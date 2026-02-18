Red Bull-teambaas: "Nul zorgen" dat Max Verstappen de Formule 1 gaat verlaten

Van alle 22 coureurs op de grid is Max Verstappen vooralsnog het meest uitgesproken gebleken over het nieuwe technische reglement. De viervoudig wereldkampioen sprak van "Formule E op steroïden" en voegde in gesprek met de Nederlandse pers toe dat hij de 2026-auto vorig jaar zelfs een periode liever niet in de simulator wilde testen, simpelweg omdat hij het gevoel zo slecht vond.

Het heeft suggesties opgeleverd dat Verstappens liefde voor de Formule 1 – in ieder geval als het deze kant op blijft gaan – misschien bekoeld kan raken. De Nederlander sprak dat zelf overigens ook niet tegen. Hij gaf aan dat deze richting "niet helpt" om langer in F1 te blijven en voegde toe dat Nederlandse racefans ook gerust een barbecue naast het circuit kunnen hebben in een andere raceklasse.

Waarom Verstappen 2026-auto liever niet reed in simulator

Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat na een vraag van Motorsport.com echter weten dat hij niet vreest voor een vertrek van Verstappen uit de Formule 1. "Het korte antwoord op die vraag luidt nee, nul zorgen daarover", aldus de Fransman aan het begin van de tweede testweek in Bahrein.

“En ja, ik herinner me onze gesprekken van vorig jaar nog goed, toen hij van het ene automodel naar het andere ging, dus van het 2025-model naar 2026 in de simulator. En ja, het verschil was zo groot dat hij op een gegeven moment, en terecht denk ik, besloot zich om zich op de 25-auto te richten", erkende Mekies.

"Maar de realiteit is dat de uitdagingen van dit nieuwe reglement enorm zijn. Het is enorm voor de teams, enorm voor de motorfabrikanten en enorm voor de coureurs. Het is anders voor ons allemaal. Maar dat is waar we van houden – proberen door deze uitdagingen heen te komen, en proberen om oplossingen te vinden waarvan we dachten dat ze niet mogelijk waren. Dat is wat we zullen doen met de hulp van Max."

Verstappen kan juist de beste worden onder het nieuwe reglement

Mekies is zelfs van mening dat Verstappen de complexiteit van het 2026-reglement uiteindelijk in zijn voordeel kan gebruiken. Hij is één van de coureurs die tijdens het rijden nog denkcapaciteit over heeft, waardoor Mekies voorspelt dat Verstappen een competitief voordeel uit alle tools kan halen, ondanks dat hij er geen fan van is. "Ik ben er vrij zeker van dat hij uiteindelijk de beste zal worden in het beheersen van deze nieuwe reglementen, en ook van alle technische details en extra trucjes. Eigenlijk net zoals hij dat onder het vorige reglement was."

Technisch directeur Pierre Waché heeft al laten weten dat Red Bull Verstappen niet meer plezier kan laten beleven aan de nieuwe regels, maar dat het team hem slechts een competitieve auto kan bieden. "Het is niet mijn doel om hem gelukkig te maken. We kunnen hem alleen maar gelukkig maken door hem een winnende auto te geven. Mijn taak en de taak van het team is ervoor te zorgen dat we hem de tools geven waarmee hij vooraan kan meedoen. Het reglement zelf ligt buiten onze invloed. Dat is een FIA-discussie. We kunnen daar wel aan deelnemen, maar onze belangrijkste focus is om de auto beter te maken."

Red Bull het vierde team op dit moment?

Net zoals Waché laat ook Mekies weten echter niet te denken dat Red Bull meteen de beste auto van het veld heeft. Zowel de teambaas als ook de technisch directeur voorspelt dat Red Bull in Melbourne het vierde team zal zijn. "We hebben enorm veel werk te doen, we zijn helaas niet de benchmark", zei Mekies.

"We zijn ervan overtuigd dat we op dit moment waarschijnlijk achter de groep met topteams aanlopen." Die groep met topteams bestaat volgens Mekies uit twee Mercedes-aangedreven formaties en Ferrari. "Ik ga zelf niet meedoen aan het gokwerk van collega's, maar we denken dat Mercedes, Ferrari en McLaren waarschijnlijk die teams zijn, en dat zij momenteel behoorlijk wat sneller zijn dan wij."