Sainz: “Wil niet langer wachten met besluit over F1-toekomst”

Afgelopen februari werd bekend Lewis Hamilton na dit jaar van Mercedes naar Ferrari overstapt. Zodoende wist Carlos Sainz voor aanvang van het seizoen al dat hij op zoek moest naar een nieuwe werkgever voor 2025. Tot op heden is echter nog altijd niet duidelijk waar de 29-jarige Spanjaard zijn Formule 1-carrière zijn vervolgen. Sainz wordt al een poos gelinkt aan Sauber, dat vanaf 2026 als Audi op de grid staat, al heeft ook Williams serieuze interesse in de diensten van de drievoudig Grand Prix-winnaar.

“Er zal zeer binnenkort een beslissing worden genomen”, zegt Sainz tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Spanje tegen onder andere Motorsport.com. “Ik wil niet langer wachten. Het is op een punt aangekomen waarop het behoorlijk wat ruimte in mijn hoofd inneemt. En dat is eigenlijk al een aantal weken of maanden zo. Het is tijd om een knoop door te hakken. Dat gebeurt binnenkort en hopelijk hebben we dus snel iets om over te praten.”

Gevraagd of hij voor zichzelf al duidelijk heeft wat hij wil gaan doen, antwoordt hij: “Nee. Dat is het hem juist. Ik ben er nog altijd niet zeker van welke kant ik op moet gaan. Daar ben ik nog met mijn team over aan het overleggen en aan het nadenken. Ik heb gewoon een paar dagen thuis nodig. In de aanloop naar de Spaanse Grand Prix ben ik wel even thuis geweest, maar ik was met mijn gedachten toen niet bij de toekomst maar bij mijn thuisrace die eraan komt. Het zijn voor mij een paar hectische dagen geweest sinds de Grand Prix van Canada, waardoor ik niet echt een moment heb gehad om er eens goed voor te gaan zitten. Maar het is mijn doel om in de komende paar weken een besluit te hebben genomen.”

Mogelijk gaat de keuze tussen een (toekomstig) fabrieksteam en een klantenteam. Al laat McLaren dit seizoen zien dat een klantenteam niet per se een mindere optie hoeft te zijn. Het team uit Woking staat momenteel boven Mercedes in het kampioenschap. “Ja, het lijkt dichter bij elkaar te zitten”, zegt Sainz. “Maar er spelen zoveel dingen mee bij deze beslissing. Het gaat niet alleen daarover.”