Antonelli boekt eerste F1-zege in China, Max Verstappen valt uit

De Grand Prix van China begon met een gehavende startopstelling. Hoewel er dit seizoen 22 coureurs in de Formule 1 actief zijn, gingen slechts achttien van start in Shanghai. Lando Norris kwam niet uit de garage toen de pitstraat werd geopend voor de 'laps to grid', nadat een elektronisch probleem in zijn auto was ontdekt dat niet snel verholpen bleek te kunnen worden. Oscar Piastri was wel naar de grid gereden, maar werd voor de start wegens een ander elektronisch probleem eveneens naar de garage geduwd. Als gevolg daarvan bleef de volledige derde startrij leeg in Shanghai. Beide McLaren-coureurs zouden daarna ook niet vanuit de pitstraat aan de race beginnen.

Gabriel Bortoleto stond, net als Piastri, al op de startopstelling toen bij zijn Audi een hydraulisch probleem werd geconstateerd, waarop hij van zijn zestiende startpositie terug naar de garage werd geduwd. Daar kreeg de Braziliaan al gauw het teken dat hij kon uitstappen. Van Alexander Albon, die zich als achttiende had gekwalificeerd, was al bekend dat hij vanuit de pitstraat moest starten omdat er onder parc fermé wijzigingen aan zijn Williams waren doorgevoerd. Tijdens zijn verkenningsronden voor de start bleek er echter ook bij hem sprake van een hydraulisch probleem, waardoor hij niet kon deelnemen aan de race. Zo waren er al vier uitvallers voordat de race überhaupt was begonnen.

Ferrari schiet uit de startblokken

Net als in Australië kende Ferrari opnieuw een sterke start. Lewis Hamilton dook vanaf de derde plek op de grid naar de leiding. Charles Leclerc viel Andrea Kimi Antonelli, die zaterdag zijn eerste pole in de Formule 1 pakte en daarmee de jongste polesitter aller tijden werd, in de eerste bocht aan voor de tweede plek, maar moest de Italiaan uiteindelijk voor zich dulden. George Russell kwam vierde te liggen na als tweede te zijn gestart.

Max Verstappen had ondertussen een beroerde start vanaf P8. De Nederlander zag na het doven van de rode lampen de ene na de andere auto voorbij komen en lag bij de eerste bocht aangekomen zelfs zeventiende, waarna hij zich weer terug naar voren moest zien te vechten.

Incidenten waren er ook in de openingsfase. Zo kwamen Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas onhandig met elkaar in botsing en schoof Isack Hadjar van de baan kort nadat hij voorbij was gegaan aan Oliver Bearman, die een momentje had.

Russell komt terug

Hamilton ging dus aan de leiding na de eerste race, maar zag in de tweede ronde Antonelli voorbij stomen op het lange rechte stuk achterop het circuit. Russell kwam vervolgens sterk terug door eerst Leclerc en daarna ook Hamilton te verschalken, waarmee Mercedes weer eerste en tweede lag.

De race was tien ronden oud toen Verstappen, die samen met teamgenoot Hadjar als enige op de soft aan de race was begonnen, vanaf de tiende positie naar de pits afboog voor een pitstop. Ongelukkig genoeg volgde onmiddellijk daarop een safety car doordat Lance Stroll zijn Aston Martin met vermoedelijk een batterijprobleem op de uitloopstrook bij de eerste bocht had geparkeerd.

Dit was voor de coureurs die op de medium band waren gestart het moment om met minimaal tijdverlies een pitstop te maken, terwijl de coureurs op de harde band buiten bleven. Antonelli bleef aan de leiding, terwijl Colapinto en Ocon achter de safety car ineens tweede en derde lagen. Russell en Hamilton volgden op de vierde en vijfde positie, terwijl Leclerc nog achter Lindblad op P7 terechtkwam. Verstappen lag op dit moment veertiende.

Hamilton versus Leclerc

Nadat de race weer onderweg was, kenden Hamilton en Leclerc een sterke fase. Hamilton haalde achtereenvolgens Russell, Ocon en Colapinto in, waarna hij tweede lag. Leclerc werkte zich in het kielzog van Hamilton op naar de derde positie, waarna de twee Ferrari-coureurs met elkaar in gevecht gingen. Hamilton en Leclerc wisselden meerdere keren van positie, alvorens de Monegask voor dat moment de strijd in zijn voordeel besliste.

Het duel speelde Mercedes in de kaart. Enerzijds hielp het Antonelli om aan kop van het veld een comfortabele voorsprong op te bouwen, anderzijds gebeurde dit alles vlak voor de neus van Russell, die zich intussen had opgewerkt naar de vierde plek. De race was ongeveer op de helft toen Russell zich achtereenvolgens langs Hamilton en Leclerc knokte, waarmee Mercedes andermaal eerste en tweede lag.

Verstappen valt uit, Antonelli maakt af

Terwijl Antonelli de race vooraan controleerde, reed Russell weg bij Leclerc en Hamilton, die zich later nog terug zou knokken naar P3. Daarachter reed Oliver Bearman op de vijfde plaats met lange tijd de naar voren gekomen Verstappen kort achter zich. Tien ronden voor het einde viel de Red Bull van Verstappen echter plotseling uit, waarna de Nederlander zijn auto langzaam naar de pits kon rijden om uit te vallen.

Voor Antonelli leek er ondertussen geen vuiltje aan de lucht met een gat van bijna tien seconden op Russell. Vier ronden voor het einde verremde hij zich nog wel fors voor de veertiende bocht, waarmee hij wat zijn voorsprong verloor, maar alsnog kwam hij met een comfortabele voorsprong als winnaar aan de finish. Russell kwam uiteindelijk zeven seconden achter zijn 19-jarige teamgenoot als tweede over de streep. Hamilton was de winnaar in het onderlinge Ferrari-duel en pakte met de derde plaats zijn eerste podium in dienst van de Scuderia.

Leclerc eindigde als vierde en Bearman werd vijfde. Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz en Franco Colapinto, die na zijn pitstop nog in een spin werd getikt door Esteban Ocon, verdeelden de overige punten op het Shanghai International Circuit. Over twee weken vindt op het Suzuka Circuit in Japan de derde race van het F1-seizoen 2026 plaats.