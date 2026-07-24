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F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Hamilton voert de vrijdagtraining aan tijdens de Hongaarse Grand Prix van de Formule 1, terwijl omstandigheden met weinig grip in het hele veld voor hoofdbrekens zorgen

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton eindigde bovenaan in de tweede vrije training voor de Formule 1 in Hongarije, door Ferrari-stalgenoot Charles Leclerc nipt te verslaan op een glad Hungaroring-circuit.

George Russell meldde een "vreselijke" balans aan de achterkant, Kimi Antonelli meldde blokkerende achterwielen, Leclerc blokkeerde de voorwielen in bocht 1, en Pierre Gasly was ervan overtuigd dat er iets mis was met zijn auto, zo weerbarstig gedroeg die zich, voordat Alpine-teamgenoot Franco Colapinto de vangrails vond. Het is slechts een kleine momentopname van F1-coureurs die volledig zoekende waren op de bochtige Hungaroring in Boedapest tijdens de vrijdagtraining.

Tussen aanzienlijk koelere baanomstandigheden en zwaardere windvlagen bleek het vinden van de juiste balans van de auto op het hobbelige circuit met weinig grip een enorme opgave, waarbij delen van de 4,381 km lange lay-out ook waren voorzien van gloednieuw asfalt.

Ferrari leek aanvankelijk het best om te gaan met de veranderde omstandigheden ten opzichte van VT1, met Hamiltons 1m19.648s als snelste tijd in de openingsfase op mediums, nipt voor Leclerc, terwijl Max Verstappen van Red Bull op zeven tienden achterstand volgde.

Terwijl Hamilton aan zijn eigen richttijd knabbelde met een ronde van 1m19.585s, noteerde Lando Norris van McLaren paarse sectortijden voordat hij die in de laatste bocht moest laten lopen, waarbij hij een spin ternauwernood voorkwam terwijl hij zijn auto terug naar het rechte stuk begeleidde.

Het duurde tot ongeveer halverwege voordat teams de zachte C5-banden begonnen in te zetten, waarbij wereldkampioen Norris naar de kop van de rangorde sprong met een 1m29.228s op Pirelli's rood gemarkeerde rubber. Dat was twee tienden sneller dan Verstappen in zijn daaropvolgende ronde wist te rijden, waarbij beiden moeite hadden om proportionele winst te vinden ten opzichte van Hamiltons tijd op mediums.

Mercedes had het moeilijk in Hongarije

Mercedes had het moeilijk in Hongarije

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes had moeite om zijn rivalen bij te houden, met Russell aanvankelijk vier tienden achter op de vierde plaats, terwijl Antonelli na 32 minuten een rode vlag kreeg tijdens zijn snelle ronde. Die onderbreking werd veroorzaakt door Colapinto van Alpine, die de vangrails raakte in de laatste bocht nadat hij bij het insturen de achterkant van zijn auto verloor.

Toen de sessie weer werd vrijgegeven, viel Antonelli's ronde opnieuw in duigen met een stevige schuiver door de chicane van bocht 6, waarbij zijn probleem aan de achteras duidelijk nog niet verholpen was.

In de laatste 20 minuten slaagde Ferrari erin een paar schonere ronden te rijden, met Leclercs 1m18.877s slechts 0.037s sneller dan Hamiltons poging, voordat de zevenvoudig wereldkampioen terugsloeg met een ronde van 1m18.729s om de sessie als snelste af te sluiten. Leclerc kon zijn kaarten niet op tafel leggen nadat hij bij zijn laatste poging werd opgehouden door Russell

Norris' eerste ronde op de zachte band bleef goed voor de derde plaats van de dag, nipt gevolgd door Verstappen, Russell en Isack Hadjar. Racing Bulls zette zijn veelbelovende vormreeks voort, met Liam Lawson die de zevende plaats pakte voor Piastri. Nico Hulkenberg en Arvid Lindblad completeerden de top 10. Kampioenschapsleider Antonelli kwam niet verder dan de 13e plaats nadat hij zijn kwalificatiesimulatie moest afbreken.

De zwaar geüpgradede auto van Aston Martin stond met Fernando Alonso 19e, drie seconden achter de koplopers en ongeveer op gelijke hoogte met Cadillac, al richtte het team uit Silverstone zich waarschijnlijk op het verder afstellen van zijn B-spec-auto in plaats van op het najagen van pure performance. Maar de formatie kreeg wel een tegenslag te verwerken toen de achterwielophanging van Lance Stroll het in VT1 begaf, waardoor de Canadees heel VT2 miste.

VT2

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.692

1'19.421

 0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.933

1'19.662

 0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.071

1'19.800

 0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

 0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+1.372

1'20.101

 0.060 S 196.896
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

 0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.524

1'20.253

 0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.745

1'20.474

 0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

 0.083 S 195.781
13 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

 0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

 0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+2.221

1'20.950

 0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

 0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

 0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 31

+2.713

1'21.442

 0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

 0.277 S 192.997
20 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+3.063

1'21.792

 0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

 0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 0

 

      
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