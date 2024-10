Max Verstappen pakt F1-sprintpole in Austin, Norris blijft steken op P4

Na slechts een uurtje trainen mochten de coureurs later op de vrijdag al meteen aan de bak voor de eerste van in totaal twee kwalificaties op het Circuit of the Americas. Net zoals vorig jaar is de Grand Prix van de Verenigde Staten een sprintweekend, al is een belangrijk verschil met toen dat het format inmiddels is aangepast. Zo krijgen teams nu twee keer een parc fermé voorgeschoteld, waardoor de set-up en de rijhoogte na afloop van de sprintrace nog aan te passen vallen. Het vermindert het risico op diskwalificaties, zoals we die vorig jaar in Texas nog hebben gezien van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Een ander effect is dat het risico van updates nu minder groot is, wat onder meer Red Bull, McLaren en Mercedes dit weekend goed uitkomt.

SQ1: Piastri vliegt er verrassend uit, spectaculaire spin van Albon

Na een vrije training waarin met name Ferrari indruk had gemaakt en Max Verstappen de McLaren-coureurs wist voor te blijven, draaide het vanaf 16.30 uur lokale tijd allemaal om de sprintpole. In het eerste gedeelte van deze korte kwalificatie moesten alle teams verplicht met een nieuwe set mediums voor de dag komen. Verstappen lijnde daarmee als eerst op in de file aan het einde van de pitstraat, nog voordat het licht op groen zou springen. De Nederlander tekende logischerwijs ook voor een eerste richttijd: 1.34.698. Teamgenoot Sergio Pérez sloot met slechts een miniem verschil aan, maar zag niet veel later een streep door zijn rondetijd gaan. Het gaf ook meteen aan dat er voor Verstappen meer in zou moeten zitten. Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda gingen namelijk sneller in de rondte dan de WK-leider, waarna de Ferrari's, Mercedessen en Lando Norris dat weinig verrassend ook zouden doen.

Verstappen zakte weg tot P10 en moest na twee rustige rondjes om de banden af te laten koelen nogmaals aan de bak. Een nieuwe poging bracht de Nederlander tot P3, achter Hamilton en Leclerc, ditmaal wel ruimschoots genoeg om door te gaan. Teamgenoot Pérez vond zichzelf na de geschrapte rondetijd natuurlijk in de gevarenzone, maar sprong met een tweede aanzet naar de zevende stek. Ook dat bleek bij het vallen van de vlag genoeg om het vege lijf te redden. Voor Piastri gold dat verrassend genoeg niet. De Australische McLaren-coureur werkte weliswaar een ronde af die snel genoeg was, maar kleurde buiten de lijntjes bij het uitkomen van bocht 19. Hij verloor zijn tijd door het overschrijden van de track limits en zakte daardoor terug tot P16, aan de verkeerde kant van de streep. Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren net als hem ook vroegtijdig klaar. Albon tekende daarbij nog voor een spectaculaire spin in zijn Williams en zag teamgenoot Franco Colapinto wél doorgaan.

SQ2: Pérez sneuvelt vroegtijdig, Haas en Colapinto imponeren

Ook in het tweede gedeelte was een nieuwe set mediums voorgeschreven, waarop Mercedes de koe bij de horens besloot te vatten. "Waarom zijn we al zo vroeg buiten?", vroeg Hamilton zich af, waarop het antwoord luidde dat Mercedes niet in verkeer terecht wilde komen. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich vervolgens iets rapper dan George Russell, maar zag de man die hij volgend jaar mag vervangen bij Ferrari nog sneller rondgaan: Carlos Sainz. Red Bull besloot in dit segment later naar buiten te rijden, maar dat deerde Verstappen niet. De Limburger gaf slechts 0.016 seconde toe op Sainz, waarmee hij beslag legde op P2. Het was ruimschoots voldoende om het laatste deel te halen, al liet Verstappen via de boordradio weten: "Ik heb nog steeds problemen met hoe het aanvoelt qua rijcomfort."

Pérez gaf met hetzelfde materiaal bijna een seconde toe op Verstappen, waarmee de Mexicaan op dat moment slechts tiende en dus precies op de wip stond. Pérez kon nadien geen vliegende ronde meer afwerken en moest dus hopen dat iedereen de tanden stuk zou bijten op zijn tijd. Het bleek al spoedig ijdele hoop. Yuki Tsunoda ging namelijk sneller in de rondte en duwde Pérez zo naar de verkeerde kant van de streep. De tweede Red Bull-coureur kon daardoor uitstappen, net als Liam Lawson (die dit weekend een behoorlijke gridstraf heeft), Pierre Gasly, Lance Stroll en Fernando Alonso. De positieve keerzijde van dit alles was dat Haas zeer knap met beide auto's SQ3 wist te halen voor eigen publiek. Ook Colapinto wist andermaal te imponeren door knap door te gaan.

SQ3: Verstappen met miniem verschil naar sprintpole, Norris vierde

In het beslissende gedeelte van de sprintkwalificatie was het tijd voor de banden met de rode markering, oftewel de softs. Mercedes was er tot verbazing van Hamilton opnieuw bijzonder vroeg bij, terwijl de rest van de topteams wachtte met die ene vliegende ronde waar het allemaal op aan zou komen. Russell liet de klok knap stoppen op 1.32.345, waar Hamilton nadien niet aan zou komen. Colapinto kon door een spin helemaal geen rondetijd neerzetten en zal de sprintrace zaterdag daardoor als tiende aanvangen.

Het was een opwarmertje voor de spannende slotfase die zou volgen. De Ferrari's zouden niet aan de tijd van Russell komen en hetzelfde gold voor Norris. Enkel Verstappen kon Mercedes nadien nog van de sprintpole af houden en precies dat zou de regerend wereldkampioen doen. De Nederlander ging welgeteld twaalf duizendsten rapper rond dan Russell, waardoor hij de beste startpositie voor zich heeft opgeëist. Hij krijgt zaterdag gezelschap van Russell op de eerste rij, voor Leclerc en Norris op de tweede startrij. Sainz completeert de top-vijf, voor de verrassend snelle Nico Hülkenberg op P6.

Het raceweekend in Austin wordt zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de sprintkwalificatie.

Uitslag: Sprintkwalificatie F1 Grand Prix van de Verenigde Staten