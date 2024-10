Ferrari start F1-weekend in Austin sterk, Verstappen voor McLaren op P3

Met een 'nazomerstop' achter de rug schiet het Formule 1-circus dit weekend weer in gang in Austin. De Amerikaanse Grand Prix markeert de start van een bijzonder intense slotfase van dit seizoen met twee triple headers en maar liefst drie sprintraces. Austin is het eerste van die sprintweekenden en dus krijgen de coureurs op het prachtige Circuit of the Americas slechts één vrije training voorgeschoteld. Het maakte de eerste baanactie meteen van groot belang, des te meer doordat veel teams - waaronder Red Bull, McLaren en Mercedes - updates hebben meegebracht en ook doordat het circuit opnieuw is geasfalteerd. Dat laatste was overigens geen overbodige luxe, aangezien de baan vorig jaar extreem hobbelig bleek en dat een rol speelde bij de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Ferrari start voortvarend, problemen bij beide Mercedes-coureurs

Alle variabelen voor dit weekend verklaren waarom er meteen veel animo was toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging om 12.30 uur lokale tijd. Max Verstappen reed met flow-viz op zijn RB20 naar buiten en titelrivaal Lando Norris was eveneens present met de chromen livery die McLaren dit weekend hanteert. Nadat Franco Colapinto de controle over zijn Williams bijna had verloren voor de neus van Verstappen, tekenden de Mercedes-mannen voor een eerste richttijd. George Russell greep de koppositie kortstondig op de harde compound, maar zag Verstappen meteen reageren met een 1.37.593. Ferrari deed er op harde banden nog een seconde af, waarna Verstappen andermaal pareerde.

Het waren logischerwijs de inleidende beschietingen, die lieten zien dat coureurs nog leken te worstelen met het nieuwe asfalt. Pierre Gasly spinde bij het insturen voor bocht 1, terwijl Hamilton in eerste instantie nog net kon voorkomen dat hij ook in de rondte zou gaan met zijn Mercedes. Dat lukte de Brit een ronde later niet meer. In de Esses die op Suzuka zijn geïnspireerd vloog Hamilton over een hobbel en spinde hij op hoge snelheid. De uitloopstroken vormden een geluk bij een ongeluk, aangezien hij daardoor niet hardhandig in aanraking kwam met de vangrails. "Was dat van Lewis in bocht 4? Ik had daar zelf ook een behoorlijk moment. Dat is gek", haakte teamgenoot Russell meteen in. Dat de openingsfase allesbehalve soepel verliep voor Mercedes werd onderstreept doordat diezelfde Russell bij zijn eerstvolgende aanzet ook zou spinnen in bocht 1.

Sainz kende die ongemakken allemaal niet en dook op het moment van Russell zijn spin juist drie tienden onder de richttijd van Verstappen. Ferrari heeft dit weekend geen updates mee, maar ziet Austin wel als een grote test voor alle noviteiten die er in Monza en Singapore zijn meegenomen. Mede daardoor kent Ferrari het huidige pakket al goed en kon het probleemloos uit de startblokken schieten. Voordat alle coureurs de pitstraat weer opzochten en de harde banden inruilden, wist Leclerc de lat zelfs nog iets hoger te leggen. Ferrari sloot het eerste gedeelte van de training zo als de nummers één en twee af.

Red Bull gaat verrassend vroeg, McLaren nog niet soeverein met updates

Nadien opende Red Bull het bal van de kwalificatiesimulaties verrassend vroeg, des te meer omdat de baanevolutie met het nieuwe asfalt groot is. Desondanks haalde het veelbesproken team uit Milton Keynes de zachtste compound halverwege de sessie als enige al voor de dag. Verstappen liet de klok stoppen op 1.33.855, maar meldde via de boordradio meteen: "De banden waren nog een beetje koud aan het begin van de ronde." Sergio Pérez was op nagenoeg hetzelfde moment op de baan te vinden, maar hij gaf meer dan acht tienden toe op zijn teamgenoot.

De andere formaties hielden hun kruit aanmerkelijk langer droog. Op het moment dat Red Bull de kwalificatiesimulaties afwerkte, waren onder meer McLaren en Mercedes nog met langere runs bezig. Voor hun snellere pogingen bleek het wachten tot de laatste tien minuten van de sessie. Hamilton wist ondanks de verbeterde baanomstandigheden niet aan de tijd van Verstappen te komen en gaf bijna een halve seconde toe. Sainz slaagde wel in die opgave en nam het commando over met 1.33.602. Nadien riep de FIA echter enkele kwalificatiesimulaties onverwacht een halt toe, aangezien Piastri de ingang van de pitstraat op bijzondere wijze miste en de wedstrijdleiding een korte virtual safety car nodig achtte.

In de ultieme slotfase ging iedereen er nog eenmaal goed voor zitten. Russell completeerde daarin de moeizame training voor Mercedes door nog achter Hamilton te eindigen. Piastri was als eerstvolgende aan de beurt, maar beet zijn tanden ietwat verrassend stuk op de tijd van Verstappen en beide Ferrari-piloten. Leclerc sloot in extremis immers keurig als tweede aan op slechts 0.021 seconde van Sainz. Enkel Norris kon de Scuderia nadien nog van de eerste stek houden, maar met veel flow-viz op zijn auto lukte dat niet. Achter Sainz, Leclerc en Verstappen sloot hij 'slechts' op de vierde positie aan, waardoor beide McLarens met de updates vooralsnog achter Verstappen staan en nog niet soeverein oogden.

Het raceweekend in Austin wordt om 23.30 uur Nederlandse tijd vervolgd met de sprintkwalificatie.

Uitslag: Eerste vrije training Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten