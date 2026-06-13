F1 Barcelona live: Volg de race met livetiming
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Piastri rijdt inmiddels in niemandsland. De McLaren-coureur ligt zes seconden achter Leclerc en heeft op zijn beurt een 19-seconde marge op Hadjar.
De spannendste strijd speelt zich momenteel af rond P9. Lawson verdedigt daar fel tegen Hülkenberg en Gasly, waarbij Hülkenberg inmiddels over de radio klaagt dat Lawson onder het remmen van lijn veranderde richting bocht 1.
⏱️ Russell controleert de race voorlopig aan kop en heeft iets meer dan twee seconden voorsprong op Hamilton. Antonelli blijft ondertussen tijd afsnoepen van de Ferrari-coureur en volgt nog op 2 seconden.
Verder naar achteren lijkt Verstappen vooral naar achteren te moeten kijken. Leclerc komt met rasse schreden dichterbij en heeft de achterstand inmiddels teruggebracht tot minder dan drie seconden.
De stewards hebben bevestigd dat het onderzoek naar Sainz wegens een mogelijke overtreding van de startprocedure pas na afloop van de race wordt behandeld. Dat betekent dat de Williams-coureur voorlopig kan doorrijden, maar mogelijk later alsnog een straf krijgt opgelegd.
Lawson moet alle zeilen bijzetten om Hülkenberg achter zich te houden. De Duitser oogt snel en zet de Nieuw-Zeelander flink onder druk.
Ook Gasly heeft inmiddels aansluiting gevonden, waardoor een driestrijd om de negende plaats ontstaat. Daarmee lijkt de eerdere positiewissel bij Alpine voorlopig zijn vruchten af te werpen.
Nu iedereen zijn eerste pitstop heeft gemaakt, ontstaat er een duidelijk beeld van de top tien. De gebruikelijke namen bezetten de voorste plaatsen, terwijl Hadjar knap achtste ligt.
De Red Bull-coureur houdt momenteel Lawson en Hülkenberg achter zich. Voor Lindblad lijkt de lange eerste stint vooralsnog weinig voordeel te hebben opgeleverd.
Antonelli blijft tijd goedmaken op Hamilton en heeft de achterstand inmiddels teruggebracht tot 2,7 seconden.
Vooraan krijgen Russell en Hamilton ondertussen te maken met achterblijvers, terwijl Lindblad zijn pitstop maakt. Cadillac meldt daarnaast dat de eerdere uitvalbeurt van Bottas uit voorzorg was.
🛞 We zitten momenteel in een fase waarin veel coureurs hun banden proberen te sparen. Antonelli informeerde of hij het tempo nog verder mocht opvoeren en kreeg van race-engineer Bono groen licht.
De Mercedes-coureur heeft sinds de pitstops al een seconde goedgemaakt op Hamilton en volgt nu op vijf seconden. Vooraan kreeg Russell ondertussen te horen dat de komende zeven ronden cruciaal kunnen zijn voor het verdere verloop van zijn race.
✅ De onderzoeken naar Lindblad en Hülkenberg wegens het mogelijk behalen van voordeel buiten de baan zijn afgesloten.
De stewards zien geen reden voor verdere actie, waardoor beide coureurs hun huidige positie behouden.
Teamorders bij Alpine
Colapinto heeft van het team de instructie gekregen om Gasly voorbij te laten. Alpine lijkt daarmee geen tijd te willen verliezen in de strijd om punten.
Nu zowel Hamilton als Russell op dezelfde band rijden, slaagt Russell er niet meer in om verder weg te lopen. Het gat blijft hangen rond de 1,9 seconde.
Antonelli komt juist weer dichterbij en pakte in de vorige ronde vier tienden terug op de koplopers. Verder heeft ook Bearman inmiddels zijn eerste pitstop afgewerkt.
🔄 Na de eerste pitstops
Russell leidt nog altijd, al is zijn voorsprong op Hamilton door de undercut geslonken tot iets minder dan twee seconden.
Antonelli verliest juist tijd door langer buiten te blijven en volgt nu op zes seconden. Daarachter rijden Norris, Verstappen, Leclerc, en Piastri terwijl Lindblad voorlopig achtste ligt zonder pitstop.
Albon ligt onder onderzoek van de stewards wegens een mogelijke overtreding van de startprocedure. Meer details over de aard van het incident zijn op dit moment nog niet bekend.
Leclerc gaat nu toch wel naar binnen - 2.6 seconden - en komt uit op plek zes, voor Piastri.
Inmiddels is dus de hele top 10 binnen geweest, behalve Lindblad en Bearman.
Ondertussen is Hadjar naar binnen, die komt op de elfde plaats uit.
Ondertussen wordt Bottas gevraagd te de race te stoppen. Problemen met de auto.
Leclerc wordt gevraagd de pits in te rijden, maar Leclerc roept dat hij liever nog buiten blijft. De Monagask leidt voorlopig dus nog even de race.
Ook Antonelli komt nu binnen, de Italiaan gaat naar de harde band en komt uit voor Lando Norris.
Norris komt uit op plek 6, voor de auto van Hadjar.
Verstappen haalt gelijk Lindblad in en staat nu op P9. Norris komt ook binnen.
George Russell komt ook naar binnen, Verstappen ook. Russell komt op de harde band buiten op p5 (tussen Piastri en Hamilton) en Verstappen op P10 op de medium band.
Ook Lawson is de pits in geweest en komt op plek 19 uit.
Lewis Hamilton komt de pits in oor de harde band! Een goede pitstop, vrij baan voor Hulkenberg op 8.
🛞 De banden van Verstappen lijken er sneller doorheen te gaan dan die van Hamilton. Leclerc heeft het gat de afgelopen ronden zichtbaar verkleind en rijdt momenteel een stuk sneller dan de Red Bull-coureur.
Een pitstop voor Verstappen lijkt daardoor slechts een kwestie van tijd. Red Bull zal willen voorkomen dat Leclerc direct kan profiteren van het snelheidsverschil.
Russell rijdt onbedreigd aan de leiding en heeft zijn voorsprong op Hamilton inmiddels uitgebouwd tot drie seconden.
Verder naar achteren wordt het lastiger. Norris meldt over de boordradio dat hij overal aan het glijden is. Vooral de achterbanden hebben het zwaar, wat de deur kan openen voor een undercut tijdens de pitstopfase.
Hadjar is bezig aan een sterke inhaalrace na zijn matige start en zit inmiddels direct achter Lindblad in de strijd om de tiende plaats.
Lindblad verdedigt stevig richting bocht 1, waardoor Hadjar zijn aanval moet afbreken. De Red Bull-coureur lijkt echter duidelijk sneller en zal het ongetwijfeld snel opnieuw proberen.
Hadjar laat opnieuw zijn tanden zien met een mooie actie buitenom op Colapinto voor de twaalfde plaats.
Ook Leclerc maakt indruk. De Ferrari-coureur gaat buitenom voorbij aan Piastri voor P6 en heeft nu Verstappen in het vizier.