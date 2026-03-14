F1 China live: Volg de sprintrace met livetiming

Volg hier de sprintrace voor de F1 Grand Prix van China 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
Russell heeft nu weer veel snelheid naar bocht 14, kiest de binnenkant en neemt de leiding over van Hamilton. En dit keer... kan Hamilton niet counteren naar bocht 1! Voor nu dus weer de Mercedes vooraan.
Hamilton moet nu verdedigen ten opzichte van Russell in bocht 1 en slaagt daar ook nipt in.
Maar Antonelli is ook weer naar voren aan het rijden en passeert nu Piastri voor de vijfde plaats... en de McLaren countert en neemt die P5 weer over.
Norris op P4 moet wat afhaken in deze strijd, hij zit op 1,6 seconde afstand. Maar wellicht dat hij kan profiteren van dit gebakkelei.
Russell op het lange rechte stuk naar bocht 14 dan... hij heeft veel meer vermogen tot zijn beschikking en rekent af met Hamilton! Maar... Hamilton slaat wéér terug richting bocht 1 met een actie via de buitenkant!
De stewards doen onderzoek naar contact tussen Hadjar en Antonelli in bocht 6, het is dus afwachten of daar een straf komt.
Russell loopt flink in op de Ferrari van Hamilton, maar probeert het nu niet richting bocht 14... misschien in bocht 1 proberen zoals Hamilton net deed? Nee, ook dat gebeurt niet en nu is het Leclerc die flink aansluit en de druk opvoert bij Russell.
Antonelli rekent af met Bearman voor de zevende plaats, die wil ook wel zijn slechte start weer goedmaken.
Russell slaat terug naar bocht 14... maar Hamilton weer naar de leiding in bocht 1! Een mooie strijd vooraan, waardoor Leclerc op P3 kan aanhaken.
Even een gele vlag, want Lindblad is gespind. Maar hij kan zijn weg inmiddels weer vervolgen.
Verstappen heeft ook een dramatische start gehad, want hij is van P8 naar P15 gezakt.
Hamilton zit vlak achter Russell... en haalt hem nu in! Hamilton naar de leiding na een gewaagde inhaalactie in bocht 9.
Russell weet de leiding te behouden terwijl de Ferrari's opnieuw als een raket van hun plek komen en naar P2 en P3 gaan.
Het is een dramatische start voor Antonelli! Van P2 zakt hij helemaal terug naar P8.
De vijf lampen gaan aan... en uit, de sprint in China is begonnen! 19 ronden worden hier dus afgewerkt, wie gaat er met de zege vandoor?
Russell zoekt zijn startplek op, het is dan wachten op Pérez op P21 en dan kan de startprocedure beginnen - met eerst dus de pre-start van vijf seconden om de turbodruk op te voeren.
Overigens moeten de coureurs zelf onthouden dat er Straight Mode is na bocht 16. Het bordje langs de baan is tijdens het voorprogramma kapotgereden en niet vervangen, maar de coureurs mogen de vleugels daar wel openklappen voor minder luchtweerstand.
Het is 11.00 uur in Shanghai, tijd voor de formatieronde.
De bandenkeuzes zijn bekend en zoals verwacht, zien we grotendeels mediumbanden. Slechts drie coureurs kiezen voor een alternatieve strategie: Hadjar start op softs terwijl Lawson en Alonso op harde banden beginnen.
De omstandigheden voor de sprintrace zijn niet geheel ideaal. Het is fris in Shanghai, met een buitentemperatuur van 15 graden maar belangrijker nog, een behoorlijk koele baan met slechts 13 graden. De bandenslijtage zal dus relatief laag liggen, maar of de coureurs grip kunnen vinden is een tweede - net als het feit dat graining op de loer kan liggen.
Daarnaast zullen de teams hier data verzamelen over de banden, wat weer bijdraagt aan de strategie voor de Grand Prix. Niet te vergeten: na de sprint mogen de teams weer aan de afstelling sleutelen, waarna deze weer vastligt voor de kwalificatie en Grand Prix. Kortom, er kan veel geleerd worden van deze sprintrace.
Het is al vaker gezegd dat de sprintrace als het ware het verloop van de Grand Prix van zondag 'verklapt'. Het geeft in ieder geval een goed idee van wat te verwachten qua onderlinge verhoudingen, maar ook wat er bij de start allemaal mogelijk is dankzij de nieuwe motoren. In Melbourne zagen we al veel positiewisselingen in de openingsronden doordat het allemaal wat nieuw was, krijgen we dat straks weer te zien?
En inderdaad, Max Verstappen moet vandaag dus van de achtste plaats komen. Hij kan punten pakken, maar heel comfortabel zag het er allemaal niet uit op vrijdag. "De hele dag was qua snelheid een ramp", reageerde Verstappen na afloop. "Geen grip. Eerlijk gezegd is dat het grootste probleem. Geen grip, geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten. En daardoor begin je natuurlijk ook allerlei andere kleine problemen te krijgen. Maar het grote probleem voor ons is simpelweg dat het in de bochten compleet misgaat."
Hoe ziet de startopstelling er dan uit? De eerste startrij is voor Mercedes met George Russell op pole en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli aan zijn zijde. Ten opzichte van de sprintkwalificatie is er wel een verandering geweest: Williams-coureur Alexander Albon moet vanuit de pitstraat starten, aangezien het team de afstelling tijdens parc fermé heeft aangepast. Voor de rest ziet de grid er als volgt uit:
SPRINT GRID
|Pos
|Coureur
|#
|Chassis
|Motor
|Tijd
|Banden
|Km/u
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'31.520
|214.418
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.289
1'31.809
|213.743
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren