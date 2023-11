F1 Abu Dhabi live: Volg de eerste training

Nadat de Formule 1-coureurs de halve wereld rond hebben gevlogen, zijn ze na de glitter en glamour van Las Vegas geland in Abu Dhabi. In het Emiraat rijden ze hun laatste F1-race van het seizoen. Het circuit staat al jaren als slotstuk van een seizoen in de koningsklasse van de autosport op het programma en het heeft al heel wat spektakelstukken opgeleverd. De Nederlandse fan zou zich bijvoorbeeld 2021 nog heel goed kunnen herinneren, want destijds greep Max Verstappen tijdens een krankzinnige apotheose de titel. De F1-coureurs kijken uit naar de race, maar ook naar het einde van het seizoen. Het is met 22 Grands Prix een lang seizoen geweest.

Voordat het zover is, gaat er nog wel geracet worden. Tijdens de eerste training zullen we echter veel onbekende gezichten zien. De teams zijn namelijk verplicht om in beide auto's tijdens een officiële training een 'rookie' te laten rijden en de meeste teams hebben ten minste een plekje bewaard voor in Abu Dhabi. Zo rijdt bijvoorbeeld Max Verstappen deze training niet en ook teamgenoot Sergio Perez staat aan de kant. Voor hen in de plaats rijden Jake Dennis en Isack Hadjar de eerste training voor Red Bull Racing. Ook bij acht van de negen andere teams zit er een rookie in de auto - alleen bij AlphaTauri niet - dus het gaat een interessante dag worden voor veel nieuwkomers. De grote vraag is dan ook, wat gaat de training waard zijn? Valt er wat af te lezen aan de resultaten of is het meer een blik op de toekomst? En wat kunnen de fulltime F1-coureur te midden van al die rookies?

Een ding waar we zeker naar gaan kijken, is of we al wat kunnen zien aan het tempo van Mercedes en Ferrari. Deze renstallen vechten het belangrijkste gevecht in Abu Dhabi uit, want beide teams maken nog grote kans op P2 in het constructeurskampioenschap. Mercedes verdedigt een viertal punten voorsprong op haar Italiaanse concurrent, maar gezien de vorm kan het op het Yas Marina-circuit zomaar omslaan.

Wil jij niets missen van alle actie tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Abu Dhabi? Zoek dan niet verder, want bij Motorsport.com mis je niets van VT1 via onderstaand liveblog. Ook wordt je op de hoogte gehouden door onze journalisten ter plaatse over de laatste nieuwtjes en als kers op de taart krijg je ook nog beelden van Viaplay te zien. VT1 start om 10.30 uur Nederlandse tijd.