F1 Silverstone live: Volg de derde vrije training

McLaren zal het meest tevreden zijn geweest na de vrijdag, want Lando Norris en Oscar Piastri tekenden voor de eerste en tweede tijd in de tweede vrije training. Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende plaats, ook al kwam dat ook door een afgebroken ronde na een fout in Chapel. Mercedes zat er ook redelijk goed bij, al is er volgens Lewis Hamilton nog wel wat werk te verrichten valt. Bij Ferrari is men er nog niet helemaal gerust op, want volgens Carlos Sainz is McLaren tot nu toe een klasse apart op Silverstone. Schuift iedereen McLaren terecht of onterecht in die favorietenrol?

De derde en laatste vrije training zal een goede indicatie moeten geven. Deze sessie begint om 12.30 uur Nederlandse tijd.