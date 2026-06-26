Antonelli bovenaan na eerste F1-training Oostenrijk, Max Verstappen vierde
Mercedes is sterk uit de startblokken gekomen tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk: Kimi Antonelli bleef George Russell nipt voor, terwijl Norris opnieuw te kampen had met betrouwbaarheidsproblemen in de McLaren
Mercedes-coureur Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap, eindigde als snelste in de eerste vrije training van de Formule 1-Grand Prix van Oostenrijk. Op de zinderend hete Red Bull Ring had hij een kleine voorsprong op teamgenoot George Russell.
Russell ging in de openingssessie in Spielberg aan kop op mediumbanden met een tijd van 1m10,407s en vervolgens 1m09,898s, voor teamgenoot Antonelli. De Italiaanse tiener nam de leiding over met een ronde van 1m08,448s, maar een betere vergelijking kwam halverwege de sessie, toen beide Mercedes-coureurs de zachte banden van Pirelli onderbraken. Antonelli zette een rondetijd van 1m07,796s neer, 0,119s sneller dan zijn teamgenoot, een tijd die tot het einde van de zinderend hete sessie in Stiermarken ongeslagen zou blijven.
Russell kwam met zijn beste tijd tot op 0,040s van Antonelli, terwijl het Mercedes-duo op dat moment een voorsprong van bijna een seconde had op Racing Bulls -rookie Arvid Lindblad, wat het gevolg was van het feit dat andere teams hun upgrades aan het afstellen waren of met betrouwbaarheidsproblemen te kampen hadden.
Door een hydraulisch lek kon regerend wereldkampioen Lando Norris pas in de laatste 15 minuten van de sessie in zijn McLaren MCL40 stappen; het was alweer het zoveelste betrouwbaarheidsprobleem waarmee de Brit te kampen had. Oscar Piastri kwam wel eerder de baan op, maar had aanvankelijk last van zijn remmen voordat hij een rondetijd van 1m.07914s neerzette en daarmee derde werd, op slechts 0,117s achter de snelste tijd van Antonelli.
De sessie van Max Verstappen liep vertraging op door vermoedelijke koppelingsproblemen. Verstappen kwam na zo’n twintig minuten in actie op zachte banden, maar zei dat hij worstelde met een gebrek aan grip en gevoel in de grondig herziene Red Bull RB22, die is voorzien van een nieuwe bodem, sidepods en diverse andere upgrades. Uiteindelijk verbeterde de viervoudig wereldkampioen zich naar de vierde plaats, 0,281 s achter Antonelli.
Lewis Hamilton sloot de sessie af als vijfde voor Ferrari
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lewis Hamilton, winnaar in Barcelona, verbeterde geleidelijk zijn persoonlijke records en eindigde als vijfde in de Ferrari, die was uitgerust met een verbeterde V6-motor, maar zes tienden achterbleef op de Mercedes-auto’s. Daardoor zakte Lindblad naar de zesde plaats, voor Norris die de zevende plaats behaalde op de mediumbanden zonder de snellere zachte banden serieus uit te proberen, en Franco Colapinto in de Alpine.
Tijdens een weekend zonder sprintrace op een traditioneel stratencircuit was de Grand Prix van Oostenrijk een ideale gelegenheid voor teams om een van hun vier verplichte FP1-sessies voor rookies te gebruiken. Aan het stuur van de Ferrari van Charles Leclerc was Dino Beganovic de snelste rookie op de negende plaats, terwijl Haas-coureur Oliver Bearman de top 10 completeerde.
Ayumu Iwasa werd vijftiende in de Racing Bulls-auto van Liam Lawson. Ook Paul Aron deed mee; de Est verving Gabriel Bortoleto in de Audi en eindigde als zeventiende. Luke Browning verving Carlos Sainz bij Williams en was de 18e snelste, terwijl Ryo Hirakawa 19e werd in de Haas van Esteban Ocon en Jak Crawford 20e eindigde als vervanger van Lance Stroll van Aston Martin.
De tweede Red Bull van Isack Hadjar eindigde pas als 12e nadat hij al vroeg in de sessie met motorproblemen te kampen had; toen hij eenmaal de baan op kon, had de Fransman te kampen met ernstige balansproblemen waardoor hij het tempo niet kon bijhouden.
De sessie verliep vrijwel zonder noemenswaardige incidenten, totdat Sergio Perez in de Cadillac tot stilstand kwam in bocht 3. Met nog maar een minuut te gaan maakte de stopzetting van Perez effectief een einde aan de eerste van drie trainingssessies.
VT1
|Pos
|Coureur
|#
|Chassis
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Banden
|Km/u
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
1'07.796
|S
|229.712
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.040
1'07.836
|0.040
|S
|229.577
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.117
1'07.913
|0.077
|S
|229.316
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.281
1'08.077
|0.164
|S
|228.764
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.665
1'08.461
|0.384
|S
|227.481
|6
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.930
1'08.726
|0.265
|S
|226.604
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+1.077
1'08.873
|0.147
|M
|226.120
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.166
1'08.962
|0.089
|S
|225.828
|9
|
D. Beganovic Ferrari
|38
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.258
1'09.054
|0.092
|S
|225.527
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.275
1'09.071
|0.017
|S
|225.472
|11
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|30
|
+1.369
1'09.165
|0.094
|S
|225.165
|12
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+1.685
1'09.481
|0.316
|S
|224.141
|13
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+1.725
1'09.521
|0.040
|S
|224.012
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.750
1'09.546
|0.025
|S
|223.932
|15
|A. Iwasa Racing Bulls
|90
|RB
|Red Bull
|19
|
+1.841
1'09.637
|0.091
|S
|223.639
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.848
1'09.644
|0.007
|S
|223.617
|17
|
P. Aron Audi
|97
|Audi
|Audi
|20
|
+1.850
1'09.646
|0.002
|S
|223.610
|18
|
L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|29
|
+2.183
1'09.979
|0.333
|S
|222.546
|19
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.697
1'10.493
|0.514
|S
|220.924
|20
|J. Crawford Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+3.406
1'11.202
|0.709
|S
|218.724
|21
|S. Pérez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+3.487
1'11.283
|0.081
|H
|218.475
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.537
1'11.333
|0.050
|S
|218.322
|Volledige uitslag
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