F1 Austin live: Volg de eerste vrije training

Op het Circuit of the Americas barst de eerste van twee triple-headers los nu de ontknoping van het Formule 1-seizoen 2024 nadert. De teams en coureurs staan meteen voor een stevige uitdaging in Austin, want voor de vierde keer dit jaar is er een sprintrace. Dat houdt in dat de eerste vrije training direct de laatste van het weekend is voordat de coureurs zich al aan de sprintkwalificatie wagen. Een dag later wordt de actie afgetrapt met de sprintrace, waarna de focus verlegd wordt naar de kwalificatie voor de Grand Prix.

COTA staat al sinds 2012 op de F1-kalender dus de teams zijn al bekend met de lay-out, maar wat het een nog grotere uitdaging zal maken, is het feit dat het circuit voorzien is van een nieuwe asfaltlaag en dat er op meerdere plekken is ingegrepen om gedoe rondom track limits - en daarmee een herhaling van 2023 - te voorkomen.

Wie begint er op de best mogelijke manier aan het F1-weekend in Austin en gaat dus met het beste gevoel de sprintkwalificatie tegemoet? Mis niks van de eerste vrije training via het liveblog van Motorsport.com. VT1 begint om 19.30 uur Nederlandse tijd en duurt één uur.