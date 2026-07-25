2026 Formule 1 GP van Hongarije
Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Hongarije - FP3
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En dat was het voor de trainingen! De kwalificatie volgt over een paar uur - dus dan zijn we er weer bij!
VT3 lijkt een beetje te laten zien dat het niet per se om het potentieel van de auto gaat, maar om wie de ronde goed voor elkaar krijgt.
Norris, Hamilton en Antonelli lijken op dit moment de favorieten voor pole, maar als Leclerc, Piastri en Russell kunnen achterhalen waar de tijd weglekt, doen zij ook mee in dit gevecht.
En dat was het voor VT3! Lindblad sluit af met een verbetering en gaat naar P13, tussen de Alpines.
Lando Norris is echter de snelste man, 0.117s sneller dan Hamilton.
Lindblad gaat naar P14 bij zijn eerste poging op softs. Sainz verbetert naar P18, tussen de Aston Martins in - maar die tijd is geschrapt vanwege track limits.
Lawson gaat naar P9, en Hadjar verbetert zich maar blijft achtste.
Hamilton schudt even met zijn hoofd terwijl hij over de chicane stuitert, nadat hij in de eerste sector een fractie sneller was. De achterkant wilde daar niet insturen.
Leclerc probeert nog een ronde, maar blijft moeite houden om tijd te vinden in de middensector.
Antonelli verbetert zich in zijn tweede ronde, maar blijft derde - op 0.129s van de snelste tijd. Leclerc had ondertussen een flinke blokkade in bocht 1.
Lindblad is de baan op, dus hij krijgt een run op de softs.
Norris rijdt nog een ronde op dezelfde softs en noteert een 1m17.939s om terug naar de top te gaan.
Russell komt ondertussen niet echt in zijn ritme en staat nu zesde - 0.602s van de snelste tijd.
Leclerc verloor flink wat tijd in de middensector, maar pakte het grootste deel terug in S3 - hij gaat naar P3, op 0.085s van Norris.
Hamilton noteert daarna een 1m18.056s en gaat naar de snelste tijd.
Alonso zet een ronde op softs neer en klimt naar P11 - hoe pakt dat uit tegenover de andere middenvelders wanneer zij hun laatste ronden op softs rijden?
Hulkenberg pakt nu een set softs en klimt naar P9 - 0.954s achter het tempo van Norris.
Norris op nieuwe softs, en hij loopt in. Hij krijgt niet helemaal de tractie uit bocht 13, maar vindt tijd in de laatste bocht en rijdt een 1m18.206s, een halve tiende sneller dan Antonelli.
Verstappen verliest tijd in de middensector en gaat naar P4 - 0.450s achter Norris.
Antonelli voert het tempo nu op en zit er helemaal in; twee paarse sectoren aan het begin van de ronde, en rijdt een 1m18.254s. Dat was een nieuwe set banden, volgens de radar.
Piastri pakt de paarse middensector en is 0.210s langzamer dan de Mercedes.
Lawson blijft rondgaan op de medium band, en hij heeft dit weekend de vierkante airbox - de squarebox, zeg maar. Hij en de Audi-coureurs hebben de soft band nog niet verkend.
Lindblad moet nog verschijnen, na zijn eerdere probleem met de powerunit.
Leclerc heeft hier iets uit de hoge hoed getoverd, houdt de auto door de laatste bocht en zet een 1m18.668s neer. Dat is wat we van Ferrari verwachtten. Ook nog op oude banden.
Antonelli krijgt een ronde voor elkaar en schiet naar P2, op 0.144s van Leclercs tijd. Houdt hij die deze keer vast?
Russell heeft ondertussen een flinke lock-up in bocht 1.
"Het terugschakelen is verschrikkelijk, walgelijk in bocht 1 en 2", zegt Hadjar. Hij schetst zeker een beeld!
Daar is Hamilton, en hij noteert een 1m19.053s en is met 0.009s de snelste. Verstappen heeft een momentje in de laatste bocht en gaat naar de vierde plek - maar dat momentje kostte hem zo’n 0.2s.
Lawson ging naar de zevende plek op de medium, nadat hij in de vorige run wijd ging in bocht 4. Hadjar deed hetzelfde, voelde de kerb de auto door elkaar schudden, maar gaat naar P3 - 0.032s achter Hamiltons beste tijd tot nu toe.
Antonelli's eerdere tijd is geschrapt wegens track limits.
Antonelli is vijfde snelste, op 0,8s van de huidige richttijd van Norris. Russell schuift op naar de tweede plek, maar komt nog steeds een kwart seconde tekort.
Norris begint aan nog een ronde, hij zat onder zijn persoonlijke beste tijd maar verloor vervolgens 0,8s in de laatste sector.
Piastri is als volgende aan de beurt, neemt een heel krappe apex in bocht 13, en schuift op naar P2.
Verstappen begint aan een ronde, maar er is veel verkeer voor hem - iets wat we later vandaag in Q1 zeker gaan zien. Hij klimt naar de derde plek, twee tienden achter Hadjar.
Leclerc schuift daarna voor Verstappen, op 0,325s van de richttijd van Norris.
En we zijn terug, nu de auto van Perez is weggehaald. Gasly, Antonelli en Russell zijn als eersten ter plaatse.
Zo, Perez kwam de pits uit, de motor leek uit te vallen en de achteras blokkeerde gewoon. Ongelofelijk vreemd.
Alonso moet uitwijken omdat Stroll wat in de weg zat richting bocht 4. Er leek iets van de auto af te vliegen.
Norris noteert een 1m19.062s en gaat naar P1, dus het tempo begint er nu in te komen. Hadjar splitst de McLarens.
Perez is stilgevallen in bocht 2. Die remmen zien er niet best uit...
We hebben een rode vlag.
Piastri brengt ons onder de grens van 80 seconden met een 1m19.918s op een set softs.
We hebben nu beide Ferrari's, Bortoleto, Lawson, Norris en Hadjar op de baan - Leclerc opent met een 1m20.155s, Hamilton met een 1m20.505s.
Stroll rijdt een 1m22.163s, terwijl Piastri en Alonso nu de baan op gaan. Nog 45 minuten te gaan, en er begint nu wat actie te komen.
Hulkenberg gaat de baan op met een set mediums en begint aan een ronde - Bottas heeft zijn eerste tijd neergezet in de 1m23s, maar leek in de laatste sector wat te worstelen met weinig grip.
Het is een 1m20.643s voor de Audi-coureur, die nu de snelste tijd rijdt.