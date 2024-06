Rapportcijfers GP van Spanje 2024

Banden: S (24 laps) M (25 laps) S (23 laps)

Reed een aardige race, maar het verschil met Norris in de kwalificatie en de race was simpelweg te groot. Een fout in Q3 kostte hem veel plekken en de snelheid die Norris in de race had, was voor Piastri niet bij te benen. Bandenmanagement is nog niet op topniveau en daar moet aan gewerkt worden. Inhaalacties op Pérez en de beide Alpines zorgen voor de krappe voldoende.

Rapportcijfer Motorsport.com 6 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 5.67 (416 inzendingen)