Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière sloot Lando Norris op vrijdag zowel de eerste als tweede training bovenaan af. Zou de McLaren-coureur zijn sterke begin van het raceweekend op zaterdag een vervolg kunnen geven? Max Verstappen brak tijdens de tweede oefensessie zijn snelle ronde op de zachte band af na een moment van overstuur in Chapel en stond zodoende zevende aan het einde van de eerste dag op het circuit van Silverstone. “We hebben nog wat werk te verrichten”, concludeerde de Limburger, ondanks dat zijn long run op de medium band beter verliep.

In de aanloop naar de derde en laatste vrije training werd er vooral omhoog gekeken. In de nacht van vrijdag op zaterdag trokken er fikse onweersbuien over de omloop in Northamptonshire, waarna er meer hemelwater naar beneden kwam op zaterdagochtend. De slechte baancondities betekenden dat er een streep werd gezet door de sprintrace van de Formule 3, die nu aan het einde van de dag om 18.00 uur lokale tijd wordt verreden. Richting het begin van de zaterdagse oefensessie van de Formule 1 kwam er geen regen naar beneden, al was het asfalt nog altijd nat van een eerdere bui. Met tien graden was het bovendien bijzonder frisjes.

Aangezien er voor de rest van het weekend ook geen al te best weer wordt voorspeld, druppelden de eerste coureurs al snel op intermediates de baan op, toen het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet. Dat de omstandigheden op het circuit niet eenvoudig waren, liet onder andere Max Verstappen zien, door op lage snelheid te spinnen bij Brooklands. De regerend wereldkampioen hield zijn Red Bull echter op het asfalt, waardoor hij zonder problemen zijn weg kon vervolgen.

Dat laatste kon niet gezegd worden van Pierre Gasly. De Fransman verloor na acht minuten de controle over zijn Alpine bij het aanremmen voor Vale en belandde in de grindbak. “Ik zit vast”, klonk het vervolgens over zijn boordradio, waarna de rode vlag werd gezwaaid. Yuki Tsunoda stond op dat moment bovenaan in de tijdenlijst met een 1.47.080, gevolgd door Charles Leclerc, Fernando Alonso en Verstappen.

Nadat de actie weer was hervat, was Valtteri Bottas de volgende die in de rondte ging. “Ik heb helemaal geen grip, man”, zei hij, nadat hij na dat moment weer verder was gereden. De situatie op de baan werd echter wel steeds beter, waardoor de rondetijden rap omlaag gingen. De training was net iets over de helft toen George Russell naar P1 klom met een 1.37.529 en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton, die een 1.37.564 had staan, naar de tweede stek terugverwees. Norris maakte er vervolgens een compleet Britse top-drie van door met zijn McLaren rond te gaan in een 1.37.714, terwijl Carlos Sainz en Verstappen op de vierde en vijfde positie aansloten met respectievelijk een 1.38.139 en een 1.13.393. Met nog zo’n twintig minuten op de klok nam de regen toe, waardoor er bovenaan in de tijdentabel geen veranderingen meer waren.

Zo eindigde de winnaar van de Oostenrijkse Grand Prix als snelste in de laatste training, voor Hamilton, Norris, Sainz en Verstappen. Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Alexander Albon waren de andere namen in de top-tien. Daniel Ricciardo reed slechtst de achttiende tijd en moet nog bij de stewards komen omdat hij vroeg in de sessie al heftige stuurbewegingen makend door een natte pitstraat reed. Zhou Guanyu was op meer dan vier seconden negentiende en daarmee langzaamste, aangezien Gasly de training zonder tijd eindigde, als gevolg van zijn moment in de grindbak.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië staat gepland voor 16.00 uur Nederlandse tijd.

