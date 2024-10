F1 Austin live: Volg de sprint kwalificatie

De Formule 1 is weer terug van weggeweest na de toch wat lange 'herfststop'. Het Circuit of the Americas is het toneel van de eerste van drie achtereenvolgende races en aanpassingen aan het circuit hebben de coureurs al voor de nodige uitdagingen gesteld in de eerste en enige vrije training van het weekend - te danken aan het sprintformat. Met name in bocht 1, waar een nieuwe asfaltlaag is aangebracht, hadden de coureurs het moeilijk. Zo ging Pierre Gasly in de rondte terwijl Lewis Hamilton daar wijd ging en niet veel later in bocht 3 een behoorlijke spin op snelheid beleefde. Ferrari besloot die sessie op P1 en P2 met Carlos Sainz en Charles Leclerc, gevolgd door Max Verstappen.

Ferrari begint dus met een goed gevoel aan de sprint kwalificatie in Austin, waar de startvolgorde voor de sprintrace van zaterdag wordt bepaald. De sprint kwalificatie bestaat uit drie segmenten: SQ1, SQ2 en SQ3. Deze sessies zijn iets korter dan de gebruikelijke kwalificatie, waardoor de druk er elke keer weer vol op staat. Bovendien moeten de coureurs in SQ1 en SQ2 verplicht op een nieuwe set mediums rijden, waardoor zij ook op de middelste van drie compounds moeten laten zien dat zij over genoeg snelheid beschikken om SQ3 te bereiken. Daarin moeten de coureurs dan overstappen op de zachte banden. Mochten er in deze sprint kwalificatie gridstraffen uitgedeeld worden, dan heeft dat enkel gevolgen voor de sprintrace.

De sprint kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten begint om 23.30 uur Nederlandse tijd. Zonder onderbrekingen is rond 00.44 uur bekend wie de eerste startplek heeft bemachtigd. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen naast de baan en alle actie op de baan.