F1 Barcelona live: Volg de race met livetiming

⏱️ Russell controleert de race voorlopig aan kop en heeft iets meer dan twee seconden voorsprong op Hamilton. Antonelli blijft ondertussen tijd afsnoepen van de Ferrari-coureur en volgt nog op 2 seconden.

Verder naar achteren lijkt Verstappen vooral naar achteren te moeten kijken. Leclerc komt met rasse schreden dichterbij en heeft de achterstand inmiddels teruggebracht tot minder dan drie seconden.