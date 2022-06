LIVE: Japanse Super Formula op het menu in KNAF Digital Spring Cup

De KNAF-certified Gran Turismo Sport Spring Cup 2022 is inmiddels al even over de helft en maandagavond staat de zesde race op het programma. Na de kwalificaties hebben de snelste veertien coureurs toegang gekregen tot de A-finale, die om 19.30 uur begint. De plaats van handeling is het virtuele Blue Moon Bay Speedway, waar de deelnemers in actie zullen komen met de 2019 Dallara SF19, de bolide die gebruikt wordt in de Japanse Super Formula. De deelnemers kunnen qua aandrijflijn kiezen voor Toyota of Honda.

Wie schrijft de race van vandaag op zijn naam? Dat is vanaf 19.30 uur te zien via de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.