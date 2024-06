F1 Canada live: Volg de derde vrije training

Het weer in Canada verdient een geheel eigen hoofdstuk in de Formule 1-geschiedenis. Werd de race vroeger in de herfst (oktober) vaak onder erbarmelijke omstandigheden verreden, de verhuizing naar de maand juni en dus de zomer heeft weinig geholpen. Het is in Montreal altijd guur en nat, of droog en heet, meer smaken zijn er niet.

De eerste dag van de Canadese Grand Prix van dit seizoen was ook weer zo'n dag. In de aanloop naar de eerste vrije training gingen de hemelsluizen open en de enorme plassen water die op het spiksplinternieuwe asfalt achterbleven waren zo groot dat er de eerste twintig minuten van VT1 niet gereden kon worden. Toen eenmaal de pitstraat werd vrijgegeven was het een andere Zhou Guanyu die voor nog meer donkere wolken zorgde. De Chinees aquaplaneerde op het rechte stuk in de muur, brak zijn wielophanging af en parkeerde zijn Sauber op het circuit. Rode vlaggen dus en dat betekende een nieuw oponthoud, dit keer van een minuut of tien. Uiteindelijk kon het hele spul de laatste twintig minuten van de sessie de baan op, maar zoals ze het bij Aston Martin goed verwoordden was het vooral een keuze tussen minimale data vergaren of de auto heel houden. Echt veel race- en kwalificatiesimulaties werden er dan ook niet gedaan.

Vrije training twee gaf geen nauwelijks een beter beeld. Weliswaar begon die sessie redelijk droog met enkele coureurs onder Max Verstappen op slicks, maar al gauw begon het opnieuw te spetteren en verklaarde de raceleiding de sessie 'nat'. De teams konden nu kiezen voor de intermediates - Ferrari had dat al meteen aan het begin van de sessie gedaan en kreeg daarvoor een boete van 5.000 dollar – maar dat leverde geen spektakel op. Niet veel later werd het weer wat droger en veel coureurs keerden terug naar de slicks. Die leverden echter geen verbetering van de rondetijden op en toen het vervolgens opnieuw ging regenen, was iedereen er wel klaar mee. Tegen het einde van de sessie kon een aantal coureurs nog even een snelle ronde klokken, maar Max Verstappen was toen al klaar. De Nederlander moest met een rokende en naar brand stinkende RB20 gehaast de pits opzoeken. De oorzaak was een probleem met het Energy Recovery System. Al gauw werd duidelijk dat de training voor Verstappen, die op dat moment nog maar vier ronden gereden had, afgelopen was.

Of de problemen bij Red Bull verholpen zijn? Op die vraag krijgen we zo direct al een antwoord. De derde vrije training voor de Grand Prix van Canada begint om 18.30 uur Nederlandse tijd, het is dan 12.30 uur in Quebec. De kwalificatie begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.