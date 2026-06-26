Red Bull deelt details over grote Oostenrijk-update; ook upgrades voor Audi en Cadillac

Red Bull heeft een reeks updates aangekondigd voor de Grand Prix van Oostenrijk, in een poging terrein terug te winnen op de huidige top drie van de Formule 1-teams. Het team heeft daarbij een aantal wijzigingen aan de carrosserie en de bodem bekendgemaakt.

Het team staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap en heeft een achterstand van 52 punten op McLaren, maar behoudt een voorsprong van 32 punten op de als vijfde geplaatsteAlpine . Vanwege een aantal problemen met de rijeigenschappen van de huidige RB22 probeert Red Bull deze te verhelpen met de nieuwste reeks updates voor de thuisrace.

De inlaat van de sidepod is opnieuw geprofileerd om aan te sluiten bij eerdere wijzigingen aan de voorkant van de auto, en is enigszins verplaatst om ervoor te zorgen dat de luchtstroom naar de radiatoren op een optimaal niveau blijft.

Om hierop aan te sluiten is er nieuwe carrosserie voor de motorkap en de sidepods geproduceerd. Deze moet ook passen bij de nieuwe vloer, met enkele kleine aanpassingen aan de koelroosters van de auto om de extreme hitte het hoofd te bieden die dit weekend in Oostenrijk wordt verwacht.

Lees ook: Formule 1 FIA geeft hittewaarschuwing af voor F1 Grand Prix van Oostenrijk

Kleine aanpassingen aan de bodem hebben betrekking op het „voorste bodemgedeelte“ van de auto, waaronder het „bib“-gedeelte onder het chassis-schot en de buitenste bodemplaten achter de voorwielen.

In de technische notities voorafgaand aan het evenement verklaarde het team dat dit zou moeten bijdragen aan een toename van de lokale neerwaartse druk, terwijl het tegelijkertijd „de stromingsomstandigheden stroomafwaarts voor de sidepod en daarachter zou verbeteren”.

Dit zou moeten aansluiten bij de aanpassingen aan de achterwielophanging, met opnieuw geprofileerde stroomlijnkappen voor de ophangingspoten om gebruik te maken van de nieuwe stromingsomstandigheden die verderop worden gecreëerd.

Red Bull heeft wijzigingen aangebracht aan de achterkant van de auto voor 2026 Foto door: Ronald Vording

Bovendien heeft de achterkant van de auto extra ontwikkelingen ondergaan met nieuwe achtervleugelpylonen om de gevoeligheid te verminderen in het gebied waar deze aansluit op de onderkant van de achtervleugel. Het team heeft ook de uitlaatopening herzien om verder gebruik te maken van de winglet op de steunbeugel om de neerwaartse druk te vergroten.

"Ik denk dat het gewoon cruciaal is," verklaarde Max Verstappen donderdag. "Ik denk dat wij als team gewoon willen verbeteren. Van waar we dit seizoen begonnen zijn naar waar we het willen afsluiten.

"We weten dat we prestaties tekortkomen, dus het gaat er vooral om de auto te verbeteren. Ik denk dat dat is wat iedereen wil."

Verderop op de startgrid test McLaren zijn eigen versie van de ‘Macarena’- -vleugel voor rechte stukken, hoewel het team niet verwacht met deze nieuwe versie te racen. Mercedes heeft daarentegen een paar kleine aanpassingen doorgevoerd met nieuwe stroomlijnkappen op de voorwielophanging om de mate waarin deze worden gebruikt voor het sturen van de luchtstroom te vergroten.

McLaren gaat dit weekend zijn eigen ‘Macarena’-vleugel testen Foto door: Ronald Vording

Ferrari heeft de eindplaat van de voorvleugel, die het team in Barcelona had geïntroduceerd, aangevuld met een paar ‘testonderdelen’ die naar verwachting alleen tijdens de vrije trainingen zullen worden gebruikt. Hiertoe behoren een nieuwe vloerplaat en een aangepaste spiegelbevestiging.

Racing Bulls- n zijn diffuser aangepast, aangezien zowel het team als Mercedes gedwongen waren hun gekartelde diffusoruitbreidingen te vervangen nadat een technische richtlijn van de FIA deze verbood, terwijl Alpine een nieuwe voorvleugel heeft.

OokAudi en Cadillac hebben voor Oostenrijk ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de hoop op de ranglijst te stijgen. Audi heeft een nieuwe eindplaat voor de voorvleugel, aangepaste deflectoren voor de voorremkanalen en een reeks wijzigingen aan de achterkant – waaronder een nieuwe bodemplaat, stroomlijnkappen voor de achterwielophanging en zowel achtervleugels als dwarsvleugels.

Cadillac zegt dat zijn updates dit weekend een paar tienden kunnen opleveren Foto door: Ronald Vording

Cadillac denkt op zijn beurt dat de updates de MAC-26 een paar tienden van een seconde kunnen opleveren; het Amerikaanse team heeft nieuwe sidepods, compleet met een nieuwe inlaat en een profiel met grotere undercut-capaciteit, plus aanpassingen aan de diffusoroppervlakken en de voorrand van de bodem.

Er zijn ook enkele kleinere aanpassingen, zoals een nieuwe vinnen op de motorkap, aangepaste steunen onder de luchtinlaat boven het chassis en nieuwe spiegelbeugels.

Foto’s van de GP van Oostenrijk – vrijdag