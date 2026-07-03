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Liveblog
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Liveverslag en updates van de Britse GP in de F1 – sprintkwalificatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de sprintkwalificatie van de Formule 1 in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië

Lando Norris, McLaren

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Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.
Geblokte vlag

Geef intussen onze nieuwe game Two Seats eens een kans - waarin je legendarische teams kunt proberen te verslaan. Misschien voegt het Ferrari-team van 2026 zich aan het einde van het jaar bij die lijst...

[[BOLD_2:[[LINK_1:Speel hier.]]]]

Daarmee sluiten we ons live tekstcommentaar op de sprintkwalificatie voor de Britse GP af. Geen zorgen, morgen zijn we terug voor de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix.

De sprintrace van de Britse GP begint om 12.00 uur BST, vóór de kwalificatie voor de Grand Prix die om 16.00 uur BST begint. Dit wil je niet missen!

Breaking news

 

Hier is het volledige verslag van de sprintkwalificatie voor de Britse GP:

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In afwachting van de reacties op de sprintkwalificatie hebben we dit alvast te bieden:

Stem in onze nieuwe maandelijkse awards, waaronder de verkiezing van F1-coureur van de maand juni - British GP-sprintpolesitter Hamilton is een van de genomineerden. [[ITALIC_2:[[BOLD_1:Stem hier.]]]]

Citaat

"Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst vanaf de eerste startrij op Silverstone startte," zegt Hamilton.

Dat was twee jaar geleden en hij won daarna de race... kort geheugen!

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

Dit is de volledige startopstelling voor de sprintrace van de Britse GP:

SPRINT GRID

All Stats
 
Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'28.376

   239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.011

1'28.387

   239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.321

1'28.697

   239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.327

1'28.703

   239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.357

1'28.733

   239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.364

1'28.740

   238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.396

1'28.772

   238.899
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.459

1'28.835

   238.730
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.551

1'28.927

   238.483
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+0.991

1'29.367

   237.309
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.106

1'29.482

   237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.303

1'29.679

   236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.331

1'29.707

   236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.607

1'29.983

   235.684
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+1.821

1'30.197

   235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.274

1'30.650

   233.950
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.707

1'31.083

   232.838
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.338

1'31.714

   231.236
19 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari

+3.400

1'31.776

   231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari

+3.644

1'32.020

   230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.534

1'32.910

   228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.612

1'32.988

   228.068
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Een gat van drie tienden tussen Antonelli en Verstappen op P2 en P3 is al behoorlijk wat, maar hoe zit het met het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs? Antonelli kwalificeerde zich bijna een halve seconde voor Russell, waardoor er twee coureurs tussen hen staan. Dat is veel rondetijd die de Britse coureur laat liggen.

Russell kan niet meedoen aan het feestje, want zijn tijd is slechts goed genoeg voor de vijfde plek!

P1 Hamilton, P2 Antonelli, P3 Verstappen, P4 Leclerc, P5 Russell, P6 Norris, P7 Piastri, P8 Hadjar, P9 Lawson, P10 Lindblad.

Dat is een geweldige grid voor de sprint!

Stopwatch

Lewis Hamilton klopt Kimi Antonelli voor de pole in de sprintrace van de Britse GP! De Ferrari-coureur is met 1.28.376 0.011 sneller dan zijn Italiaanse rivaal! Verstappen wordt derde voor Red Bull.

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Antonelli staat voorlopig op pole met een 1m28.387s, voor Leclerc en Norris. Wat kan de rest doen?

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Piastri zet de te kloppen tijd neer met een 1m28.772s terwijl de finishvlag valt. Alle coureurs weten nog een ronde te rijden.

En nu staan alle 10 coureurs op de baan. Russell komt als laatste coureur over de streep. Alles of niets.

Piastri is degene die als eerste met zijn ogen knippert (of iets in die trant) als hij naar buiten gaat, direct gevolgd door Norris en beide Racing Bulls.

Het werk aan de #1 McLaren is afgerond, dus het lijkt erop dat Norris voor SQ3 een volledig functionerende rechtervoorhoek heeft. Nog steeds wachten we tot iemand als eerste met zijn ogen knippert.

Het groene licht brandt aan het einde van de pitlane, maar niemand waagt zich er nog aan. Dit lijkt een shootout over één ronde te worden.

Mechanisch probleem

De McLaren-monteurs zijn druk bezig met het remkanaal rechtsvoor van Norris om het te repareren, nadat de Britse coureur eerder in de sprintkwalificatie een onderdeel verloor. Dat kan een tiende of twee waard zijn, wat in deze laatste sessie het verschil kan maken.

Nog eens twee aan twee, met beide Alpines, Audi’s en Williams allemaal naar buiten. Allemaal heel formeel.

Geblokte vlag

De finishvlag is uit en niemand in de onderste zes doet genoeg om Norris uit de top 10 te duwen. De McLaren-coureur kan de knaller van Kenny Loggins luid en trots meezingen.

Uitgeschakeld in SQ2: P11 Gasly, P12 Bortoleto, P13 Hulkenberg, P14 Colapinto, P15 Sainz, P16 Albon.

De verwachte knock-outtijd is een 1m29.5s - maar Gasly staat 11e met een 1m29.482s. We zullen ze het afronden maar vergeven.

Hoe dan ook, Russell doet genoeg om naar de zevende tijd te gaan, waardoor Norris in de gevarenzone belandt.

Lawson, dat is een ronde! De Racing Bulls-coureur gaat naar P4 met een 1m29.067s, terwijl teamgenoot Lindblad naar P8 gaat. Daarmee zakt Russell naar P10 en zit hij op de wip.

We hebben een gesplitste strategie in SQ2: Lawson, Gasly, Lindblad en Colapinto kiezen voor één enkele aanval, omdat ze met nog minder dan drie minuten te gaan nog geen rondetijd hebben neergezet.

Geen geweldige ronde van Russell, die een 1m29.474s neerzet en daarmee op de achtste plek blijft steken. Het zou verrassend zijn als een van de middenvelders genoeg kan doen om de Mercedes-coureur uit de top 10 te duwen, maar van de grote namen loopt hij het meeste risico.

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Verstappens vreugde is van korte duur, want hij zakt snel terug naar de vijfde plaats terwijl Hamilton opnieuw naar P1 gaat met een 1m28.7474s, voor Antonelli, Leclerc en Piastri.

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