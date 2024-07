Onder een grijze lucht, met regen in de omgeving van het circuit, ging om 12.30 uur lokale tijd het licht aan het einde van de pitstraat op groen. De baan was droog, nadat het eerder in de ochtend licht had geregend. Wel waaide het fors, wat aanzienlijke invloed heeft op de performance van de auto’s. Bovendien was er weinig grip, wat de omstandigheden er niet eenvoudiger op maakten.

McLaren gebruikte het eerste deel van de training als veredelde wintertest. Het team wilde aanvullende data over de upgrade van de voorbije races verzamelen. Lando Norris reed met de oude versie van de voorvleugel en een groot hekwerk daarachter om de luchtstroom te meten, teamgenoot Oscar Piastri was uitgerust met de nieuwe variant.

Meerdere teams lieten jongelingen kilometers maken. De regels schrijven voor dat alle teams tweemaal per seizoen een onervaren coureur in de auto moeten zetten. Isack Hadjar nam plaats in de RB20 van Sergio Pérez, Oliver Bearman reed in de Haas van Kevin Magnussen, Franco Colapinto nam de Williams van Logan Sargeant over en Jack Doohan zat in de Alpine van Pierre Gasly.

Vroege rode vlag

Het duurde slechts negen minuten voordat de eerste rode vlag van het weekend werd uitgehangen. Niet vanwege een van de rookies, maar doordat Yuki Tsunoda zijn wagen in het grind parkeerde. Bij het opkomen van het oude rechte stuk spinde de Japanner en eindigde midden in de grindbak. Op dat moment voerden de Mercedes-mannen de ranglijst aan, met Russell voor Hamilton. Verstappen volgde op anderhalve tiende van de snelste tijd als derde, allen op de harde band.

Bekijk: F1 Silverstone 2024: VT1 Rode vlag Tsunoda

Met nog 44 minuten op de klok ging het licht weer op groen. Het veld dook direct naar buiten om belangrijke data te verzamelen. Russell verbeterde zijn eigen besttijd met ruim acht tienden, ook Verstappen haalde een goede hap van zijn persoonlijk snelste tijd af om op twee tienden aan te sluiten als tweede. Hamilton ging vervolgens met drie duizendsten naar de snelste tijd, om niet veel later naar P2 te worden verwezen door Carlos Sainz.

Halfweg de sessie keerde de rust kortstondig terug voor een set nieuwe banden en de eerste aanpassingen aan de bolide. Verstappen ging als eerste van de toppers op de mediumband rond en ging naar een 1.27.764, anderhalve tiende sneller dan de toptijd van Sainz op de harde compound. Die tijd werd niet verbeterd door Russell in zijn eerste poging op de gele banden: de winnaar van de vorige race kwam een honderdste tekort. Leclerc sloot op een ruime tiende aan als derde. Piastri dook wel onder de tijd van de leidende Red Bull, en deed dat op verse softs. De marge was echter maar een kleine tiende.

Snelste tijd voor Norris

Met twaalf minuten te gaan ging Norris op de soft band naar P1, met twee tienden voorsprong op zijn teamgenoot. Lance Stroll verraste vervolgens met een keurige tweede tijd, eveneens op de rode Pirelli’s. Op dat moment meldde Verstappen via de boordradio dat het licht begon te regenen. Dat zette niet echt door, maar echt snelle tijden kwamen er ook niet meer. Voor Piastri eindigde de sessie nog net iets eerder dan voor de rest van het veld, want hij viel stil met een hydraulisch probleem. Stapvoets haalde hij nog de ingang van de pitstraat.

Zo eindigde Norris de eerste vrije training bovenaan met een 1.27.420. Stroll volgde op 0,134 seconde als tweede, voor Piastri. Zij noteerden hun beste ronde op de softs. Verstappen op P4 en Russell op de vijfde stek waren de eerste rijders op de mediums. Alonso volgde op de softs als zesde, voor Hamilton en Leclerc op de mediums. Sainz eindigde als negende op de harde band, voor Esteban Ocon op de soft. De snelste rookie was Oliver Bearman op P14.

Uitslag eerste vrije training F1 Silverstone