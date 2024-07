F1 Silverstone live: Volg de tweede vrije training

We hoeven zo dus ook geen tijdsverbeteringen meer te verwachten en dus zal McLaren heel tevreden terugkijken op deze vrijdag in Silverstone, want zij eindigen op P1 en P2 met Norris en Piastri. Pérez is derde, maar het beeld in deze sessie is ook wat vertekend. Verstappens snelle ronde was afgebroken na een moment in Chapel terwijl teams door de verwachte regen iets eerder aan de long runs moesten beginnen. Nog drie minuten te gaan in VT2.