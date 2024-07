Norris zet McLaren bovenaan in F1-training Silverstone, Verstappen P7

Na een eerste vrije training waarin vele junioren hun opwachting mochten maken - met onder meer Isack Hadjar in de auto van Sergio Pérez - waren voor de tweede oefensessie de gebruikelijke twintig namen weer achter het stuur te vinden. Het benutten van de rijtijd is voor alle teams om meerdere redenen van belang. Ten eerste is het Britse 'zomerweer' nogal onvoorspelbaar, waardoor de droge minuten optimaal benut moeten worden. Ten tweede hebben meerdere teams - waaronder Red Bull Racing, McLaren en Mercedes - updates meegebracht, waarover data eveneens gewenst is.

Teams kiezen voor verschillende bandenstrategieën in training

Logan Sargeant, Yuki Tsunoda en Alexander Albon waren als eersten op het asfalt te vinden, al was het zoals verwacht meteen een drukte van belang op het iconische circuit. Waar de meeste coureurs de eerste training op harde banden waren begonnen, kwamen nu de mediums voor de dag. Max Verstappen tekende op gele sloffen voor 1.27.831 en daarmee de eerste richttijd. Lando Norris sloot op drie tienden aan als tweede, al zou Lewis Hamilton zich daar niet veel later tussen nestelen. Het onderstreepte dat Red Bull, Mercedes en McLaren allen prima uit de startblokken kwamen, al ontbrak Ferrari in de beginfase nog in dat lijstje. "Ik worstel momenteel enorm in de snelle bochten", duidde Charles Leclerc via de boordradio op het probleem van de voorbije weken. Dat gezegd hebbende wist Leclerc op mediums wel naar P2 te springen, met Carlos Sainz - wiens toekomst nog altijd ongewis is - op de vierde positie.

Normaliter blijkt het pas later in de tweede vrije training tijd voor kwalificatiesimulaties, maar Verstappen greep na een kwartiertje rijden al naar een setje softs - veel eerder dan dat de concurrentie het deed. Het leverde hem een verbetering van zes tienden op en derhalve 1.27.233. De run plannen van de teams liepen onder toeziend oog van de Britse fans daarna nogal uiteen. Zo deed Verstappen een korte run op mediums en vervolgens softs, om in beide gevallen weer bijzonder rap de pitstraat op te zoeken. Ferrari liet Sainz daarentegen een lange run op mediums rijden, terwijl Mercedes voor dezelfde aanpak koos.

McLaren goed in de snelle bochten, Verstappen moet run afbreken

Na Verstappen was Fernando Alonso de tweede coureur om een poging te wagen op softs, waarbij de Spanjaard op anderhalf tiende van de Limburger aansloot. Het leek een glory run met weinig brandstof aan boord, des te meer omdat de nieuwe fabriek van Aston Martin letterlijk aan de andere kant van de weg te vinden is en positieve publiciteit dus welkom is. In werkelijkheid ging het echter meer om de verbeterde baanomstandigheden in Silverstone. Zo greep Valtteri Bottas niet veel later de tweede plek en maakte Nico Hülkenberg het nog bonter door zijn Haas voorzien van updates naar P1 te sturen.

Het was een fraai intermezzo, maar zou een halt worden toegeroepen door het McLaren-duo. Eerst bevestigde Oscar Piastri dat de papaja auto sterk is in de vele snelle bochten van Silverstone, waarna Norris de klok liet stoppen op 1.26.549. Het wachten was op een reactie van Verstappen en die leek er ook te komen, doordat Red Bull er een nieuwe run op softs aan gaf. De Nederlander opende voortvarend, maar schoot daarna van de baan bij het uitkomen van de befaamde Maggotts and Becketts-bochten. Het hielp zijn poging op zeep en maakte dat hij in de uiteindelijke tijdenlijst genoegen moest nemen met P7.

Doordat de focus nadien op de langere runs ging en de hemelsluizen in de slotfase bovendien opengingen, veranderde er niets meer aan de rangschikking. Met Norris en Piastri heeft McLaren twee coureurs bovenaan, terwijl Sergio Pérez - die onder druk staat - op P3 en op ruim vier tienden de eerste Red Bull bleek. De verrassend sterke Hülkenberg staat aan het eind van de rit op de vierde plek, voor Leclerc en Hamilton. Achter Verstappen completeren Sainz, Lance Stroll en George Russell de top-tien.

De derde training begint zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede training Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië