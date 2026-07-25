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GP van Hongarije

2026 Formule 1 GP van Hongarije

Hungary
23 jul 2026 tot 26 jul 2026
Hungaroring, HU
Liveblog
Formule 1 GP van Hongarije

Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Hongarije – kwalificatie

Volg hier de kwalificatie voor de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Hongarije

Lewis Hamilton, Ferrari

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Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Dat was het van onze kant - we zien jullie morgen voor de Grand Prix van Hongarije! Bedankt voor het volgen.

Kwalificatieverslag

Formula 1

F1 Hungarian GP: Norris trumps Hamilton to pole by 0.012s, Verstappen spins

Lando Norris has ended Mercedes’ streak of pole positions by topping qualifying at the F1 Hungarian GP, overhauling Lewis Hamilton’s provisional best time, as Max Verstappen spun in Q3

F1 Hungarian GP: Norris trumps Hamilton to pole by 0.012s, Verstappen spins

We hebben een paar dagvaardingen: Antonelli, voor een mogelijke overtreding onder geel, en Hamilton voor mogelijk hinderen.

Blijf Autosport en Motorsport.com volgen om de uitkomsten daarvan te weten te komen! Hopelijk horen we het snel.

Voorlopige startopstelling voor morgen

Grid

All Stats
 
Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'17.207

   204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.012

1'17.219

   204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.238

1'17.445

   203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.272

1'17.479

   203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.477

1'17.684

   203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.518

1'17.725

   202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.553

1'17.760

   202.824
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.649

1'17.856

   202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.074

1'18.281

   201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.479

1'18.686

   200.437
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.558

1'18.765

   200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.637

1'18.844

   200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.820

1'19.027

   199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.898

1'19.105

   199.375
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.527

1'19.734

   197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.601

1'19.808

   197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+3.026

1'20.233

   196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.414

1'20.621

   195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.451

1'20.658

   195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+3.452

1'20.659

   195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari

+3.679

1'20.886

   194.985
22 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari

+4.115

1'21.322

   193.940
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Een behoorlijk intense sessie, maar morgen hebben we een veelbelovende eerste startrij met Norris-Hamilton. Kunnen Leclerc of Antonelli de twee in bocht 1 de strijd aangaan?

Het wordt zeker een spannend stukje actie in de eerste bocht.

Quote

Lando Norris: "Heel blij om weer bovenaan te staan. Eerlijk gezegd had ik de hele dag vertrouwen. Mijn ronden in Q3 waren niet de beste, dus ik ben aangenaam verrast om weer bovenaan te staan. Maar we leveren goed werk."

Lewis Hamilton: "Gefeliciteerd aan Lando, hij reed een geweldige ronde. Ik voelde me de hele kwalificatie sterk, maar om de een of andere reden gingen we als eerste naar buiten en ik denk niet dat dat de juiste keuze was. En de grip was er niet, niet voor Charles en ook niet voor mij. We waren steeds het snelst, dus dit is er zeker eentje die we hebben laten liggen."

Charles Leclerc: "Vandaag veranderde de wind behoorlijk en ik denk niet dat ik daar goed op heb geanticipeerd. En de kwalificatie was wat rommelig, we hadden geluk met de gele vlag, maar vandaag liep ik achter de feiten aan."

Volgorde Q3

1. Norris 2. Hamilton 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg

Verstappen glijdt bij het ingaan van bocht 14 en kan de auto niet helemaal uit een spin houden.

"Prachtig, goed gedaan dames en heren," zegt Norris, nadat hij op het allerlaatste moment pole heeft gepakt. Onduidelijk waarom geen van beide Ferrari's op snelheid kwam in die laatste ronden - maar de coureurs zullen vast uitleggen waarom.

Geblokte vlag

Norris schaaft er de kleinste marge vanaf, slechts 0,012s achter Hamilton, en pakt pole! Hamilton zakt naar P2, nadat hij zich niet kon verbeteren.

Russell staat stil op de baan bij bocht 1.

Hamilton verbetert zich niet in deze ronde, en Leclerc ook niet... en Verstappen evenmin.

Hamilton zat meer dan een seconde boven zijn beste tijd... en Verstappen spint in bocht 13! Antonelli verbetert zich, maar blijft vierde, en Russell moest ook van het gas.

Hulkenberg was wat traag bij het verlaten van de slow lane, waardoor hij de McLarens een beetje ophield.

Hamilton trapt deze laatste ronden voor ons af.

En vrijwel iedereen gaat tegelijk naar buiten, Hamilton en Leclerc als eersten de baan op, gevolgd door Verstappen, Antonelli en Russell.

De laatste runs van Q3 komen er nu aan.

Eerste runs in Q3

1. Hamilton 2. Norris 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg

Een snelle bandenwissel - en dan is het de laatste kans.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stopwatch

Hamilton gaat nu naar P1, een 1m17.219s om Norris met een tiende te kloppen - we hebben hier een gevecht. Antonelli is vierde snelste, en Russell zakt naar de zevende plek.

Stopwatch

Inderdaad, Verstappen opent de sessie met een 1m17.725s. Piastri vindt daarna 0.041s op de Nederlander en gaat naar P1, maar Norris noteert een 1m17.320s en is de snelste!

Verstappen gaat als eerste een ronde neerzetten, terwijl we alle 10 coureurs op de baan hebben. Piastri en Norris volgen.

Groen licht

Q3 is geopend

Dit is de sessie die er echt toe doet: de shoot-out om pole. Norris? Hamilton? Antonelli? Leclerc? Verstappen? Russell? Piastri? Hadjar? Russell? Lindblad? Hulkenberg?

We gaan het zien.

Onze Q3-kandidaten

Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hulkenberg.

Uitgeschakeld in Q2

11. Lawson 12. Gasly 13. Colapinto 14. Bortoleto 15. Ocon 16. Alonso

Finishvlag

En dat is het voor Q2, veel verschuivingen. Lawson valt af in Q2 en meldt dat de auto "moeilijk te besturen" was.