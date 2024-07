Max Verstappen bovenaan na verregende F1-training, Stroll crasht in Spa

Na het analyseren van de vrijdagse data en het aanpassen van de afstelling mochten coureurs aan het begin van de zaterdagmiddag nog eenmaal aan de bak voor een vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. De trainingstijd draait in de Belgische Ardennen meestal om het zogenaamde downforcedilemma, waar de teams in Spa altijd voor staan en waar in deze analyse meer over is uitgelegd. In het droge zijn er namelijk meerdere wegen die naar een vergelijkbare rondetijd leiden: iets minder vleugel voor topsnelheid in de sectoren 1 en 3 of juist iets meer downforce voor de middensector.

Een factor die het geheel nog complexer maakt, is het weer. Spa staat ongeacht de tijd van het jaar garant voor een aanzienlijke kans op regen en dat bleek anno 2024 ook weer te kloppen. Een half uur voor het begin van de training gingen de hemelsluizen open en dus moesten de intermediates voor de dag komen. Op die banden ging Max Verstappen als eerste naar buiten, nadat de Red Bull-monteurs afgelopen nacht overigens de curfew hebben overschreden. Dat had volgens bronnen te maken met het vervangen van motorcomponenten (aangezien Verstappen alleen een nieuwe verbrandingsmotor heeft genomen), al vielen de verdere wissels wel binnen de pool en krijgen die dus geen consequenties. Mercedes heeft op haar beurt juist afscheid genomen van de nieuwe vloer voorafgaand aan de zaterdagse actie.

Verstappen snelst op intermediates, Stroll zorgt voor rode vlag

Verstappen tekende met 2.03.232 ook voor de eerste geklokte ronde van deze F1-dag, die overigens twintig seconden langzamer was dan wat rijders op vrijdag in het droge hadden laten zien. Oscar Piastri sloot op 1.7 seconden van Verstappen aan, waarna Lando Norris nog een tiende meer toegaf. Verstappen versnelde niet veel later tot 2.01.565 en zag Piastri wederom op ruim een seconde aansluiten, gevolgd door de verrassend sterke Pierre Gasly op P3. Met Esteban Ocon op P5 zat het Franse team er in de beginfase sowieso goed bij in de regen, het team dat in de tweede seizoenshelft overigens een nieuwe teambaas krijgt - naar alle waarschijnlijkheid Oliver Oakes - en dat vanaf 2026 als klantenteam doorgaat.

Waar onder meer Red Bull, McLaren en Alpine de eerste ronden afwerkten toen de omstandigheden nog acceptabel waren voor intermediates - ondanks uitstapjes door het grind van Norris en Yuki Tsunoda - gold dat niet voor Mercedes en Aston Martin. Het merk met de ster stuurde Lewis Hamilton en George Russell te laat naar buiten, waardoor laatstgenoemde zijn vliegende ronde niet eens afmaakte en de auto meteen weer naar binnen stuurde. Lance Stroll had dat met de kennis van nu ook beter kunnen doen. De Canadees verloor de controle over zijn Aston Martin door aquaplaning bij het ingaan van Raidillon, raakte de vangrails en zorgde met een afgebroken voorwielophanging voor de eerste rode vlag van de dag.

Bekijk: GP België: Lance Stroll raakt de auto kwijt en veroorzaakt een rode vlag

Te nat voor F1-actie, spektakel is vooral op de kartbaan te vinden

Na het bergen van de Aston Martin-auto ging het licht aan het eind van de pitstraat weer op groen, al leverde dat bijzonder weinig actie van de coureurs en teams op. Die moeten bij een natte sessie weliswaar een set intermediates inleveren na afloop van de training, maar dat leverde niet meer afgelegde ronden op. Het was gewoonweg te nat in de Belgische Ardennen. Tot die conclusie kwam ook de wedstrijdleiding door niet veel later opnieuw de rode vlag te zwaaien. Het gaf de safety car en de medical car de mogelijkheid om de baan te verkennen en verslag uit te brengen over de hoeveelheid water, de hoeveelheid die nogal significant bleek.

Het betekende dat de coureurs uit hun auto's konden klimmen en dat de enige actie lange tijd op de kartbaan te vinden was, die overigens in de buurt van Blanchimont ligt. Voor Formule 1-spektakel bleef het te nat, al gaf de wedstrijdleiding de baan met nog twee minuten te gaan weer wel vrij. Het bleek het signaal voor de meeste coureurs om nog even naar buiten te rijden op de full wets en enkele meters te maken, al veranderde dat logischerwijs niets meer aan de rangschikking. Carlos Sainz moest zijn goede wil bekopen met een uitstapje door het grind, al kon hij daar gelukkig op eigen kracht weer uitkomen.

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België begint zaterdag om 16.00 uur.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van België: