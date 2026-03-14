Russell wint hectische F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten
George Russell heeft de eerste sprintrace met de nieuwe Formule 1-auto's gewonnen na een stevig duel met Lewis Hamilton in de openingsfase. Max Verstappen finishte als negende op het Shanghai International Circuit.
Na de seizoensopener in Australië krijgen de F1-teams in China direct een sprintweekend voor de kiezen. Daardoor was er vrijdag slechts één vrije training voordat de coureurs zich moesten kwalificeren voor de sprintrace. Met de nieuwe auto's voor 2026 beloofde dat een nog grotere uitdaging te worden dan voorheen, omdat ook het energiemanagement in die ene training op orde moest worden gebracht.
Net als vorige week in Melbourne maakt Mercedes op het Shanghai International Circuit de sterkste indruk. George Russell en Andrea Kimi Antonelli eisten in de vrijdagse kwalificatie de eerste en tweede startplek op voor de sprint. Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Charles Leclerc kwalificeerden zich naar de tweede en derde startrij. Pierre Gasly stuurde zijn Alpine naar de zevende startpositie, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met P8, doordat de RB22 vooral in de bochten te wensen overliet.
De sprintrace in China kende een drukke openingsfase. Russell bleef aan de leiding, maar Antonelli kwam bijzonder moeizaam van zijn plek en viel terug naar de achtste plek. Tot overmaat van ramp kwam de coureur uit Bologna vervolgens in botsing met de Red Bull van Isack Hadjar, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg.
Hamilton had een goede start vanaf P4 en dook in de eerste bocht langs Norris voor de tweede positie. Hierna ontvouwde zich een interessant duel tussen Hamilton en Russell om de leiding. De oud-teamgenoten haalden elkaar meerdere keren in, totdat Russell in de vijfde ronde een gaatje wist te slaan nadat hij de Ferrari bij de veertiende bocht voorbij was gegaan.
De race was acht ronden onderweg toen ook Leclerc Hamilton voorbij wist te gaan. De zevenvoudig wereldkampioen ondernam meerdere pogingen om P2 te heroveren, waarbij de twee Ferrari's een paar keer zeer dicht bij elkaar kwamen. "Weet hij wel hoe breed deze auto's zijn?", merkte Leclerc bezorgd op over de boordradio.
Antonelli had zich intussen een weg naar voren gebaand en de aansluiting gevonden bij de Ferrari's. In de elfde ronde zag de Italiaan zijn kans schoon om Hamilton te passeren. Twee ronden later knokte Antonelli zich ook langs Leclerc, waarna de safety car de baan op werd gestuurd voor Nico Hülkenberg, die zijn Audi met een probleem naast de baan had geparkeerd.
De safety car werd door een groot aantal coureurs, waaronder de kop van het veld, aangegrepen voor een pitstop voor de zachte band. Russell bleef hierbij aan de leiding, terwijl Antonelli terugviel naar de zevende positie doordat hij zijn tijdstraf moest inlossen. Hamilton verloor in de pitstraat een positie aan Norris, die naar P3 opschoof. Liam Lawson en Oliver Bearman gingen niet naar de pits en vonden zichzelf zodoende op P5 en P6 terug achter de safety car.
Russell behield de leiding toen de race met nog drie ronden te gaan weer werd hervat, voor Leclerc, Norris en Hamilton. Piastri ging bij de herstart voorbij aan Antonelli, maar bleek dit al vóór de finishlijn te hebben gedaan. Nadat de wedstrijdleiding aankondigde het incident te bekijken, gaf Piastri de positie terug aan Antonelli – beiden waren op dat moment al voorbij aan Lawson, die op zijn oude, harde banden in het nadeel was ten opzichte van de coureurs op de softs.
Vooraan liet Russell de zege niet meer in gevaar komen, al was het verschil met Leclerc op de streep slechts zes tienden. Hamilton kwam twee tellen daarachter als derde over de finish. Norris, Antonelli en Piastri eindigden als vierde, vijfde en zesde. Lawson bleef Bearman net voor voor de zevende plaats, waardoor de Haas-coureur zich tevreden moest stellen met het laatste punt.
Verstappen kende een rampzalige start in zijn Red Bull en viel terug naar de twintigste plek. De Nederlander had zich opgewerkt naar de elfde plaats - inclusief een fraaie actie waarbij hij Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto in één beweging verschalkte bij het ingaan van de eerste bocht - toen de safety car op de baan verscheen. De Red Bull-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats, waarmee hij net buiten de punten eindigde.
De kwalificatie voor de Grand Prix van China begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.
Uitslag sprintrace F1 GP van China
|Pos
|Coureur
|#
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Pitstraat
|Punten
|Uitgevallen
|Chassis
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|19
|
-
|1
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|19
|
+0.674
0.674
|0.674
|1
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|19
|
+2.554
2.554
|1.880
|1
|6
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Norris McLaren
|1
|19
|
+4.433
4.433
|1.879
|1
|5
|McLaren
|Mercedes
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|19
|
+5.688
5.688
|1.255
|1
|4
|Mercedes
|Mercedes
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
+6.809
6.809
|1.121
|1
|3
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|19
|
+10.900
10.900
|4.091
|2
|RB
|Red Bull
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|19
|
+11.271
11.271
|0.371
|1
|Haas
|Ferrari
|9
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|19
|
+11.619
11.619
|0.348
|1
|Red Bull
|Red Bull
|10
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|19
|
+13.887
13.887
|2.268
|Haas
|Ferrari
|Volledige uitslag
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
