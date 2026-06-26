Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Oostenrijk - FP2
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk
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En dat was het voor vandaag - bedankt dat je erbij was, houd het hoofd koel daar en blijf goed drinken!
We zijn er morgen weer voor VT3 en de kwalificatie.
"Het stinkt hier verschrikkelijk, naar remmen en hitte," klaagt Lawson. Norris kreeg ook te horen dat hij zijn remmen moest koelen voor de proefstart, anders zouden ze op de grid vlam kunnen vatten. Hij had echter nergens last van.
En dat was het voor VT2: Antonelli opnieuw bovenaan, dit keer voor de twee McLarens, Verstappen, Hamilton en daarna Russell.
Hadjar, Leclerc, Lawson en Bortoleto completeren de huidige top 10.
Inderdaad, we hebben de long-runs, met de topteams die momenteel tussen de 1m10s en 1m11s rijden. Later volgt op Autosport.com onze volledige pace-analyse van de vrijdagtraining, dus houd dat in de gaten!
De racepace van Verstappen ziet er goed uit in deze openingsronden, hij blijft op de mediums in de 1m10s terwijl de Ferrari's in de 11s lijken te blijven steken.
Beide Red Bull-coureurs kampen met een daling van het motortoerental in bocht 3, wat leidt tot allerlei vreemd gedrag in de oplopende rechterbocht.
Het lijkt erop dat dit het was voor de hotlaps op de zachte band; we hebben nu een mix van banden onder de auto's voor de longruns.
Russell verbetert een fractie maar blijft zesde, terwijl Bortoleto de geüpgradede Audi naar de negende plek zet... voor heel even, want Hadjar gaat daarna naar P7.
Antonelli verbetert inderdaad en noteert een 1m17.014s. Verstappen zat er in de eerste sector dicht bij, maar heeft tijd verloren in sector twee.
Hij gaat naar de vierde tijd, op 0.550s van Antonelli.
Norris probeert nog een ronde op de softs, maar kon in de middensector niet vasthouden toen de banden er genoeg van hadden en de achterkant uitbrak in bocht 7.
Deze banden langer dan één ronde laten meegaan wordt lastig, maar kan Antonelli het voor elkaar krijgen bij zijn tweede poging?
Lawson gaat naar P7 en komt voor Gasly, terwijl Lindblad voorlopig negende blijft. Verstappen is momenteel de hoogst geklasseerde coureur die nog geen ronde op softs heeft gereden, hij staat nu tiende.
Norris gaat naar de tweede tijd, was sterk in de middensector maar kon het niet afmaken - en komt 0.088s tekort op de tijd van Piastri.
Antonelli gaat daarna naar de top, 0.042s voor Piastri. Russell doet net genoeg om vijfde te blijven, een positie die hij behoudt voor Leclerc, omdat de Ferrari-coureur de benodigde 0.11s niet kan vinden om voorbij te gaan.
Piastri noteert een 1m07.251s en gaat daarmee voorlopig naar de top. Gasly klimt naar P6, met Lindblad zevende en Lawson achtste.
Hamilton komt nu over de streep om zijn eerste run op softs af te ronden en gaat naar P2 - 0.360s achter Piastri.
We beginnen wat runs op de softs te zien. Piastri begint aan een ronde.
Hulkenberg staat voorlopig zevende, met Bearman negende - maar er komen nog flink wat runs op de softs aan.
De voorkant van de vloer van Bottas' auto lijkt vlam te vatten, wat heel vreemd is aangezien de auto over het asfalt schuurde. Het is alsof ze de voorwielophanging niet goed hebben voorgespannen.
Er komt rook uit de auto van Bottas en hij probeert terug naar de pits te sukkelen. Meer problemen voor Cadillac hier, want zijn vloer lijkt over de grond te schrapen.
Leclerc klimt naar de vijfde plek, op 0,7s van de nieuwe snelste man Antonelli - die een 1m07.657s noteerde. Verstappen gaat nu naar P6 en drukt Hamilton terug naar de zevende plek.
Een strijd om de zevende tijd barst los: Leclerc schuift een plek op, maar wordt met 0,06s geklopt door Lawson - die VT1 miste.
Lindblad vindt vervolgens een halve tiende om voor zijn teamgenoot te komen. Leclerc reageert nu en hoopt beide VCARB-coureurs voorbij te gaan.
Russell rijdt zijn eerste ronde van de sessie en klimt naar P4, terwijl Antonelli nog een run doet en zich tussen de twee McLarens nestelt - nog altijd net minder dan 0,2s achter de huidige richttijd van Norris.
En we rijden weer op volle snelheid. Norris staat nog altijd bovenaan voor Piastri, terwijl Russell nu de baan op gaat.
Perez zat nog in de auto en stapt er nu pas uit. Hij staat nu wat verder in de uitloopstrook, dus we kunnen zo waarschijnlijk weer verder zodra alles volledig is vrijgemaakt.
We zitten dus nog steeds onder VSC terwijl de auto van Perez van de baan wordt gehaald - de normale gang van zaken zou snel moeten worden hervat, maar het is een goede kans om de kleine ongemakken in het veld aan te pakken.
"Ik heb hetzelfde probleem," meldt Perez, nadat hij in VT1 op de baan is stilgevallen. Hij heeft een nieuwe batterij gekregen, maar valt toch stil.
Verstappen meldt dat hij zijn stoeltje aangepast wil hebben, terwijl Bottas ook merkt dat zijn arm ergens tegenaan komt in zijn cockpit. Het is heet en je zit al snel niet lekker.
"Ik zit compleet anders in de auto, ik weet niet wat er aan de hand is," meldt Verstappen. Hij denkt dat hij veel meer achterover ligt dan eerder.
Russell komt ondertussen voorlopig nergens; de Mercedes staat op de bokken. Albon is terug op de baan, terwijl er ook aan de auto van Lindblad wordt gewerkt.
Norris klokt een 1m08.000s, een rondje van exact 68 seconden. Piastri gaat naar P2, twee tienden achter zijn teamgenoot.
Hadjar duikt als eerste onder de 70 seconden, met een 1m09.135s, voorlopig een tiende voor Verstappen. Maar we moeten nog een paar seconden vinden om de tijden uit VT1 te evenaren.
Een paar verkenningsrondjes voordat we bij de kern van VT2 komen: de kwalificatiesimulaties en het verzamelen van long-run-data.
Albon moest ondertussen stoppen in de pitlane nadat hij meldde: "geen vermogen". Meer problemen met zijn auto.
En we zijn onderweg! Hulkenberg en Bortoleto gaan als eersten de baan op.