Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure
George Russell heeft de snelste tijd gereden op de eerste dag van de tweede F1-test in Bahrein. Naast Mercedes maakten ook McLaren en Ferrari indruk, terwijl Red Bull opnieuw kostbare baantijd verloor.
Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
De eerste testdag van de tweede wintertestweek in Bahrein heeft een gevarieerd beeld opgeleverd, met aan de ene kant teams die probleemloos hun programma konden afwerken en aan de andere kant formaties die opnieuw tegen kinderziektes aanliepen. Op het Bahrain International Circuit gaven Mercedes, Ferrari en McLaren het tempo aan, terwijl Red Bull en Cadillac met problemen te maken kregen.
Ochtend: Leclerc zet de toon, Red Bull in de problemen
Om 8.00 uur Nederlandse tijd ging de pitstraat open voor de start van de ochtendsessie. Veel teams verschenen direct met grote aero rakes op de baan om luchtstromen in kaart te brengen, maar het was Charles Leclerc die al vroeg de aandacht trok met een sterke rondetijd. De Ferrari-coureur noteerde een 1.33.739 op een prototype C3-band van Pirelli, waarmee hij de snelste tijd van de ochtend reed en slechts een tiende verwijderd was van de beste rondetijd van de eerste testweek.
Ook in technisch opzicht viel Ferrari op. De SF-26 was woensdag namelijk voorzien van een mini-vleugel bij de uitlaat, die waarschijnlijk niet zomaar door de concurrentie kan worden gekopieerd, omdat het complete achterste deel van de auto dan opnieuw ontworpen moet worden.
Charles Leclerc was snel onderweg in de ochtend.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Achter Leclerc volgden Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli met de tweede en derde tijd. Minder soepel verliep de ochtend voor Red Bull. Isack Hadjar kampte met drukverlies in het koelvloeistofsysteem en kwam niet verder dan dertien ronden, waardoor het team waardevolle baantijd verloor.
Ook Cadillac kende een moeizame start door sensorproblemen, al wist Sergio Pérez later in de sessie alsnog wat meters te maken. De meeste kilometers in de ochtendsessie kwamen op naam van Arvid Lindblad, die 75 ronden afwerkte in de Racing Bulls.
Middag: Piastri snelste van de dag, veel long runs
In de middagsessie verschoof de focus steeds meer naar racesimulaties en bandentests. Niettemin was er na twee uur wel een wisseling van de wacht aan de bovenkant van de tijdenlijst. Oscar Piastri reed een 1.33.469, waarmee hij onder de snelste tijd van de eerste testweek dook – een 1.33.669 van Andrea Kimi Antonelli. Mercedes maakte ondertussen een consistente indruk. George Russell reed meerdere stabiele long runs op de C1- en C3-band, waarbij de rondetijden netjes in de lage 1.37 bleven.
Bij Aston Martin zorgde Lance Stroll voor de enige rode vlag van de dag na een spin in bocht 11. De AMR26 belandde aan het einde van het eerste uur van de middagsessie in de grindbak, waarna er lange tijd niet gereden kon worden door de Canadees. Uiteindelijk voltooide hij slechts 26 ronden. Opvallend bij Aston Martin was overigens de agressieve rake, die zowel voordelen qua diffuserwerking als nadelen qua gevoeligheid met zich meebrengt.
Lance Stroll belandde in de grindbak tijdens de middagsessie.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Red Bull wist in de middag wat meer kilometers te maken met Hadjar, inclusief een korte long run op de C3-band. Toch bleef het totaal aantal ronden beperkt: over de hele dag genomen 66 stuks. Daarmee was het contrast groot met teams als Mercedes, Ferrari en McLaren, die hun programma’s grotendeels volgens plan konden uitvoeren.
In het laatste uur ging bij Russell het tempo omhoog. De Brit kwam op de C3-band tot een 1.33.459 en was daarmee welgeteld één honderdste sneller dan Piastri, die de dag zodoende als tweede eindigde. Leclerc was met zijn snelste tijd uit de ochtend uiteindelijk derde. Norris en Antonelli completeerden de top-vijf in de tijdentabel. Zij moesten respectievelijk zes en zeven tienden toegeven op de tijd van Russell.
De testdag eindigde tien minuten eerder, zodat er – na een extra formatieronde – een nieuwe startprocedure kon worden getest. Om de coureurs achteraan meer tijd te gunnen om voldoende turbodruk op te bouwen op de grid, werd nadat de laatste auto had plaatsgenomen op de startopstelling een 'pre-start warning' van vijf seconden gegeven, alvorens de normale procedure werd gevolgd voor een proefstart. Na de rommelige proefstart op de laatste dag van de eerste testweek kwamen de wagens dit keer een stuk beter van hun plek, al was er links en rechts wel veel wielspin te zien.
Donderdag is de tweede dag van deze tweede testweek en de voorlaatste testdag van dit voorseizoen. Max Verstappen heeft dan een volledige dag in de RB22.
Uitslag vierde F1-testdag Bahrein
|P
|COUREUR
|TEAM
|RONDEN
|TIJD
|VERSCHIL
|1
|Russell
|Mercedes
|76
|1.33.459
|2
|Piastri
|McLaren
|70
|1.33.469
|+0.010
|3
|Leclerc
|Ferrari
|70
|1.33.739
|+0.280
|4
|Norris
|McLaren
|54
|1.34.052
|+0.593
|5
|Antonelli
|Mercedes
|69
|1.34.158
|+0.699
|6
|Hadjar
|Red Bull
|66
|1.34.260
|+0.801
|7
|Hamilton
|Ferrari
|44
|1.34.299
|+0.840
|8
|Sainz
|Williams
|55
|1.35.113
|+1.654
|9
|Colapinto
|Alpine
|60
|1.35.254
|+1.795
|10
|Bortoleto
|Audi
|71
|
1.35.263
|+1.804
|11
|Albon
|Williams
|55
|1.35.690
|+2.231
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|61
|1.35.753
|+2.294
|13
|Bearman
|Haas
|42
|1.35.778
|+2.319
|14
|Gasly
|Alpine
|61
|1.35.898
|+2.439
|15
|Stroll
|Aston Martin
|26
|1.35.974
|+2.515
|16
|Ocon
|Haas
|65
|1.36.418
|+2.959
|17
|Alonso
|Aston Martin
|28
|1.36.536
|+3.077
|18
|Hülkenberg
|Audi
|49
|1.36.741
|+3.282
|19
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1.36.769
|+3.310
|20
|Bottas
|Cadillac
|35
|1.36.798
|+3.339
|21
|Pérez
|Cadillac
|24
|1.38.191
|+4.732
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Max Verstappen reageert op McLaren: "Dit zei ik in 2023 al, toen luisterde niemand"
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Russell snelste, FIA test nieuwe startprocedure
Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure
Verstappen: "Startprocedure gevaarlijk? Je kunt altijd vanuit de pitstraat starten"
Claire Williams: "Verstappen en Russell in één team, zie je het voor je?"
Russell: Coureurs moeten nieuwe F1-regels een kans geven
Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief
Leclerc snelste in ochtend F1-testdag Bahrein, problemen bij Red Bull
Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein
Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties