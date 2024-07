Max Verstappen derde na F1-trainingen Spa: "We hebben best veel geprobeerd"

Max Verstappen bezet na de vrijdagse trainingen in Spa-Francorchamps de derde stek in de gecombineerde tijdenlijst. De regerend wereldkampioen en WK-leider schoot uit de startblokken in de eerste training met een goede langere run en een halve seconde voorsprong op Oscar Piastri. In de tweede oefensessie versnelde McLaren echter. Lando Norris tekende met 1.42.260 voor de toptijd, terwijl Piastri er een één-tweetje van maakte voor de papaja equipe. Daar moet echter wel meteen bij aangetekend dat het verschil tussen de jonge Australiër en Verstappen slechts marginaal was, twee duizendsten om precies te zijn. Bovendien zijn de motorstanden een belangrijke variabele.

"We hebben best veel dingen geprobeerd", laat Verstappen na afloop van de tweede oefensessie op zijn favoriete circuit weten. "We hebben in ieder geval data om te analyseren. Ik denk dat we de dag positief zijn begonnen", refereert hij aan de goed verlopen eerste training. "De tweede sessie ging iets minder, dus wel hebben nog wel wat dingen waar we naar moeten kijken, ook omdat we toen bepaalde dingen hadden veranderd. Hopelijk kunnen we de dingen met name voor de race voor elkaar krijgen."

Bij het analyseren van de door Verstappen genoemde data draait het in Spa vooral om het vinden van een goede balans met de vleugelstanden. In tegenstelling tot in Monaco en Monza zijn er op het circuit van Spa-Francorchamps verschillende manieren om onderaan de streep tot een vergelijkbare rondetijd te komen. Zo vergen de eerste en derde sector weinig drag, maar is er in de tweede sector juist meer downforce nodig. Verstappen weet ook dat het draait om een balans tussen beide zaken. "Dat is typisch Spa. Je hebt hier natuurlijk de sectoren één en drie waar je topsnelheid wilt hebben, maar ook die lange tweede sector waarin je vooral bochtensnelheid nodig hebt. Dat maakt het altijd lastig om de juiste balans te vinden."

Daar komt bij dat Verstappen weet dat hij door het wisselen van de interne verbrandingsmotor zondag in het beste geval vanaf P11 op de grid moet komen. Voor het derde jaar op rij wacht hem dus een inhaaljacht in de Belgische Ardennen, al is de concurrentie onder aanvoering van McLaren nu een stuk sterker dan voorheen. "We starten sowieso wat verder naar achteren vanwege die gridstraf, ja, natuurlijk doordat we de motor hebben gewisseld. Ook daardoor moeten we de dingen nog wat optimaliseren. Je wilt altijd wel een goede auto voor de kwalificatie hebben, maar de race is natuurlijk het belangrijkste en daar ligt onze focus dan ook op."