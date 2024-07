F1 Silverstone live: Volg de eerste vrije training

Zo is het tijd om dit liveblog af te sluiten. VT1 is klaar, nu is het aftellen naar VT2. Deze begint om 17.00 uur (het liveblog start om 16.30 uur) en duurt weer een uur, dus direct na de sessie kan overgeschakeld worden naar het EK. Tot die tijd houden we je op Motorsport.com op de hoogte van het laatste nieuws. Bedankt voor het volgen van dit liveblog en graag tot vanmiddag!