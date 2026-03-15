F1 China live: Volg de race met livetiming
Volg hier de F1 Grand Prix van China 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
Een update van McLaren: er waren dus al problemen geconstateerd, maar er wordt nog steeds gewerkt aan een oplossing. Vandaar dat de regerend kampioen dus niet op de startgrid staat en straks vanuit de pitstraat moet starten. Toch al twee keer op rij dat een McLaren niet probleemloos de verkenningsronde overleeft.
Het Shanghai International Circuit is met name zwaar voor de linker voorband, dat wordt dus managen geblazen. Desondanks gelooft bandenleverancier Pirelli dat ook hier de eenstopper weer de favoriet zal zijn. Dat kan dan medium-hard of soft-hard zijn.
Aangezien een pitstop hier in zijn geheel zo'n 24 seconden kost, lijkt de tweestopper ook vooral een optie in het geval van een (virtuele) safety car. Het gaat dan wel om strategieën waarbij de harde banden twee keer gebruikt worden, als we Pirelli's simulaties mogen geloven.
De pitstraat is nu gesloten, we zien twee coureurs in de pitstraat staan: Norris en Albon. Nu zou laatstgenoemde dus al vanaf P22 en vanuit de pitstraat starten omdat er tijdens parc fermé aan zijn auto is gesleuteld, maar Norris ziet zijn zesde startplaats nu als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Bij McLaren zien we Norris nog altijd in de garage staan, hij moet vóór 7.30 uur Nederlandse tijd de pitstraat verlaten hebben. De pitstraat is immers slechts tien minuten open en wie dan niet op de grid staat, moet dan vanuit de pitstraat starten.
Nog veertig minuten tot aan de start van de race, dus de pitstraat gaat open voor de verkenningsronde(n). Voor Oscar Piastri te hopen dat deze beter verlopen dan vorige week bij zijn thuisrace. Toen crashte hij en kon hij niet aan de start verschijnen.
En belangrijk nieuws van F1 gisteravond, al zat het er langere tijd aan te komen: de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië zijn geschrapt voor dit jaar. Dat betekent dus dat er in april geen F1-races zijn. Bovendien worden deze niet ingehaald later dit jaar en dus daalt het aantal races naar 22.
Bahrein en Saudi-Arabië definitief van F1-kalender, geen vervangende races
Een update van McLaren, waar zojuist flink gesleuteld werd aan de auto van Norris. Daar was een probleem met de elektronica. Daarop is de vloer van de auto gehaald en zijn enkele onderdelen gecontroleerd. Het team gelooft hiermee het probleem te hebben opgelost en de MCL40 zal dus op tijd gereed zijn voor de start van de race.
Goedemorgen en welkom bij het liveblog van Motorsport.com! Het is vandaag tijd voor de tweede race van het F1-seizoen, de Grand Prix van China. Om 08.00 uur Nederlandse tijd gaat deze race van start en als we moeten afgaan op de sprintrace, kan het wel een interessante Grand Prix worden. Via dit liveblog hoef je niets van de actie te missen en kun je de tussenstand bijhouden via onze livetiming, dus ga er maar goed voor zitten!
Door: Laurens Stade