari 132 1.31.992  
2 Norris McLaren 47 1.32.871 +0.879
3 Verstappen Red Bull 65 1.33.109 +1.117
4 Russell Mercedes 82 1.33.197 +1.205
5 Gasly Alpine 118 1.33.421 +1.429
6 Bearman Haas 88 1.33.487 +1.495
7 Bortoleto Audi 71 1.33.755 +1.763
8 Antonelli Mercedes 49 1.33.916 +1.924
9 Lindblad Racing Bulls 165 1.34.149 +2.157
10 Sainz Williams 141 1.34.342 +2.350
11 Piastri McLaren 66 1.34.352 +2.360
12 Ocon Haas 82 1.34.494 +2.502
13 Hadjar Red Bull 59 1.34.511 +2.519
14 Bottas Cadillac 38 1.35.290 +3.298
15 Hülkenberg Audi 64 1.36.019 +4.027
16 Pérez Cadillac 61 1.40.842 +8.850
17 Stroll Aston Martin 6 -  

