Hamilton pakt eerste GP-zege met Ferrari in Barcelona, Verstappen vierde

Onder een stralende zon en bij temperaturen die bandenmanagement tot een cruciale factor maakten, gingen de lichten zondag uit voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. In de kwalificatie op zaterdag had George Russell pole-position veroverd. Lewis Hamilton kwam slechts 0.064 seconde tekort voor de eerste startplek en stond naast zijn voormalige teamgenoot op de eerste startrij. Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris deelden de tweede rij, terwijl Max Verstappen vanaf de vijfde plaats startte met Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar naast zich op de derde rij.

Verstappen liet na de kwalificatie weten dat hij vooraf niet had verwacht zo dicht bij de top te staan. De viervoudig wereldkampioen hield rekening met een plek rond de zevende of achtste positie. Met de vijfde startplek bleef de schade enigszins beperkt in een weekend waarin Red Bull het zichtbaar moeilijk had op een circuit dat zowel de auto's als de banden zwaar op de proef stelt.

Met name de banden vormden vooraf een groot vraagteken. Door de extreme hitte en de hoge slijtage gedurende de trainingen verwachtten zowel de teams als bandenleverancier Pirelli een race waarin twee of zelfs drie pitstops nodig zouden zijn. Strategische keuzes, bandenmanagement en het vermogen om de temperaturen in de auto onder controle te houden leken daardoor minstens zo belangrijk te worden als pure snelheid in de strijd om de overwinning.

Russell kende een uitstekende start vanaf pole-position en behield de leiding bij het ingaan van de eerste bocht. Hamilton sloot als tweede aan, gevolgd door Antonelli, Norris en Verstappen, waardoor de top-vijf ongewijzigd bleef. Hadjar beleefde daarentegen een dramatische openingsfase. De Fransman kwam slecht weg vanaf de zesde startplaats en viel terug tot de vijftiende positie. Aan het einde van de eerste ronde lag hij veertiende.

Piastri profiteerde optimaal van de problemen van Hadjar en schoof op naar de zesde positie. Leclerc boekte eveneens direct terreinwinst. De Ferrari-coureur, die door zijn crash in Q3 slechts als tiende moest starten, werkte zich in de openingsronde op naar de zevende plaats. Na zes ronden kwam er een vroegtijdig einde aan de race van Lance Stroll. De Aston Martin-coureur werd met een versnellingsbakprobleem naar de pits geroepen, waar zijn team de auto in de garage parkeerde.

Hadjar knokte zich na zijn slechte start knap terug naar voren. Nadat hij eerst Oliver Bearman en Carlos Sainz had ingerekend, volgde een fraaie inhaalactie buitenom op Pierre Gasly. Vervolgens moesten ook Franco Colapinto en Arvid Lindblad eraan geloven, waardoor Hadjar alweer in de punten reed.

Na elf ronden was Hamilton de eerste uit de voorhoede die naar binnen dook voor een bandenwissel. De Ferrari-coureur dwong daarmee de concurrentie tot een reactie, waarna de overige rijders vooraan in de ronden die volgden één voor één de pits opzochten. Nadat de koplopers allemaal van nieuw rubber waren voorzien - waar vrijwel iedereen voor de harde band koos, stapte Verstappen na zijn start op softs over naar de medium compound - was de top-zeven weer zoals die was. Russell leidde de race voor Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc en Piastri. Valtteri Bottas werd ondertussen de tweede uitvaller van de race. Cadillac besloot de Fin uit de wedstrijd te halen vanwege een dreigend technisch probleem.

Na 27 ronden was Hamilton opnieuw de eerste van de kopgroep die naar binnen dook voor een pitstop. Daarmee werd duidelijk dat de Brit voor een driestopper had gekozen. Hij verruilde zijn harde banden voor een set mediums en keerde als zevende terug op het circuit. Kort daarna passeerde hij Piastri op de baan voor de zesde plaats. Verstappen ging twee ronden later naar de pits vanuit de vierde positie. De Nederlander liet zijn medium banden vervangen door de harde compound en sloot vervolgens als zevende aan.

Nico Hülkenberg, die op koers leek voor zijn eerste WK-punten namens Audi, was de volgende die de pits opzocht. De Duitser werd bij het binnenrijden van de pitstraat getroffen door een technisch probleem. Het team kreeg de auto niet meer aan de praat, waardoor Hülkenberg niet meer op het circuit terugkeerde.

Norris stuurde zijn McLaren na 35 ronden naar de pits, waardoor Hamilton opschoof naar de derde plaats. Russell maakte een ronde later zijn tweede pitstop, gevolgd door Antonelli, die kort achter zijn teamgenoot reed, maar moest oppassen omdat hij al meerdere waarschuwingen voor track limits had ontvangen. Door deze pitstops kwam Hamilton aan de leiding van de race te liggen. Leclerc schoof op naar de tweede plaats, maar moest die positie al snel afstaan aan Russell, waarna ook de Monegask de pits opzocht.

Hamilton voerde het veld nu aan, voor Russell, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc en Piastri. Fernando Alonso zette zijn Aston Martin daarna met een batterijprobleem stil bij bocht 9. Dit bleek een cruciaal moment, want de Spanjaard zorgde daarmee voor een Virtual Safety Car, waardoor Hamilton zonder positieverlies zijn derde pitstop kon maken. De Brit leek daarmee op rozen te zitten voor zijn eerste Grand Prix-zege namens Ferrari.

In de slotfase van de race liep Hamilton alleen maar verder uit op Russell en Antonelli, die met elkaar in gevecht gingen om de tweede plaats. Zes ronden voor het einde ging Antonelli voorbij aan Russell, maar een ronde later werd de Italiaan getroffen door een technisch probleem. De Mercedes-coureur zette zijn auto langs de kant van de baan en veroorzaakte daarmee een Virtual Safety Car. Op vrijwel hetzelfde moment kreeg Leclerc te maken met een probleem met de stuurbekrachtiging, waarna hij langzaam terugkeerde naar de pits.

Voor Hamilton was er aan het einde geen vuiltje meer aan de lucht. De zevenvoudig wereldkampioen reed zonder problemen naar zijn eerste zege sinds de Grand Prix van België van 2024. Russell werd door het uitvallen van Antonelli alsnog tweede, terwijl Norris als derde aan de finish kwam. Verstappen eindigde als vierde.

Piastri en Hadjar legden beslag op respectievelijk de vijfde en zesde plaats. Alpine deed uitstekende zaken in Barcelona met de zevende plek voor Gasly en achtste positie voor Colapinto. De problemen voor Antonelli en Leclerc zorgden ervoor dat ook Racing Bulls met beide coureurs in de punten eindigde. Liam Lawson finishte als negende, terwijl Arvid Lindblad het laatste WK-punt veiligstelde met de tiende plaats.

Het Formule 1-seizoen 2026 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Oostenrijk.