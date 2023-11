Een week na de Grand Prix van Las Vegas is de Formule 1 in Abu Dhabi voor de afsluitende race van het seizoen 2023. De ogen zijn dit weekend vooral gericht op Mercedes en Ferrari, die met elkaar in gevecht zijn om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. De Duitse fabrieksformatie staat na 21 races op 392 punten, de Scuderia bracht het verschil in de laatste paar races terug naar vier punten.

Tien coureurs konden nog iets langer bijkomen van de reis van Las Vegas naar Abu Dhabi. Doordat de helft van de teams nog niet had voldaan aan de verplichting om tijdens het seizoen twee vrijdagtrainingen aan een rookie te geven, kwamen er namelijk maar liefst tien jonge rijders in actie tijdens de eerste training. Zo was onder andere Max Verstappen toeschouwer aan het begin van het laatste raceweekend van het jaar. De drievoudig wereldkampioen zat op de pitmuur, terwijl ook teamgenoot Sergio Perez toeschouwer was tijdens VT1. Regerend Formule E-kampioen en Red Bull-ontwikkelingsrijder Jake Dennis en Red Bull-junior Isack Hadjar waren hun vervangers.

Ferrari-reservecoureur Robert Shwartzman bestuurde de wagen van Charles Leclerc, nummer twee in het Formule 2-kampioenschap Frederik Vesti zat in de Mercedes van Lewis Hamilton en IndyCar-coureur Pato O’Ward verscheen met de McLaren van Lando Norris op de baan. De andere vrijdagrijders waren Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Felipe Drugovich (Aston Martin) en Zak O'Sullivan (Williams).

Nadat Lance Stroll als eerste een tijd had gereden, nam George Russell de regie in handen door op de medium band een 1.27.673 neer te zetten en daarna geleidelijk steeds sneller te gaan. Halverwege de sessie stond hij bovenaan in de tijdenlijst met een 1.26.313 achter zijn naam. Logan Sargeant ging rond in een rijd van 1.27.006 en was daarmee tweede, terwijl Oscar Piastri de derde stek bezette met een 1.27.074. Enkele van de rookies kenden een enerverend begin van de sessie. Zo zat de helm van Dennis ‘nowhere near tight enough’, kampte Pourchaire met ‘crazy bottoming’ en reed Doohan voor de laatste bocht bijna achterop een langzaam rijdende Logan Sargeant, die te laat van zijn engineer te horen kreeg dat de Alpine eraan kwam. “Ik had bijna het grootste ongeluk uit mijn leven”, riep Doohan over de boordradio.

Russell liet zich hierna op de soft op het circuit zien en zette de snelste tijd daarop nog wat scherper met een 1.26.081, waarna hij er nog negen duizendsten afschaafde om op 1.26.072 uit te komen. Een paar minuten later ging Sargeant paars in de eerste en tweede sector, maar liet daarna tijd liggen in het laatste gedeelte, waardoor hij op dat moment achter Russell, Piastri en Gasly op P4 bleef steken. De laatste bocht bleek vervolgens een lastige plek als gevolg van de wind. O’Sullivan en Stroll hadden daar kort na elkaar een flink moment door bijna de achterkant van de auto te verliezen.

In het laatste kwartier kwamen meer rijders op de zachte band naar buiten. Drugovich stoomde in de slotfase op naar de tweede stek met een 1.26.406 en Daniel Ricciardo was met de AlphaTauri goed voor de derde tijd door de stopwatch op 1.26.433 te laten stoppen. Valtteri Bottas en Stroll completeerden de top-vijf. Red Bull-rookies Dennis en Hadjar bleven steken op respectievelijk de zestiende en zeventiende stek.

De tweede training op het Yas Marina Circuit begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dan maken onder andere Verstappen en Perez hun eerste meters van het weekend.

