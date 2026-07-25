F1 GP van Hongarije: Norris klopt Hamilton nipt voor poleposition

Regerend wereldkampioen Lando Norris pakte zijn eerste pole van het seizoen 2026 tijdens de Hongaarse GP, door Lewis Hamilton te verslaan terwijl Mercedes zijn eerste nederlaag van het jaar in een grand prix-kwalificatie leed.

Norris stormde in de slotfase van de kwalificatie naar een ronde van 1m17.207s om Hamilton te verslaan en zijn eerste pole te pakken sinds de Grand Prix van Las Vegas van vorig jaar.

Terwijl de baantemperaturen de 50C naderden, was de uitdaging om de banden tot het einde van de ronde in leven te houden, vooral in de bochtige maar gladde laatste sector van de Hungaroring.

Op weg naar de beslissende Q3-shootout hadden alle koplopers voor die gelegenheid minstens twee verse sets van Pirelli's zachtste C5-banden bewaard, met Hamilton aan de leiding voor Norris en Charles Leclerc na de eerste van twee runs. Hamilton zette een 1m17.219s neer om een tiende onder de tijd van Norris te duiken, waarbij de McLaren-man tijd verloor met een enorme glijpartij uit de laatste bocht, met Leclerc nog een tiende daarachter.

Mercedes viel op door zijn afwezigheid, aangezien het voorheen dominante team met beide auto's leek te worstelen met de balans op de hobbelige en winderige Hungaroring. Kimi Antonelli stond vierde na de eerste reeks runs, voor Oscar Piastri, waarbij George Russell werd gescheiden door de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar. Maar geen van beide teams leek een bedreiging te vormen voor Ferrari of McLaren.

De beslissende Q3-run bevestigde dat beeld, en de lastige omstandigheden maakten het voor iedereen moeilijk om extra winst te vinden. Hamilton en Leclerc deden dat allebei niet, maar Norris noteerde paars in sector twee en reed vervolgens een veel schonere laatste sector om Hamilton met 0.012s te kloppen. Het was genoeg voor een eerste grand prix-pole voor Norris als regerend wereldkampioen, waarbij de Brit ook al een sprintpole in Miami had gepakt.

Hamilton en Leclerc moesten genoegen nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats, terwijl kampioenschapsleider Antonelli zich in zijn laatste vliegende ronde wel verbeterde maar genoegen moest nemen met de vierde plaats, nadat hij in de laatste bocht gele vlaggen tegenkwam vanwege een spin van Max Verstappen.

In de tweede McLaren stond Oscar Piastri het hele weekend op achterstand ten opzichte van Norris en werd hij vijfde, terwijl Verstappen door zijn spin in zijn tweede run niet verder kwam dan de zesde plaats..

Russell kreeg ook gele vlaggen toen Verstappen terugkeerde op de baan, maar was sowieso niet bezig aan een betere tweede ronde. Isack Hadjar werd achtste, met middenvelders Arvid Lindblad en Nico Hulkenberg die indruk maakten door respectievelijk de negende en tiende plaats te pakken.

Isack Hadjar liet zijn Red Bull Racing in Q2 spinnen Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In de tweede sessie spinde Hadjar zijn Red Bull in bocht 12 in zijn eerste ronde, terwijl Hamilton aanvankelijk de leiding pakte op de Q2-tijdenlijst met een 1m17.931s. De Brit had een voorsprong van 0.247s op Antonelli, die klaagde over een compleet gebrek aan grip en suggereerde dat Mercedes "iets verkeerd doet met banden".

Norris eindigde als snelste met een 1m17.456s, voor Leclerc en Hamilton, terwijl Hadjar zich herstelde van zijn spin en naar de vierde tijd ging, terwijl alle andere koplopers ook comfortabel doorgingen naar Q3.

Fernando Alonso was de verrassing van Q2, aangezien hij en Aston Martin dankzij hun volledig nieuwe AMR26 voor Hongarije eindelijk Q2 bereikten

Alonso reed zijn Q2-ronden eerder dan de rest van het veld om verkeer te vermijden, maar de 16de plaats was het beste wat de tweevoudig wereldkampioen eruit kon halen.

Van de middenvelders maakte Lindblad indruk met de zevende plaats en Hulkenberg pakte de laatste Q3-plek als tiende. Dat schakelde de tweede Racing Bulls-auto van Liam Lawson uit, die klaagde over een onbestuurbare auto.

Het Alpine-duo Pierre Gasly en Franco Colapinto werd ook uitgeschakeld, net als Gabriel Bortoleto en Haas-man Esteban Ocon, al maakte laatstgenoemde wel een einde aan een reeks nederlagen tegen zijn teamgenoot Oliver Bearman.

Esteban Ocon kwalificeerde zich beter dan zijn Haas-teamgenoot Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris pakte vroeg in Q1 de leiding met een 1m18.277s op softs, voor Verstappen en Antonelli. Ferrari had genoeg vertrouwen om te proberen op mediums door te gaan, waarbij Hamiltons ronde van 1m18.730s goed was voor de vierde plaats.

Achteraan het veld waren alle ogen gericht op Aston Martin en zijn veelbesproken B-spec, en of de mid-season vernieuwing van de formatie uit Silverstone genoeg zou zijn om aan de achterkant van de grid te ontsnappen. Na bemoedigende tekenen in de vrije trainingen bevestigde Alonso dat Aston zich naar het middenveld van F1 heeft gewerkt, door nipt door te gaan ten koste van Haas' Bearman, die een "vreselijke" balans van de auto betreurde.

De sprong voorwaarts van Aston bracht het team ook voorbij mede-achterblijver Williams, geholpen door het feit dat de Hungaroring geen vermogensgevoelig circuit is waar Honda's achterstand ten opzichte van onder meer Mercedes en Ferrari wordt gemaskeerd. Maar Williams was ook op zichzelf bijzonder zwak, met Carlos Sainz en Alex Albon als 18de en 19de, terwijl laatstgenoemde verbijsterd was over de voortdurend veranderende balans van de FW48.

Achter Lance Stroll op de 20ste plaats was nieuwkomer Cadillac het langzaamste team op de grid, met Valtteri Bottas en Sergio Perez die zondag vanaf de achterste rij vertrekken.