2026 Formule 1 GP van Hongarije
Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Hongarije – kwalificatie
Volg hier de kwalificatie voor de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Hongarije
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Dat was het van onze kant - we zien jullie morgen voor de Grand Prix van Hongarije! Bedankt voor het volgen.
We hebben een paar dagvaardingen: Antonelli, voor een mogelijke overtreding onder geel, en Hamilton voor mogelijk hinderen.
Blijf Autosport en Motorsport.com volgen om de uitkomsten daarvan te weten te komen! Hopelijk horen we het snel.
Voorlopige startopstelling voor morgen
Grid
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Time
|Tyres
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
1'17.207
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.012
1'17.219
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.238
1'17.445
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.272
1'17.479
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.477
1'17.684
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.518
1'17.725
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.553
1'17.760
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.649
1'17.856
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.074
1'18.281
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.479
1'18.686
|200.437
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.558
1'18.765
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.637
1'18.844
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.820
1'19.027
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.898
1'19.105
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.527
1'19.734
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.601
1'19.808
|197.619
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+3.026
1'20.233
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+3.414
1'20.621
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.451
1'20.658
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.452
1'20.659
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.679
1'20.886
|194.985
|22
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.115
1'21.322
|193.940
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Een behoorlijk intense sessie, maar morgen hebben we een veelbelovende eerste startrij met Norris-Hamilton. Kunnen Leclerc of Antonelli de twee in bocht 1 de strijd aangaan?
Het wordt zeker een spannend stukje actie in de eerste bocht.
Lando Norris: "Heel blij om weer bovenaan te staan. Eerlijk gezegd had ik de hele dag vertrouwen. Mijn ronden in Q3 waren niet de beste, dus ik ben aangenaam verrast om weer bovenaan te staan. Maar we leveren goed werk."
Lewis Hamilton: "Gefeliciteerd aan Lando, hij reed een geweldige ronde. Ik voelde me de hele kwalificatie sterk, maar om de een of andere reden gingen we als eerste naar buiten en ik denk niet dat dat de juiste keuze was. En de grip was er niet, niet voor Charles en ook niet voor mij. We waren steeds het snelst, dus dit is er zeker eentje die we hebben laten liggen."
Charles Leclerc: "Vandaag veranderde de wind behoorlijk en ik denk niet dat ik daar goed op heb geanticipeerd. En de kwalificatie was wat rommelig, we hadden geluk met de gele vlag, maar vandaag liep ik achter de feiten aan."
Volgorde Q3
1. Norris 2. Hamilton 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg
Verstappen glijdt bij het ingaan van bocht 14 en kan de auto niet helemaal uit een spin houden.
"Prachtig, goed gedaan dames en heren," zegt Norris, nadat hij op het allerlaatste moment pole heeft gepakt. Onduidelijk waarom geen van beide Ferrari's op snelheid kwam in die laatste ronden - maar de coureurs zullen vast uitleggen waarom.
Norris schaaft er de kleinste marge vanaf, slechts 0,012s achter Hamilton, en pakt pole! Hamilton zakt naar P2, nadat hij zich niet kon verbeteren.
Russell staat stil op de baan bij bocht 1.
Hamilton verbetert zich niet in deze ronde, en Leclerc ook niet... en Verstappen evenmin.
Hamilton zat meer dan een seconde boven zijn beste tijd... en Verstappen spint in bocht 13! Antonelli verbetert zich, maar blijft vierde, en Russell moest ook van het gas.
Hulkenberg was wat traag bij het verlaten van de slow lane, waardoor hij de McLarens een beetje ophield.
Hamilton trapt deze laatste ronden voor ons af.
En vrijwel iedereen gaat tegelijk naar buiten, Hamilton en Leclerc als eersten de baan op, gevolgd door Verstappen, Antonelli en Russell.
De laatste runs van Q3 komen er nu aan.
Eerste runs in Q3
1. Hamilton 2. Norris 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg
Een snelle bandenwissel - en dan is het de laatste kans.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hamilton gaat nu naar P1, een 1m17.219s om Norris met een tiende te kloppen - we hebben hier een gevecht. Antonelli is vierde snelste, en Russell zakt naar de zevende plek.
Inderdaad, Verstappen opent de sessie met een 1m17.725s. Piastri vindt daarna 0.041s op de Nederlander en gaat naar P1, maar Norris noteert een 1m17.320s en is de snelste!
Verstappen gaat als eerste een ronde neerzetten, terwijl we alle 10 coureurs op de baan hebben. Piastri en Norris volgen.
Q3 is geopend
Dit is de sessie die er echt toe doet: de shoot-out om pole. Norris? Hamilton? Antonelli? Leclerc? Verstappen? Russell? Piastri? Hadjar? Russell? Lindblad? Hulkenberg?
We gaan het zien.
Onze Q3-kandidaten
Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hulkenberg.
Uitgeschakeld in Q2
11. Lawson 12. Gasly 13. Colapinto 14. Bortoleto 15. Ocon 16. Alonso
En dat is het voor Q2, veel verschuivingen. Lawson valt af in Q2 en meldt dat de auto "moeilijk te besturen" was.