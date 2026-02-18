De eerste testdag van de tweede wintertestweek in Bahrein heeft een gevarieerd beeld opgeleverd, met aan de ene kant teams die probleemloos hun programma konden afwerken en aan de andere kant formaties die opnieuw tegen kinderziektes aanliepen. Op het Bahrain International Circuit gaven Mercedes, Ferrari en McLaren het tempo aan, terwijl Red Bull en Cadillac met problemen te maken kregen.

Ochtend: Leclerc zet de toon, Red Bull in de problemen

Om 8.00 uur Nederlandse tijd ging de pitstraat open voor de start van de ochtendsessie. Veel teams verschenen direct met grote aero rakes op de baan om luchtstromen in kaart te brengen, maar het was Charles Leclerc die al vroeg de aandacht trok met een sterke rondetijd. De Ferrari-coureur noteerde een 1.33.739 op een prototype C3-band van Pirelli, waarmee hij de snelste tijd van de ochtend reed en slechts een tiende verwijderd was van de beste rondetijd van de eerste testweek.

Ook in technisch opzicht viel Ferrari op. De SF-26 was woensdag namelijk voorzien van een mini-vleugel bij de uitlaat, die waarschijnlijk niet zomaar door de concurrentie kan worden gekopieerd, omdat het complete achterste deel van de auto dan opnieuw ontworpen moet worden.

Charles Leclerc was snel onderweg in de ochtend. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Achter Leclerc volgden Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli met de tweede en derde tijd. Minder soepel verliep de ochtend voor Red Bull. Isack Hadjar kampte met drukverlies in het koelvloeistofsysteem en kwam niet verder dan dertien ronden, waardoor het team waardevolle baantijd verloor.

Ook Cadillac kende een moeizame start door sensorproblemen, al wist Sergio Pérez later in de sessie alsnog wat meters te maken. De meeste kilometers in de ochtendsessie kwamen op naam van Arvid Lindblad, die 75 ronden afwerkte in de Racing Bulls.

Middag: Piastri snelste van de dag, veel long runs

In de middagsessie verschoof de focus steeds meer naar racesimulaties en bandentests. Niettemin was er na twee uur wel een wisseling van de wacht aan de bovenkant van de tijdenlijst. Oscar Piastri reed een 1.33.469, waarmee hij onder de snelste tijd van de eerste testweek dook – een 1.33.669 van Andrea Kimi Antonelli. Mercedes maakte ondertussen een consistente indruk. George Russell reed meerdere stabiele long runs op de C1- en C3-band, waarbij de rondetijden netjes in de lage 1.37 bleven.

Bij Aston Martin zorgde Lance Stroll voor de enige rode vlag van de dag na een spin in bocht 11. De AMR26 belandde aan het einde van het eerste uur van de middagsessie in de grindbak, waarna er lange tijd niet gereden kon worden door de Canadees. Uiteindelijk voltooide hij slechts 26 ronden. Opvallend bij Aston Martin was overigens de agressieve rake, die zowel voordelen qua diffuserwerking als nadelen qua gevoeligheid met zich meebrengt.

Lance Stroll belandde in de grindbak tijdens de middagsessie. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Red Bull wist in de middag wat meer kilometers te maken met Hadjar, inclusief een korte long run op de C3-band. Toch bleef het totaal aantal ronden beperkt: over de hele dag genomen 66 stuks. Daarmee was het contrast groot met teams als Mercedes, Ferrari en McLaren, die hun programma’s grotendeels volgens plan konden uitvoeren.

In het laatste uur ging bij Russell het tempo omhoog. De Brit kwam op de C3-band tot een 1.33.459 en was daarmee welgeteld één honderdste sneller dan Piastri, die de dag zodoende als tweede eindigde. Leclerc was met zijn snelste tijd uit de ochtend uiteindelijk derde. Norris en Antonelli completeerden de top-vijf in de tijdentabel. Zij moesten respectievelijk zes en zeven tienden toegeven op de tijd van Russell.

De testdag eindigde tien minuten eerder, zodat er – na een extra formatieronde – een nieuwe startprocedure kon worden getest. Om de coureurs achteraan meer tijd te gunnen om voldoende turbodruk op te bouwen op de grid, werd nadat de laatste auto had plaatsgenomen op de startopstelling een 'pre-start warning' van vijf seconden gegeven, alvorens de normale procedure werd gevolgd voor een proefstart. Na de rommelige proefstart op de laatste dag van de eerste testweek kwamen de wagens dit keer een stuk beter van hun plek, al was er links en rechts wel veel wielspin te zien.

Donderdag is de tweede dag van deze tweede testweek en de voorlaatste testdag van dit voorseizoen. Max Verstappen heeft dan een volledige dag in de RB22.

Uitslag vierde F1-testdag Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL 1 Russell Mercedes 76 1.33.459 2 Piastri McLaren 70 1.33.469 +0.010 3 Leclerc Ferrari 70 1.33.739 +0.280 4 Norris McLaren 54 1.34.052 +0.593 5 Antonelli Mercedes 69 1.34.158 +0.699 6 Hadjar Red Bull 66 1.34.260 +0.801 7 Hamilton Ferrari 44 1.34.299 +0.840 8 Sainz Williams 55 1.35.113 +1.654 9 Colapinto Alpine 60 1.35.254 +1.795 10 Bortoleto Audi 71 1.35.263 +1.804 11 Albon Williams 55 1.35.690 +2.231 12 Lawson Racing Bulls 61 1.35.753 +2.294 13 Bearman Haas 42 1.35.778 +2.319 14 Gasly Alpine 61 1.35.898 +2.439 15 Stroll Aston Martin 26 1.35.974 +2.515 16 Ocon Haas 65 1.36.418 +2.959 17 Alonso Aston Martin 28 1.36.536 +3.077 18 Hülkenberg Audi 49 1.36.741 +3.282 19 Lindblad Racing Bulls 75 1.36.769 +3.310 20 Bottas Cadillac 35 1.36.798 +3.339 21 Pérez Cadillac 24 1.38.191 +4.732