Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"

Formule 1
GP van China
Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"

Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Formule 1
GP van China
Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Foto's: De zaterdag van de F1 Grand Prix van China in beeld

Formule 1
GP van China
Foto's: De zaterdag van de F1 Grand Prix van China in beeld

Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

Formule 1
GP van China
Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China

Formule 1
GP van China
Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China

F1 stand 2026: Verstappen blijft P6 ondanks puntloze sprint China

Formule 1
F1 stand 2026: Verstappen blijft P6 ondanks puntloze sprint China

Uitslag: Sprintrace Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
GP van China
Uitslag: Sprintrace Formule 1 Grand Prix van China

Russell wint hectische F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten

Formule 1
GP van China
Russell wint hectische F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten
Raceverslag
Formule 1 GP van China

Russell wint hectische F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten

George Russell heeft de eerste sprintrace met de nieuwe Formule 1-auto's gewonnen na een stevig duel met Lewis Hamilton in de openingsfase. Max Verstappen finishte als negende op het Shanghai International Circuit.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Na de seizoensopener in Australië krijgen de F1-teams in China direct een sprintweekend voor de kiezen. Daardoor was er vrijdag slechts één vrije training voordat de coureurs zich moesten kwalificeren voor de sprintrace. Met de nieuwe auto's voor 2026 beloofde dat een nog grotere uitdaging te worden dan voorheen, omdat ook het energiemanagement in die ene training op orde moest worden gebracht.

Net als vorige week in Melbourne maakt Mercedes op het Shanghai International Circuit de sterkste indruk. George Russell en Andrea Kimi Antonelli eisten in de vrijdagse kwalificatie de eerste en tweede startplek op voor de sprint. Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Charles Leclerc kwalificeerden zich naar de tweede en derde startrij. Pierre Gasly stuurde zijn Alpine naar de zevende startpositie, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met P8, doordat de RB22 vooral in de bochten te wensen overliet.

 

De sprintrace in China kende een drukke openingsfase. Russell bleef aan de leiding, maar Antonelli kwam bijzonder moeizaam van zijn plek en viel terug naar de achtste plek. Tot overmaat van ramp kwam de coureur uit Bologna vervolgens in botsing met de Red Bull van Isack Hadjar, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg.

Hamilton had een goede start vanaf P4 en dook in de eerste bocht langs Norris voor de tweede positie. Hierna ontvouwde zich een interessant duel tussen Hamilton en Russell om de leiding. De oud-teamgenoten haalden elkaar meerdere keren in, totdat Russell in de vijfde ronde een gaatje wist te slaan nadat hij de Ferrari bij de veertiende bocht voorbij was gegaan.

De race was acht ronden onderweg toen ook Leclerc Hamilton voorbij wist te gaan. De zevenvoudig wereldkampioen ondernam meerdere pogingen om P2 te heroveren, waarbij de twee Ferrari's een paar keer zeer dicht bij elkaar kwamen. "Weet hij wel hoe breed deze auto's zijn?", merkte Leclerc bezorgd op over de boordradio.

 

Antonelli had zich intussen een weg naar voren gebaand en de aansluiting gevonden bij de Ferrari's. In de elfde ronde zag de Italiaan zijn kans schoon om Hamilton te passeren. Twee ronden later knokte Antonelli zich ook langs Leclerc, waarna de safety car de baan op werd gestuurd voor Nico Hülkenberg, die zijn Audi met een probleem naast de baan had geparkeerd.

De safety car werd door een groot aantal coureurs, waaronder de kop van het veld, aangegrepen voor een pitstop voor de zachte band. Russell bleef hierbij aan de leiding, terwijl Antonelli terugviel naar de zevende positie doordat hij zijn tijdstraf moest inlossen. Hamilton verloor in de pitstraat een positie aan Norris, die naar P3 opschoof. Liam Lawson en Oliver Bearman gingen niet naar de pits en vonden zichzelf zodoende op P5 en P6 terug achter de safety car.

Russell behield de leiding toen de race met nog drie ronden te gaan weer werd hervat, voor Leclerc, Norris en Hamilton. Piastri ging bij de herstart voorbij aan Antonelli, maar bleek dit al vóór de finishlijn te hebben gedaan. Nadat de wedstrijdleiding aankondigde het incident te bekijken, gaf Piastri de positie terug aan Antonelli – beiden waren op dat moment al voorbij aan Lawson, die op zijn oude, harde banden in het nadeel was ten opzichte van de coureurs op de softs.

Vooraan liet Russell de zege niet meer in gevaar komen, al was het verschil met Leclerc op de streep slechts zes tienden. Hamilton kwam twee tellen daarachter als derde over de finish. Norris, Antonelli en Piastri eindigden als vierde, vijfde en zesde. Lawson bleef Bearman net voor voor de zevende plaats, waardoor de Haas-coureur zich tevreden moest stellen met het laatste punt.

Verstappen kende een rampzalige start in zijn Red Bull en viel terug naar de twintigste plek. De Nederlander had zich opgewerkt naar de elfde plaats - inclusief een fraaie actie waarbij hij Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto in één beweging verschalkte bij het ingaan van de eerste bocht - toen de safety car op de baan verscheen. De Red Bull-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats, waarmee hij net buiten de punten eindigde.

De kwalificatie voor de Grand Prix van China begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace F1 GP van China

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

-

     1 8   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+0.674

0.674

 0.674   1 7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+2.554

2.554

 1.880   1 6   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 19

+4.433

4.433

 1.879   1 5   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+5.688

5.688

 1.255   1 4   Mercedes Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+6.809

6.809

 1.121   1 3   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 19

+10.900

10.900

 4.091     2   RB Red Bull
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+11.271

11.271

 0.371     1   Haas Ferrari
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 19

+11.619

11.619

 0.348   1     Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+13.887

13.887

 2.268         Haas Ferrari
Volledige uitslag

Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"

Formule 1
GP van China
Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"

Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Formule 1
GP van China
Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Foto's: De zaterdag van de F1 Grand Prix van China in beeld

Formule 1
GP van China
Foto's: De zaterdag van de F1 Grand Prix van China in beeld

Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

Formule 1
GP van China
Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"
Vorig artikel F1 China live: Volg de sprintrace met livetiming
Volgend artikel F1 stand 2026: Verstappen blijft P6 ondanks puntloze sprint China

Max Verstappen na P8 in sprintkwalificatie: "In de bochten gaat het compleet mis"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen na P8 in sprintkwalificatie: "In de bochten gaat het compleet mis"

Russell pakt pole voor sprintrace GP China, Max Verstappen achtste

Formule 1
Formule 1
GP van China
Russell pakt pole voor sprintrace GP China, Max Verstappen achtste

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China

Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Formule 1
Formule 1
GP van China
Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Hamilton wijst op Ferrari-probleem na F1-sprintkwalificatie China

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hamilton wijst op Ferrari-probleem na F1-sprintkwalificatie China

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
