F1 Spanje live: Volg de eerste vrije training

Iets later dan gebruikelijk in het Formule 1-seizoen is de F1-karavaan dit weekend neergestreken in Montmélo, het kleine plaatsje even ten noordwesten van Barcelona dat het Circuit de Barcelona-Catalunya huisvest. Na races op de minder gangbare circuits van Monaco en Montreal (en eerder ook al Miami) keren de teams en coureurs terug naar een klassieke F1-omloop waarop de recente updates eens echt aan de tand gevoeld kunnen worden.

Veel teams zullen zich in de voorbereiding bezig hebben gehouden met de vraag of die nieuwe voorvleugel of die wijziging aan de vloer ook daadwerkelijk een stap vooruit is. De eerste testsessie die om 13.30 uur begint moet veel van die vraagtekens wegnemen en een beter beeld geven van de ware krachtsverhoudingen dit seizoen. Even (na één McLaren- en twee Ferrari-overwinningen) leek het erop dat Red Bull iets aan zijn dominantie van vorig seizoen had ingeboet, maar de zege van Max Verstappen in Montreal doet vermoeden dat McLaren, Ferrari en ook Mercedes nog even een tandje extra zullen moeten bijzetten om het Red Bull definitief lastig te maken.

Dat zou dit weekend al kunnen gebeuren. Het Circuit de Barcelona-Catalunya biedt de teams – na het jarenlange testwerk aldaar – natuurlijk geen enkele verrassing. Vorig jaar al was lay-out iets aangepast, met het weghalen van de oude chicane in de laatste sector, maar verder kent elke coureur het Spaanse asfaltlint op zijn duimpje en dat kan de race redelijk voorspelbaar maken. Mogelijk moeten we voor verrassingen naar boven kijken. De donderdag verliep al regenachtig en ook voor het weekend staan spetters op het programma.

Hoe verliep de race vorig jaar ook alweer? De race werd – het zal niet verrassen – gewonnen door Max Verstappen die er zijn vijfde race van het seizoen won, voor het opmerkelijk sterke Mercedes dat Lewis Hamilton en George Russell op de tweede en derde plaats zag eindigen. Weliswaar op flinke afstand van de Nederlander, maar het zou zomaar kunnen dat het team uit Brackley ook komend weekend hoge ogen gooit. De recente upgrades leken in ieder geval in Monaco en Montreal te werken.

In het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.