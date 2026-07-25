VT3 lijkt een beetje te laten zien dat het niet per se om het potentieel van de auto gaat, maar om wie de ronde goed voor elkaar krijgt.

Norris, Hamilton en Antonelli lijken op dit moment de favorieten voor pole, maar als Leclerc, Piastri en Russell kunnen achterhalen waar de tijd weglekt, doen zij ook mee in dit gevecht.