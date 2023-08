Rapportcijfers GP van Nederland 2023

Banden: S (15 Ronden) S (31 Ronden) M (14 Ronden) I (8 Ronden) I (5 Ronden) I (13 Ronden)

Oscar Piastri bleef ook langer buiten op slicks ten tijde van de eerste regenbui en kwam terug in de punten toen de mannen voor hem op inters terug moesten wisselen naar slicks. Na zijn switch naar nieuwe droogweerbanden was het een kwestie van herstellen. Dat deed de Australiër met een paar prachtige acties. De move op Bottas in de eerste bocht was de mooiste, al was hij even daarvoor wijd gegaan in bocht tien. Hij beschadigde zijn softs nog meer bij een inhaalactie op Magnussen.

Motorsport.com rapportcijfer 8 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 7.43 (164 inzendingen)