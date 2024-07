De Formule 1 is terug in de bossen van Spa-Francorchamps. Zondag wacht op het iconische circuit van 7.004 meter een 44 ronden durend gevecht om de overwinning in de Grand Prix van België.

Max Verstappen gaf vrijdag zijn visitekaartje af, maar weet zich gehinderd door een gridstraf van tien posities na een motorwissel. Kunnen de McLarens profiteren? Lando Norris en Oscar Piastri zaten er op vrijdag goed bij en lijken voor zondag de beste papieren te hebben.