Lando Norris: "Heel blij om weer bovenaan te staan. Eerlijk gezegd had ik de hele dag vertrouwen. Mijn ronden in Q3 waren niet de beste, dus ik ben aangenaam verrast om weer bovenaan te staan. Maar we leveren goed werk."

Lewis Hamilton: "Gefeliciteerd aan Lando, hij reed een geweldige ronde. Ik voelde me de hele kwalificatie sterk, maar om de een of andere reden gingen we als eerste naar buiten en ik denk niet dat dat de juiste keuze was. En de grip was er niet, niet voor Charles en ook niet voor mij. We waren steeds het snelst, dus dit is er zeker eentje die we hebben laten liggen."

Charles Leclerc: "Vandaag veranderde de wind behoorlijk en ik denk niet dat ik daar goed op heb geanticipeerd. En de kwalificatie was wat rommelig, we hadden geluk met de gele vlag, maar vandaag liep ik achter de feiten aan."