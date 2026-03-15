F1 China live: Volg de race met livetiming

Formule 1
GP van China
F1 China live: Volg de race met livetiming

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
GP van China
Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

F1 tijden: Zo laat begint Grand Prix van China vandaag

Formule 1
GP van China
F1 tijden: Zo laat begint Grand Prix van China vandaag

Bahrein en Saudi-Arabië definitief van F1-kalender, geen vervangende races

Formule 1
GP van China
Bahrein en Saudi-Arabië definitief van F1-kalender, geen vervangende races

MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

MotoGP
MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

Weerbericht F1 China: Licht bewolkte maar droge race verwacht

Formule 1
GP van Australië
Weerbericht F1 China: Licht bewolkte maar droge race verwacht
Raceverslag
Formule 1 GP van China

Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

Andrea Kimi Antonelli heeft in China op overtuigende wijze zijn eerste overwinning in de Formule 1 behaald. Met George Russell op P2 was er opnieuw sprake van een Mercedes één-twee. Max Verstappen viel zo'n tien ronden voor het einde uit met een technisch probleem.

Erwin Jaeggi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Grand Prix van China begon met een gehavende startopstelling. Hoewel er dit seizoen 22 coureurs in de Formule 1 actief zijn, gingen slechts achttien van start in Shanghai. Lando Norris kwam niet uit de garage toen de pitstraat werd geopend voor de 'laps to grid', nadat een elektronisch probleem in zijn auto was ontdekt dat niet snel verholpen bleek te kunnen worden. Oscar Piastri was wel naar de grid gereden, maar werd voor de start wegens een ander elektronisch probleem eveneens naar de garage geduwd. Als gevolg daarvan bleef de volledige derde startrij leeg in Shanghai. Beide McLaren-coureurs zouden daarna ook niet vanuit de pitstraat aan de race beginnen.

Gabriel Bortoleto stond, net als Piastri, al op de startopstelling toen bij zijn Audi een hydraulisch probleem werd geconstateerd, waarop hij van zijn zestiende startpositie terug naar de garage werd geduwd. Daar kreeg de Braziliaan al gauw het teken dat hij kon uitstappen. Van Alexander Albon, die zich als achttiende had gekwalificeerd, was al bekend dat hij vanuit de pitstraat moest starten omdat er onder parc fermé wijzigingen aan zijn Williams waren doorgevoerd. Tijdens zijn verkenningsronden voor de start bleek er echter ook bij hem sprake van een hydraulisch probleem, waardoor hij niet kon deelnemen aan de race. Zo waren er al vier uitvallers voordat de race überhaupt was begonnen.

Ferrari schiet uit de startblokken

Net als in Australië kende Ferrari opnieuw een sterke start. Lewis Hamilton dook vanaf de derde plek op de grid naar de leiding. Charles Leclerc viel Andrea Kimi Antonelli, die zaterdag zijn eerste pole in de Formule 1 pakte en daarmee de jongste polesitter aller tijden werd, in de eerste bocht aan voor de tweede plek, maar moest de Italiaan uiteindelijk voor zich dulden. George Russell kwam vierde te liggen na als tweede te zijn gestart.

Max Verstappen had ondertussen een beroerde start vanaf P8. De Nederlander zag na het doven van de rode lampen de ene na de andere auto voorbij komen en lag bij de eerste bocht aangekomen zelfs zeventiende, waarna hij zich weer terug naar voren moest zien te vechten.

Incidenten waren er ook in de openingsfase. Zo kwamen Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas onhandig met elkaar in botsing en schoof Isack Hadjar van de baan kort nadat hij voorbij was gegaan aan Oliver Bearman, die een momentje had.

Russell komt terug

Hamilton ging dus aan de leiding na de eerste race, maar zag in de tweede ronde Antonelli voorbij stomen op het lange rechte stuk achterop het circuit. Russell kwam vervolgens sterk terug door eerst Leclerc en daarna ook Hamilton te verschalken, waarmee Mercedes weer eerste en tweede lag.

De race was tien ronden oud toen Verstappen, die samen met teamgenoot Hadjar als enige op de soft aan de race was begonnen, vanaf de tiende positie naar de pits afboog voor een pitstop. Ongelukkig genoeg volgde onmiddellijk daarop een safety car doordat Lance Stroll zijn Aston Martin met vermoedelijk een batterijprobleem op de uitloopstrook bij de eerste bocht had geparkeerd.

Dit was voor de coureurs die op de medium band waren gestart het moment om met minimaal tijdverlies een pitstop te maken, terwijl de coureurs op de harde band buiten bleven. Antonelli bleef aan de leiding, terwijl Colapinto en Ocon achter de safety car ineens tweede en derde lagen. Russell en Hamilton volgden op de vierde en vijfde positie, terwijl Leclerc nog achter Lindblad op P7 terechtkwam. Verstappen lag op dit moment veertiende.

Hamilton versus Leclerc

Nadat de race weer onderweg was, kenden Hamilton en Leclerc een sterke fase. Hamilton haalde achtereenvolgens Russell, Ocon en Colapinto in, waarna hij tweede lag. Leclerc werkte zich in het kielzog van Hamilton op naar de derde positie, waarna de twee Ferrari-coureurs met elkaar in gevecht gingen. Hamilton en Leclerc wisselden meerdere keren van positie, alvorens de Monegask voor dat moment de strijd in zijn voordeel besliste.

Het duel speelde Mercedes in de kaart. Enerzijds hielp het Antonelli om aan kop van het veld een comfortabele voorsprong op te bouwen, anderzijds gebeurde dit alles vlak voor de neus van Russell, die zich intussen had opgewerkt naar de vierde plek. De race was ongeveer op de helft toen Russell zich achtereenvolgens langs Hamilton en Leclerc knokte, waarmee Mercedes andermaal eerste en tweede lag.

Verstappen valt uit, Antonelli maakt af

Terwijl Antonelli de race vooraan controleerde, reed Russell weg bij Leclerc en Hamilton, die zich later nog terug zou knokken naar P3. Daarachter reed Oliver Bearman op de vijfde plaats met lange tijd de naar voren gekomen Verstappen kort achter zich. Tien ronden voor het einde viel de Red Bull van Verstappen echter plotseling uit, waarna de Nederlander zijn auto langzaam naar de pits kon rijden om uit te vallen.

Voor Antonelli leek er ondertussen geen vuiltje aan de lucht met een gat van bijna tien seconden op Russell. Vier ronden voor het einde verremde hij zich nog wel fors voor de veertiende bocht, waarmee hij wat zijn voorsprong verloor, maar alsnog kwam hij met een comfortabele voorsprong als winnaar aan de finish. Russell kwam uiteindelijk zeven seconden achter zijn 19-jarige teamgenoot als tweede over de streep. Hamilton was de winnaar in het onderlinge Ferrari-duel en pakte met de derde plaats zijn eerste podium in dienst van de Scuderia.

Leclerc eindigde als vierde en Bearman werd vijfde. Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz en Franco Colapinto, die na zijn pitstop nog in een spin werd getikt door Esteban Ocon, verdeelden de overige punten op het Shanghai International Circuit. Over twee weken vindt op het Suzuka Circuit in Japan de derde race van het F1-seizoen 2026 plaats.

Lees ook:

Uitslag 2026 F1 Grand Prix van China

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+5.515

5.515

 5.515   1 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+25.267

25.267

 19.752   1 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+28.894

28.894

 3.627   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

+57.268

57.268

 28.374   1 10   Haas Ferrari
6 France P. Gasly Alpine 10 56

+59.647

59.647

 2.379   1 8   Alpine Mercedes
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'20.588

1'20.588

 20.941   1 6   RB Red Bull
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+1'27.247

1'27.247

 6.659   2 4   Red Bull Red Bull
9 Spain C. Sainz Williams 55 55

1 lap

     1 2   Williams Mercedes
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

1 lap

     1 1   Alpine Mercedes
Net binnen

F1 China live: Volg de race met livetiming

Formule 1
GP van China
F1 China live: Volg de race met livetiming

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
Uitslag: Formule 1 Grand Prix van China

Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
GP van China
Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China
Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

MotoGP
MotoGP
GP van Qatar
MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste

Formule 1
Formule 1
GP van China
Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

Russell wint actierijke F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten

Formule 1
Formule 1
GP van China
Russell wint actierijke F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Bekijk meer